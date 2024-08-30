Торжественный черный морок: слушаем синглы будущего альбома MORK «Syv»

Thomas Eriksen, как одержимый, частит в последние годы альбомами MORK — и, еще не успев забыть Dypet 2023-го, в сентябре 2024-го мы получим Syv. (К слову, помимо активного пополнения дискографии группы у Томаса также есть еженедельный подкаст, преимущественно про разнообразных персонажей норвежской метал-сцены. Слушать тут.)

«Мы дочитали до седьмой главы саги MORK. Как я неоднократно говорил ранее, мне важно, чтобы музыка развивалась и менялась с каждым альбомом. Я величайшим удовольствием провел годы за созданием и записью материала Syv, и слушать его итоговый вариант было волшебно. В этом альбоме брутальные риффы сливаются с меланхолическими и мелодичными пассажами, в которых ощущается легкий прогрессивный оттенок. Лирика проникает в глубины человеческой сущности и уязвимости, при этом порождая чувство необыкновенной гордости и силы. Этот альбом, вероятно, самый многогранный из всех, что я когда-либо создавал, и, считаю, он является совершенным дополнением к наследию MORK».

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