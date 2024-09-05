armstrong DEAD SARA emili linkin park new
05.09.2024

Как вам новая вокалистка LINKIN PARK?

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Слухи о том, что покойного Честера в роли голоса и лица LINKIN PARK заменит девушка, ходили довольно давно. Сегодня интрига разрешилась одним махом: кто она, как выглядит и что умеет. А заодно как звучит музыка обновленного LP.

Итак, блондинку, подноготную и творческие успехи сегодня которой все активно гуглят, зовут Emily Armstrong, ей 38 лет, ранее пела в группе DEAD SARA, а еще когда-то давно подпевала Courtney Love на ее сольном альбоме.

Emily уже успела принять участие в записи нового лонгплея LINKIN PARK From Zero, который появится в середине ноября и концертный стрим которого, параллельно с новой песней и клипом, группа презентовала сегодня. Чтобы расставить все точки, позлить тех, кто злится (а также справедливо считает, что Честер незаменим), и порадовать тех, кто ждал возвращения любою ценой.

Подходит или не подходит, не слишком ли похоже на HALESTORM, а также нужно ли это все в принципе, смотрите, слушайте, решайте сами.

Как вам такой LINKIN PARK?

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3 комментария

  • Юрий написал(а):

    Если бы она не пела песни покойного , то было бы вполне норм , но промотав второе видео , мое мнение , что «пофиг» , сразу изменилось на «Хуже, чем было»

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  • asdf написал(а):

    не трансгендер и не нигер

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  • Гвоздь написал(а):

    Зачем?

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