Vicotnik из DØDHEIMSGARD создал DOEDSMAGHIRDБлог
Не нужно спрашивать, зачем; он так видит. Итак, DOEDSMAGHIRD — сайд-проект, который создали Yusaf «Vicotnik» Parvez и Camille Giraudeau, лидер группы DREAMS OF THE DROWNED (также VOID, VEULE и еще ряда малоизвестных коллективов; также концертный гитарист DØDHEIMSGARD). Дебютный альбом Omniverse Consciousness, трейлер которого можно посмотреть ниже, появится в октябре.
«Концепция универсального осознания, которое превосходит индивидуальный опыт и соединяет точки между множественными временными линиями и измерениями, — объяснил (нет) Vicotnik это вот все. — Сознание сродни узлам обширной, взаимосвязанной сети, черный поток внутри которой служит проводником для обмена информацией. В этой сингулярности все пути ведут внутрь и само понятие времени перестает существовать.
Все возможные временные линии, прошлое и будущее, сходятся в загадочном состоянии омнивселенского сознания. Осязаемое, как произнесенный шепотом секрет, мы показываем это пересечение опытов и исходов. Оно символизирует недостижимый потенциал, которого никогда не было, но который существует сейчас. Становление через конфликт и синергию, сформированное изначальными сущностями, вовлеченными в процесс. Преобразование и инновация, где две точки во времени сливаются в единую точку посередине…»
Музыкально, говорят, будет похоже на старый DØDHEIMSGARD. Что ж.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 28
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Vicotnik из DØDHEIMSGARD создал DOEDSMAGHIRD
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Комментарии
Дед Аким:
G D написал(а):
Дед Аким написал(а):
один хит чего значит.
Bryan Ferry — Don’t Stop The Dance
На альбоме «Boys And Girls», кроме отмеченной песни, а также пресловутой «Slave To Love» ест�…
Antonarchus:
Самовыпилился? Жесть.
Люлю я их музыку. Будет не хватать ПК дьвольских квинтэссенций… однако, в то же время, не стоит забывать что ТТ не только ударник, он на гитаре…
G D:
Дед Аким написал(а):
один хит чего значит.
Bryan Ferry — Don’t Stop The Dance
На альбоме «Boys And Girls», кроме отмеченной песни, а также пресловутой «Slave To Love» есть ещё этот, к с�…
jurgai:
Тварь написал(а):
Правда о блэке в Норвегии (куда я таки окончательно иммигрирую летом 22 года) заключается в том, что ко всем этим… ребятам там относятся как к �…
jurgai:
juris:
Черноярец:
Starcross написал(а):
Черноярец написал(а):
Том случай, когда из-за своей русофобии цензура Запада убила музыкальный коллектив. Чтоб они все посдыхали!
Дядя, ты дур…
jurgai:
juris:
только год как нового ничего не было в его подкастеhttps://www.youtube.com/@MorkHalden/videos…
juris:
Дед Аким:
QUEEN. Есть группы сделавшие один диск Greatest Hits, большинство групп со статусом на двух дисках, они сделали на трех CD (трех Карл!). Группа не была создана сделать альбом в …
Нокт:
Усё у іх будзе добра, чакаю вяртання. Ну і на HP з задавальненнем схажу, калі будуць дзесьці побач…
Дед Аким:
Блять, это поразительно, даже в электронной музыке 80-х душа была!!!…
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