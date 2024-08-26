Видеоинтервью. Erkki Seppänen: «На данный момент я просто хочу устроить KYPCK достойные похороны»Блог . Интервью
В прошлом году KYPCK объявили, что альбом Преступления против человечества будет последним в их дискографии, — и сейчас, отыграв в течение 2023-2024 небольшое количество концертов, финская лодка действительно ложится на дно, оставляя нас с небольшой, но очень примечательной и уникальной для экстрим-метала дискографией, воспоминаниями о концертах и любопытством: что ж теперь дальше?..
За ответами (или еще большим количеством вопросов) мы обратились к Erkki Seppänen: музыкант как раз готовился к репетициям трех финальных шоу в Финляндии (10 августа состоялось прощальное), было волнительно и, как всегда на похоронах, беспокойно. С другой стороны, когда одна дверь закрывается, вторая где-то уже хлопает аплодисментами.
В настройках видео можно выбрать субтитры на английском или на русском.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 208
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Видеоинтервью. Erkki Seppänen: «На данный момент я просто хочу устроить KYPCK достойные похороны»
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Комментарии
Ветошь:
СиРОЖА:
Виктор написал(а):
«Сильно ли лучше Мастейн чем Хэммет как гитарист? Очень сильно.»
Нет. Оба паршивые гитаристы.
«А ещё Мастейн сочинил много хитов, в то вре�…
Дед Аким:
Понятно, что у сайт о музыке, остальное на порнохаб (шутка).
Но тут совпало три в одном — шикарный фильм, смотрел ещё в детстве на видеокассете, настоящее, красивое, бр…
Виктор:
«Сильно ли лучше Мастейн чем Хэммет как гитарист? Очень сильно.»
Нет. Оба паршивые гитаристы.
«А ещё Мастейн сочинил много хитов, в то время как Хэммет за 30 или ско�…
eis:
пожалуй, куплю билет на концерт. Не пропустил ни один концерт в городе, где живу с 201x года (было пять, вроде). Однако после последнего альбома думал, что забью уже (хот�…
Дед Аким:
Вспомнилась молодость говнарская и взгрустнулось, но речь не о моих проблемах, в тему, на мой взгляд лучшая песня о любви среди русского рока — может вторая после — я …
Дед Аким:
Несколько вкусняшек, мировых хитов и каверов на них.
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Бармалей:
У меня даже 6 пар носков нету,не то что 6 установок. Да и куда б я их поставил. Пойду пива литров 10 куплю….…
СиРОЖА:
Виктор написал(а):
СиРОЖА написал(а):
А количество нанятых Хэммету учителей игры на гитаре не уточняется?
Как будто тот же Мастейн сильно лучше как гитарист…
nihildrive:
Виктор:
СиРОЖА написал(а):
А количество нанятых Хэммету учителей игры на гитаре не уточняется?
Как будто тот же Мастейн сильно лучше как гитарист?) что все так при…
Merzbow:
Плешивый неплохо и в спейс эмбиент умеет. Timewave Zero тому подтверждение (чего только концертник стоит) . Собственно, это лучший релиз BI.…
Дед Аким:
СиРОЖА написал(а):
А количество нанятых Хэммету учителей игры на гитаре не уточняется?
Ты можешь задать этот вопрос через посредника — Джеймса Хэтфилда, для…
Эх, не попал на их концерт