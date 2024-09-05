Как вам новая вокалистка LINKIN PARK?Блог
Слухи о том, что покойного Честера в роли голоса и лица LINKIN PARK заменит девушка, ходили довольно давно. Сегодня интрига разрешилась одним махом: кто она, как выглядит и что умеет. А заодно как звучит музыка обновленного LP.
Итак, блондинку, подноготную и творческие успехи сегодня которой все активно гуглят, зовут Emily Armstrong, ей 38 лет, ранее пела в группе DEAD SARA, а еще когда-то давно подпевала Courtney Love на ее сольном альбоме.
Emily уже успела принять участие в записи нового лонгплея LINKIN PARK From Zero, который появится в середине ноября и концертный стрим которого, параллельно с новой песней и клипом, группа презентовала сегодня. Чтобы расставить все точки, позлить тех, кто злится (а также справедливо считает, что Честер незаменим), и порадовать тех, кто ждал возвращения любою ценой.
Подходит или не подходит, не слишком ли похоже на HALESTORM, а также нужно ли это все в принципе, смотрите, слушайте, решайте сами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 303
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Как вам новая вокалистка LINKIN PARK?
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Комментарии
Гвоздь:
asdf:
Юрий:
Если бы она не пела песни покойного , то было бы вполне норм , но промотав второе видео , мое мнение , что «пофиг» , сразу изменилось на «Хуже, чем было»…
juris:
О:
juris:
ungod написал(а):
да ну на хер, бред какой-то
солидарен. P.K. просто не мог умереть — он всегда будет жить в наших сердцах…
ungod:
DimaCar:
Дед Аким:
G D написал(а):
Дед Аким написал(а):
один хит чего значит.
Bryan Ferry — Don’t Stop The Dance
На альбоме «Boys And Girls», кроме отмеченной песни, а также пресловутой «Slave To Love» ест�…
Antonarchus:
Самовыпилился? Жесть.
Люлю я их музыку. Будет не хватать ПК дьвольских квинтэссенций… однако, в то же время, не стоит забывать что ТТ не только ударник, он на гитаре…
G D:
Дед Аким написал(а):
один хит чего значит.
Bryan Ferry — Don’t Stop The Dance
На альбоме «Boys And Girls», кроме отмеченной песни, а также пресловутой «Slave To Love» есть ещё этот, к с�…
jurgai:
Тварь написал(а):
Правда о блэке в Норвегии (куда я таки окончательно иммигрирую летом 22 года) заключается в том, что ко всем этим… ребятам там относятся как к �…
jurgai:
Если бы она не пела песни покойного , то было бы вполне норм , но промотав второе видео , мое мнение , что «пофиг» , сразу изменилось на «Хуже, чем было»
не трансгендер и не нигер
Зачем?