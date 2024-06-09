«Чем я старше, чем больше хочется безумствовать». Новинка DESTRUCTION «No Kings — No Masters»Новинки и новости
«Когда стареешь, слишком легко замедлиться, — размышляет Schmier, — и многие музыканты с годами так и делают. Пишут более медленный материал, более спокойный, хотят играть блюз. Со мной так никогда не работало. Даже наоборот: чем старше, чем больше хочется безумствовать. Хочется по-прежнему показывать детишкам, как делают вещи. Участие в фестивалях — это же соревнование. Я мог бы быть папой многим молодым бандам, так значит, надо стать их ролевой моделью. Замедляться и меняться — просто не мое.
Становится ли труднее играть быстрые вещи? Тут как в футболе. Опытный взрослый игрок чувствует, что как делать. Молодой, энергичный — больше и быстрее бегает. А у опытного — наметан глаз и натренирован мозг, потому может действовать эффективно. Конечно, мне приходится усиленно репетировать; но, с другой стороны, контроля над голосом теперь тоже больше. Я теперь точно знаю, чего хочу. И знаю, как лучше для группы. 40 лет опыта работают на тебя».
Ну и буквально на днях у DESTRUCTION вышел миник No Kings — No Masters, в который поместилась одноименная песня и кавер ACCEPT «Fast As A Shark». «Этот сингл немного торопит события, предваряя будущий альбом, но мы хотели показать фэнам, что работаем над новой мощнейшей пластинкой! Ожидание будет полностью оправдано. И хочется верить, этот боевик поддержит нужный градус предвкушения выпуска полноформатного диска в 2025 году. ВКЛЮЧАЙТЕ ПОГРОМЧЕ!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 27
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Комментарии
Anastasiya:
40PT написал(а):
Ёсць такая прапанова: пад час мадэрацыі скарачаць надта вялікія цытаты ў каментарыях, калі самі карыстальнікі гэтага не робяць. Тэхнічна гэта ж …
Алексей:
Колючий Вожык:
Gods tower — это был Ураков, он ушел и Леслик поплыл всякой мурой заниматься. Ну вы понимаете кто был гением в GT а кто просто N.O.Z. собственно по этому проекту и видно, пусто…
40PT:
Ёсць такая прапанова: пад час мадэрацыі скарачаць надта вялікія цытаты ў каментарыях, калі самі карыстальнікі гэтага не робяць. Тэхнічна гэта ж магчыма?…
40PT:
Дружище Христос написал(а):
Алексей написал(а):
«То есть сидя с женой… на телеги пересесть и топором бриться — ведь это зато не зло
Маеш рацыю! Заўсёды каза�…
Nobrain-Nopain:
Да пусть один из них назовётся «Матушкой» и разойдутся с миром.…
Sonder77:
А мне например все Батюшки нравятся!И Крысюк новый альбом анонсировал вскоре!А у Драби тишина и всего 3 концерта будет в этом году.Не берусь никого судить,всё сложно…
juris:
Юрий:
Чорны:
Дружище Христос:
Алексей написал(а):
«То есть сидя с женой в ресторане, он смотрит, как в телефоне копается его жена и зачитывает, кто что написал. Вот это свобода!»
Думаю, ты нем…
Алексей:
«То есть сидя с женой в ресторане, он смотрит, как в телефоне копается его жена и зачитывает, кто что написал. Вот это свобода!»
Думаю, ты немного не так поняла, Настя)))…
Anastasiya:
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