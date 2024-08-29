Клавишник ULVER Tore Ylwizaker покончил с собой накануне дня рождения

Клавишник ULVER Tore Ylwizaker покончил с собой накануне дня рожденияБлог
16 августа ULVER, в очевидном шоке, опубликовали новость о внезапной смерти своего клавишника — визионера, большого музыкального оригинала, своеобразного мастера звуков и звуковых эффектов Tore Ylwizaker. Торе появился в группе в 98-м, на Themes From William Blake’s The Marriage Of Heaven And Hell, в период смены жанров и погружения в электронные авангард-арт-видения, и оставался до последнего…
Отойдя немного от первоначальной оторопи, ULVER озвучили причину смерти: суицид. И… вот их некролог.
С чего вообще начать? Друг большей — и лучшей — части наших взрослых жизней ушел. Он выбрал смерть в свой 54-й день рождения, 16 августа 2024 года. Это невыносимо.
Отмотаем время назад: Мы – Kris и Jørn – познакомились с Tore в 1997 году, Endless Sound Studio, 3-й этаж, Grønlandsleiret 14. Немедленно сдружились, и именно тогда ULVER начал обретать вид и форму того сукиного сына, в которого он в итоге превратился. Началось все с альбома ‘Blake’, работа над которым заняла больше года, с Tore и Kris, буквально живущими в студии. Потом вышел ‘Perdition City’, саундтреки. Когда студия Endless закрылась, мы переехали в квартиру Tore на 5-й этаж. Кровь, пот и слезы.
После ‘Shadows’ – который сам по себе панихида – мы покинули Grønlandsleiret и осели в другом районе. Группа стала больше. Стала другой. Стала, как это часто называют, коллективом. Возможно, оглядываясь назад, то был знак, что мы слишком долго вкручивались в кроличью нору, провели декаду взаперти, так что ULVER стал нужен воздух и новые импульсы. Мы начали играть вживую, путешествовали, тусили. Возникали кое-какие проблемы, но пережили.
Людей становилось все больше: мы росли и развивались как большая семья. А теперь один из ее старейшин ушел навсегда.
Tore всегда был рядом — то с пылесосом, то с каким-нибудь винтажным синтезатором, вечно что-то настраивая, чиня, программируя. Заботливый волшебник. Процессы, механика — это все было на нем, было его, и его техническое мастерство было и остается непревзойденным, как в студии, так и на сцене. Он был большим профессионалом, и когда Торе пребывал в своей стихии, счастливый и сияющий, радостно становилось всем рядом. Всегда энергичный, с широченной улыбкой, видя которую, каждый ощущал себя его лучим другом.
Самоотверженный, приземленный, человек из народа. Любить его было легко. Один в своем роде. Полный бескрайней доброты.
Бывали, конечно, и трудные времена. Разногласия. Износ и трение. К сожалению – это делает произошедшее еще больнее и, возможно, удивит многих – мы не особо общались в последние годы. Люди есть люди, каждый из нас непрост по-отдельности, а в группе — тем более.
В конце концов, человеческое — слишком человеческое. Отмеченное возрастом и скукой, семьями и обязанностями, любовью и потерями. Куда ушли беззаботные времена? Ох, моя поясница!.. И куда подевались очки?..
Это все непросто.
Наступает осень.
Мы были рады, узнав, что Tore переехал на север: заботиться о пожилых родителях и проводить с ними время; обрести личное пространство и сосредоточиться на создании музыки. Своей музыки. Он говорил об ней годами, и мы думали – возможно, наивно – что, быть может, это именно то, что ему нужно на данном этапе. Мы верили, что однажды снова отыщем друг друга, как прежде. А потом вместе превратимся в старых болванов, которые сидят на крылечке дома престарелых, потягивают херес и делают вид, что вокруг — тур-автобус.
Мол, мы, деды, однажды будем вспоминать наш безумный жаргон, вечеринки, места и людей. Совместную музыкальную жизнь. Перебирать в памяти разную дичь, что творили; что переживали, проведя вместе 25 лет как близкие друзья, товарищи и соучастники.
Мы будем помнить Tore как чувствительного, искреннего, щедрого и, эм, «странного ублюдка», каким он был – мы все согласны с этой терминологией, и, вероятно, он тоже бы согласился. Чувства, которые генерировал наш личный сумасшедший профессор, с его уникальным подходом к аккордам, гаммам, его врожденной музыкальностью – которая очертила столько наших песен и релизов, что все и не упомнишь.
