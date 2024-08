Клавишник ULVER Tore Ylwizaker покончил с собой накануне дня рождения

16 августа ULVER, в очевидном шоке, опубликовали новость о внезапной смерти своего клавишника — визионера, большого музыкального оригинала, своеобразного мастера звуков и звуковых эффектов Tore Ylwizaker. Торе появился в группе в 98-м, на Themes From William Blake’s The Marriage Of Heaven And Hell, в период смены жанров и погружения в электронные авангард-арт-видения, и оставался до последнего…

Отойдя немного от первоначальной оторопи, ULVER озвучили причину смерти: суицид. И… вот их некролог.

С чего вообще начать? Друг большей — и лучшей — части наших взрослых жизней ушел. Он выбрал смерть в свой 54-й день рождения, 16 августа 2024 года. Это невыносимо. Отмотаем время назад: Мы – Kris и Jørn – познакомились с Tore в 1997 году, Endless Sound Studio, 3-й этаж, Grønlandsleiret 14. Немедленно сдружились, и именно тогда ULVER начал обретать вид и форму того сукиного сына, в которого он в итоге превратился. Началось все с альбома ‘Blake’, работа над которым заняла больше года, с Tore и Kris, буквально живущими в студии. Потом вышел ‘Perdition City’, саундтреки. Когда студия Endless закрылась, мы переехали в квартиру Tore на 5-й этаж. Кровь, пот и слезы. После ‘Shadows’ – который сам по себе панихида – мы покинули Grønlandsleiret и осели в другом районе. Группа стала больше. Стала другой. Стала, как это часто называют, коллективом. Возможно, оглядываясь назад, то был знак, что мы слишком долго вкручивались в кроличью нору, провели декаду взаперти, так что ULVER стал нужен воздух и новые импульсы. Мы начали играть вживую, путешествовали, тусили. Возникали кое-какие проблемы, но пережили. Людей становилось все больше: мы росли и развивались как большая семья. А теперь один из ее старейшин ушел навсегда. Tore всегда был рядом — то с пылесосом, то с каким-нибудь винтажным синтезатором, вечно что-то настраивая, чиня, программируя. Заботливый волшебник. Процессы, механика — это все было на нем, было его, и его техническое мастерство было и остается непревзойденным, как в студии, так и на сцене. Он был большим профессионалом, и когда Торе пребывал в своей стихии, счастливый и сияющий, радостно становилось всем рядом. Всегда энергичный, с широченной улыбкой, видя которую, каждый ощущал себя его лучим другом. Самоотверженный, приземленный, человек из народа. Любить его было легко. Один в своем роде. Полный бескрайней доброты. Бывали, конечно, и трудные времена. Разногласия. Износ и трение. К сожалению – это делает произошедшее еще больнее и, возможно, удивит многих – мы не особо общались в последние годы. Люди есть люди, каждый из нас непрост по-отдельности, а в группе — тем более. В конце концов, человеческое — слишком человеческое. Отмеченное возрастом и скукой, семьями и обязанностями, любовью и потерями. Куда ушли беззаботные времена? Ох, моя поясница!.. И куда подевались очки?.. Это все непросто. Наступает осень. Мы были рады, узнав, что Tore переехал на север: заботиться о пожилых родителях и проводить с ними время; обрести личное пространство и сосредоточиться на создании музыки. Своей музыки. Он говорил об ней годами, и мы думали – возможно, наивно – что, быть может, это именно то, что ему нужно на данном этапе. Мы верили, что однажды снова отыщем друг друга, как прежде. А потом вместе превратимся в старых болванов, которые сидят на крылечке дома престарелых, потягивают херес и делают вид, что вокруг — тур-автобус. Мол, мы, деды, однажды будем вспоминать наш безумный жаргон, вечеринки, места и людей. Совместную музыкальную жизнь. Перебирать в памяти разную дичь, что творили; что переживали, проведя вместе 25 лет как близкие друзья, товарищи и соучастники. Мы будем помнить Tore как чувствительного, искреннего, щедрого и, эм, «странного ублюдка», каким он был – мы все согласны с этой терминологией, и, вероятно, он тоже бы согласился. Чувства, которые генерировал наш личный сумасшедший профессор, с его уникальным подходом к аккордам, гаммам, его врожденной музыкальностью – которая очертила столько наших песен и релизов, что все и не упомнишь. Скажем так: ULVER никогда не стал бы собой без него. Все это знают и чувствуют до дрожи в пальцах. Мы любили его. Любим его. Больно думать о нашем брате сейчас, о его последних днях. Господь знает, что происходило у него в голове. Уход Tore, такой вот уход, явился сокрушительным напоминанием, что все хорошее однажды заканчивается. Иногда раньше, внезапнее, чем мы успеваем подготовиться. Смерть – часть этой жизни. Все мы это знаем. Но трудно принять. Мы больше никогда не увидим нашего друга. Это совершенно абсурдно. И больно. Огромное спасибо всем вам — кто написал, обратился, прислал цветы, поделился воспоминаниями с нами в последние дни. Мы тронуты и благодарны. Это свидетельство, насколько Tore был важен и значим. И, как многие уже сказали: он будет жить вечно в музыке. Что касается нас, оставшихся, на прошлой неделе мы собрались вместе, предаваясь воспоминаниям и утешая друг друга. Мы считаем, что единственным разумным решением сейчас является — продолжать жить. У нас нет выбора. Мы должны продолжать жить, выть, держаться за то, что придает смысл нашей жизни. Музыка. Даже без Тore. С большой черной дырой в сердце. Прощай, дорогой брат. Ты легенда. Мы будем скучать по тебе безмерно. ULVER, Осло, 26 августа 2024

