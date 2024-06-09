DESTRUCTION
09.06.2024

«Чем я старше, чем больше хочется безумствовать». Новинка DESTRUCTION «No Kings — No Masters»

Новинки и новости

«Когда стареешь, слишком легко замедлиться, — размышляет Schmier, — и многие музыканты с годами так и делают. Пишут более медленный материал, более спокойный, хотят играть блюз. Со мной так никогда не работало. Даже наоборот: чем старше, чем больше хочется безумствовать. Хочется по-прежнему показывать детишкам, как делают вещи. Участие в фестивалях — это же соревнование. Я мог бы быть папой многим молодым бандам, так значит, надо стать их ролевой моделью. Замедляться и меняться — просто не мое.

Становится ли труднее играть быстрые вещи? Тут как в футболе. Опытный взрослый игрок чувствует, что как делать. Молодой, энергичный — больше и быстрее бегает. А у опытного — наметан глаз и натренирован мозг, потому может действовать эффективно. Конечно, мне приходится усиленно репетировать; но, с другой стороны, контроля над голосом теперь тоже больше. Я теперь точно знаю, чего хочу. И знаю, как лучше для группы. 40 лет опыта работают на тебя».

Ну и буквально на днях у DESTRUCTION вышел миник No Kings — No Masters, в который поместилась одноименная песня и кавер ACCEPT «Fast As A Shark». «Этот сингл немного торопит события, предваряя будущий альбом, но мы хотели показать фэнам, что работаем над новой мощнейшей пластинкой! Ожидание будет полностью оправдано. И хочется верить, этот боевик поддержит нужный градус предвкушения выпуска полноформатного диска в 2025 году. ВКЛЮЧАЙТЕ ПОГРОМЧЕ!»

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