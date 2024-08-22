MARILYN MANSON: худой и злой (снова)

После нескольких лет кэнселлинга, вынужденного сценического бездействия, исков, разборок, обвинений, депрессии и прочего, гражданин Мэнсон таки нашел в себе силы вернуть карьеру. А адвокаты вроде как разобрались с бабами.

Как только страсти поулеглись, музыканту предложили контракт Nuclear Blast — так, стало понятно, что вскоре грядет новая музыка. Он заметно похудел и подтянулся. А затем потиху начал объявлять туры — пока, правда, в основном в суппорте дурацкой группы FIVE FINGER DEATH PUNCH. (Любопытства ради, я прилетела в Денвер, штат Колорадо, и завтра на местной арене случится одна из концертных остановок этих гастролей. С FFDP, впрочем, планирую уйти.)

Не стало дело также за новыми песнями и клипами — в которых, как будто вернувшись в 90-е, старина снова злится и неистовствует, звереет и провоцирует, голос — наверняка не без студийных ухищрений — звучит звонко и молодо, так что, надо полагать, процесс перезапуска одной из самых мощных шок-рок-звезд двух-трех последних декад пошел полновесно. А любители кого-нибудь «отменить» пускай пока отдохнут.

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