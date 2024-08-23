METALLICA в туре ‘M72’ заказывает по 6000 гитарных медиаторов на каждый концертБлог
Не спрашивайте, зачем. У такой группы всего должно быть по-максимуму! На прошлых выходных ‘M72’ тур останавливался в Миннесоте (два концерта два вечера подряд, без повторяющихся треков), и тамошние журналисты притащили немного занимательной арифметики. Насколько — иногда до странности — все задействованное многочисленно и масштабно.
Итак, согласно репортажу, постоянная туровая команда составляет 156 человек. Кроме этого, задействованы 92 водителя грузовых автомобилей; 168 человек, отвечающих за шоу-продакшен на каждой отдельной площадке; 40 работников, специализирующихся на металлоконструкциях. И 800 человек нанимается в каждом городе дополнительно, для выполнения прочих работ и поручений.
На сцене стоит четыре барабанных установки — и еще две, на случай необходимости заменить, хранятся в грузовике. Также METALLICA возит с собой 64 гитары, из которых 36 должны находиться в состоянии полной сценической готовности. Гитарные медиаторы заказываются из расчета 6000 на концерт, барабанные палочки — 25 на концерт.
Количество заказываемых на каждое выступление носков, трусов, штанов и маек, увы, не сообщили. Кто купит обед с Джеймсом, сможет при желании уточнить.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 139
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METALLICA в туре ‘M72’ заказывает по 6000 гитарных медиаторов на каждый концерт
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Комментарии
Metaller555:
Там давно пора, что бы все они поуходили… Група давно 0, как в студии, так и вживую.…
Anastasiya:
Старина Мэнсон действительно в отличной форме, лучше, чем не то что десять, но и пятнадцать лет назад. Удачно продал душу на этот раз …
Potato Lich:
Юрий:
Чем вам FIVE FINGER DEATH PUNCH не угодил ? Ценители высокого искусства , Моцарты вы наши ))…
ratfred:
Первый очень скомпрессиирован, прям депеш мод нейки, второй ваще с другой оперы. Мабыць так і трэба.…
W8tan:
Ad Noctum:
DARK TRANQUILLITY — Endtime Signals (FULL ALBUM) 2024
https://www.youtube.com/watch?v=iLMzA3pGC8c…
Другой Александр:
МM в суппорте у FFDP, это я даже не знаю с чем сравнить. Наверное, это как Metallica в разогреве у Disturbed. Изощрённое унижение……
jurgai:
худой и злой… а чё, вполне Димму Бюргеру в качестве вокалиста подошел бы (а то Шаграт уже не торт)…
juris:
Юрий:
Бодрнько так , что то или точнее кого то сильно напоминают , не могу с похмелья вспомнить кого (…
Deformed:
Гальдэр мае рацыю. А калі дзядзька вернецца з рэтраспектыўным саўндам ды акустычнай лірыкай ранніх рэлізаў, то вось гэта будзе песня. Добрая інвестыцыя сродкаў, за�…
Deformed:
У тыя часы гэта было ўнікальна. Into the Grave ёсць татальная глыба. Вайбы аналагавых часоў, якія зараз гучаць як на 100% клясічны маналітны нардычны дэс. Гурт меў індывідуа�…
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