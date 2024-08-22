MARILYN MANSON: худой и злой (снова)Блог
После нескольких лет кэнселлинга, вынужденного сценического бездействия, исков, разборок, обвинений, депрессии и прочего, гражданин Мэнсон таки нашел в себе силы вернуть карьеру. А адвокаты вроде как разобрались с бабами.
Как только страсти поулеглись, музыканту предложили контракт Nuclear Blast — так, стало понятно, что вскоре грядет новая музыка. Он заметно похудел и подтянулся. А затем потиху начал объявлять туры — пока, правда, в основном в суппорте дурацкой группы FIVE FINGER DEATH PUNCH. (Любопытства ради, я прилетела в Денвер, штат Колорадо, и завтра на местной арене случится одна из концертных остановок этих гастролей. С FFDP, впрочем, планирую уйти.)
Не стало дело также за новыми песнями и клипами — в которых, как будто вернувшись в 90-е, старина снова злится и неистовствует, звереет и провоцирует, голос — наверняка не без студийных ухищрений — звучит звонко и молодо, так что, надо полагать, процесс перезапуска одной из самых мощных шок-рок-звезд двух-трех последних декад пошел полновесно. А любители кого-нибудь «отменить» пускай пока отдохнут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 80
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Комментарии
juris:
Юрий:
Бодрнько так , что то или точнее кого то сильно напоминают , не могу с похмелья вспомнить кого (…
Deformed:
Гальдэр мае рацыю. А калі дзядзька вернецца з рэтраспектыўным саўндам ды акустычнай лірыкай ранніх рэлізаў, то вось гэта будзе песня. Добрая інвестыцыя сродкаў, за�…
Deformed:
У тыя часы гэта было ўнікальна. Into the Grave ёсць татальная глыба. Вайбы аналагавых часоў, якія зараз гучаць як на 100% клясічны маналітны нардычны дэс. Гурт меў індывідуа�…
Писюн c глазами:
Bronco написал(а):
Блин, бухгалтер датский с Джеймсом уже больше 40 лет общается и не платит за обеды. Вот кому бы счет выставить.
Да ладно, Ларс драммер неплохой
…
Bronco:
Блин, бухгалтер датский с Джеймсом уже больше 40 лет общается и не платит за обеды. Вот кому бы счет выставить.…
Merzbow:
Эх, у диктатора Олави, поди жопа горит. По-любому будет жёсткий ‘обмен любезностями’.…
juris:
Виктор написал(а):
Талантливый музыкант, да? Один рифак на всю песню по кругу это видимо талантливо, да? — но хотя наверное для блэк-метала человек, умеющий поп�…
Anastasiya:
Юрий написал(а):
У меня одного , чёрный квадрат» Малевича , там где должно что то типа демки быть ?!
У меня все нормально играет ))
Вот еще тут есть: https://www.youtube.…
Юрий:
У меня одного , чёрный квадрат» Малевича , там где должно что то типа демки быть ?!…
Anastasiya:
В ночь на свой 54-й день рождения умер клавишник ULVER Tore Ylwizaker. Очень жаль. RIP.…
Виктор:
Талантливый музыкант, да? Один рифак на всю песню по кругу это видимо талантливо, да? — но хотя наверное для блэк-метала человек, умеющий попадать по струнам хотя бы ч…
Sonder77:
А кто остался?Если Шаграт и Силеноз тогда все не так плохо.Остальные пассажиры там всегда по факту были сессионщиками.Даже Гальдер с его 25-летним стажем.…
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