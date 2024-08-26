Kypck band
26.08.2024

Видеоинтервью. Erkki Seppänen: «На данный момент я просто хочу устроить KYPCK достойные похороны»

Блог . Интервью

В прошлом году KYPCK объявили, что альбом Преступления против человечества будет последним в их дискографии, — и сейчас, отыграв в течение 2023-2024 небольшое количество концертов, финская лодка действительно ложится на дно, оставляя нас с небольшой, но очень примечательной и уникальной для экстрим-метала дискографией, воспоминаниями о концертах и любопытством: что ж теперь дальше?..

Kypck band last shows

За ответами (или еще большим количеством вопросов) мы обратились к Erkki Seppänen: музыкант как раз готовился к репетициям трех финальных шоу в Финляндии (10 августа состоялось прощальное), было волнительно и, как всегда на похоронах, беспокойно. С другой стороны, когда одна дверь закрывается, вторая где-то уже хлопает аплодисментами.

В настройках видео можно выбрать субтитры на английском или на русском.

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