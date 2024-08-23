METALLICA в туре ‘M72’ заказывает по 6000 гитарных медиаторов на каждый концерт

Не спрашивайте, зачем. У такой группы всего должно быть по-максимуму! На прошлых выходных ‘M72’ тур останавливался в Миннесоте (два концерта два вечера подряд, без повторяющихся треков), и тамошние журналисты притащили немного занимательной арифметики. Насколько — иногда до странности — все задействованное многочисленно и масштабно.

Итак, согласно репортажу, постоянная туровая команда составляет 156 человек. Кроме этого, задействованы 92 водителя грузовых автомобилей; 168 человек, отвечающих за шоу-продакшен на каждой отдельной площадке; 40 работников, специализирующихся на металлоконструкциях. И 800 человек нанимается в каждом городе дополнительно, для выполнения прочих работ и поручений.

На сцене стоит четыре барабанных установки — и еще две, на случай необходимости заменить, хранятся в грузовике. Также METALLICA возит с собой 64 гитары, из которых 36 должны находиться в состоянии полной сценической готовности. Гитарные медиаторы заказываются из расчета 6000 на концерт, барабанные палочки — 25 на концерт.

Количество заказываемых на каждое выступление носков, трусов, штанов и маек, увы, не сообщили. Кто купит обед с Джеймсом, сможет при желании уточнить.

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