Видеоинтервью. Erkki Seppänen: «На данный момент я просто хочу устроить KYPCK достойные похороны»

В прошлом году KYPCK объявили, что альбом Преступления против человечества будет последним в их дискографии, — и сейчас, отыграв в течение 2023-2024 небольшое количество концертов, финская лодка действительно ложится на дно, оставляя нас с небольшой, но очень примечательной и уникальной для экстрим-метала дискографией, воспоминаниями о концертах и любопытством: что ж теперь дальше?..

За ответами (или еще большим количеством вопросов) мы обратились к Erkki Seppänen: музыкант как раз готовился к репетициям трех финальных шоу в Финляндии (10 августа состоялось прощальное), было волнительно и, как всегда на похоронах, беспокойно. С другой стороны, когда одна дверь закрывается, вторая где-то уже хлопает аплодисментами.

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