Скажем так: ULVER никогда не стал бы собой без него. Все это знают и чувствуют до дрожи в пальцах. Мы любили его. Любим его.
Больно думать о нашем брате сейчас, о его последних днях. Господь знает, что происходило у него в голове. Уход Tore, такой вот уход, явился сокрушительным напоминанием, что все хорошее однажды заканчивается. Иногда раньше, внезапнее, чем мы успеваем подготовиться.
Смерть – часть этой жизни.
Все мы это знаем. Но трудно принять. Мы больше никогда не увидим нашего друга. Это совершенно абсурдно.
И больно.
Огромное спасибо всем вам — кто написал, обратился, прислал цветы, поделился воспоминаниями с нами в последние дни. Мы тронуты и благодарны. Это свидетельство, насколько Tore был важен и значим.
И, как многие уже сказали: он будет жить вечно в музыке.
Что касается нас, оставшихся, на прошлой неделе мы собрались вместе, предаваясь воспоминаниям и утешая друг друга. Мы считаем, что единственным разумным решением сейчас является — продолжать жить. У нас нет выбора. Мы должны продолжать жить, выть, держаться за то, что придает смысл нашей жизни. Музыка. Даже без Тore.
С большой черной дырой в сердце.
Прощай, дорогой брат. Ты легенда. Мы будем скучать по тебе безмерно.
ULVER, Осло, 26 августа 2024
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 134
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Комментарии
Виктор:
Bronco написал(а):
В итоге все сливается в сплошную, нечитаемую кашу.
тут такой уровень диалогов зачастую, что моментами и хорошо что это нечитаемая каша.…
Bronco:
С телефона почему-то не получилось нифига нормально цитировать
Вроде нормально с телефона. По крайней мере, удалить часть поста оппоне…
Виктор:
Bronco написал(а):
И если по молодости ты делал дичь, то об этом наоборот хочется забыть. А не так, чтобы спустя десятки лет, вылез какой-то, выживший из ума, старый �…
Bronco:
Вот чего бы я хотел меньше всего, так это сидеть в старости на крыльце дома престарелых со своими друганами молодости и предаваться воспоминаниям о разной дичи, что…
Виктор:
Potato Lich написал(а):
не плодить простыни на ровном месте
повтори ещё десять раз этот тезис, который мне ещё Сирожа написал. А то до меня видимо не дошло.…
Виктор:
Bronco написал(а):
Может они набрасывают в толпу эти медиаторы и / или продают?
Анастасия, проведи уже платные курсы по цитированию среди посетителей. Ну уже про�…
Виктор:
Potato Lich написал(а):
Нет, зато для тебя вот, похоже, невероятное усердие — освоить цитирование и не плодить простыни на ровном месте
А ещё есть такая фишка в …
Bronco:
Может они набрасывают в толпу эти медиаторы и / или продают?
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Назар Василич:
Юрий написал(а):
Да что б российским властям всю жизнь Одноклассниками пользоваться !!! Задрало постоянно что то придумывать что бы просто посмотреть видео кл�…
KLINDUK:
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Potato Lich:
Виктор написал(а):
Potato Lich написал(а):
А ты мог бы так усердно не доказывать, что тебе похуй
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goremyka:
Дед Аким:
Превосходный звук, дэз метал, при этом соло есть, элементы мелодичности, и очень качественно, полный восторг!!!…
Вот чего бы я хотел меньше всего, так это сидеть в старости на крыльце дома престарелых со своими друганами молодости и предаваться воспоминаниям о разной дичи, что мы творили. Это какой-то инфантильный подход, как мне кажется. И если по молодости ты делал дичь, то об этом наоборот хочется забыть. А не так, чтобы спустя десятки лет, вылез какой-то, выживший из ума, старый хрен и снова напомнил постыдную гадость про которую ты уже и думать забыл.
Bronco написал(а):
И если по молодости ты делал дичь, то об этом наоборот хочется забыть. А не так, чтобы спустя десятки лет, вылез какой-то, выживший из ума, старый хрен и снова напомнил постыдную гадость про которую ты уже и думать забыл.
Согласен. Такой старости и врагу не пожелаешь.