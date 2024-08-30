Торжественный черный морок: слушаем синглы будущего альбома MORK «Syv»Блог
Thomas Eriksen, как одержимый, частит в последние годы альбомами MORK — и, еще не успев забыть Dypet 2023-го, в сентябре 2024-го мы получим Syv. (К слову, помимо активного пополнения дискографии группы у Томаса также есть еженедельный подкаст, преимущественно про разнообразных персонажей норвежской метал-сцены. Слушать тут.)
«Мы дочитали до седьмой главы саги MORK. Как я неоднократно говорил ранее, мне важно, чтобы музыка развивалась и менялась с каждым альбомом. Я величайшим удовольствием провел годы за созданием и записью материала Syv, и слушать его итоговый вариант было волшебно. В этом альбоме брутальные риффы сливаются с меланхолическими и мелодичными пассажами, в которых ощущается легкий прогрессивный оттенок. Лирика проникает в глубины человеческой сущности и уязвимости, при этом порождая чувство необыкновенной гордости и силы. Этот альбом, вероятно, самый многогранный из всех, что я когда-либо создавал, и, считаю, он является совершенным дополнением к наследию MORK».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 35
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Комментарии
Юрий:
Merzbow:
СиРОЖА:
Виктор написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Ну сорян,что мы тут в части диалогов не дотягиваем до твоего интелектуального уровня)))
это я до вашего уровня очень силь…
Виктор:
СиРОЖА написал(а):
Слово «видимо» тут явно лишнее. че ж у тебя бомбит то так? или это природный зуд в заднем проходе на предмет того что последнее слово должно б…
Виктор:
СиРОЖА написал(а):
Ну сорян,что мы тут в части диалогов не дотягиваем до твоего интелектуального уровня)))
это я до вашего уровня очень сильно не дотягиваю. �…
СиРОЖА:
Виктор написал(а):
Bronco написал(а):
В итоге все сливается в сплошную, нечитаемую кашу.
тут такой уровень диалогов зачастую, что моментами и хорошо что это неч�…
СиРОЖА:
Виктор написал(а):
Potato Lich написал(а):
не плодить простыни на ровном месте
повтори ещё десять раз этот тезис, который мне ещё Сирожа написал. А то до меня види�…
juris:
Виктор:
Bronco написал(а):
В итоге все сливается в сплошную, нечитаемую кашу.
тут такой уровень диалогов зачастую, что моментами и хорошо что это нечитаемая каша.…
Bronco:
С телефона почему-то не получилось нифига нормально цитировать
Вроде нормально с телефона. По крайней мере, удалить часть поста оппоне…
Виктор:
Bronco написал(а):
И если по молодости ты делал дичь, то об этом наоборот хочется забыть. А не так, чтобы спустя десятки лет, вылез какой-то, выживший из ума, старый �…
Bronco:
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Виктор:
Potato Lich написал(а):
не плодить простыни на ровном месте
повтори ещё десять раз этот тезис, который мне ещё Сирожа написал. А то до меня видимо не дошло.…
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