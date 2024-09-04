Vicotnik из DØDHEIMSGARD создал DOEDSMAGHIRD

Не нужно спрашивать, зачем; он так видит. Итак, DOEDSMAGHIRD — сайд-проект, который создали Yusaf «Vicotnik» Parvez и Camille Giraudeau, лидер группы DREAMS OF THE DROWNED (также VOID, VEULE и еще ряда малоизвестных коллективов; также концертный гитарист DØDHEIMSGARD). Дебютный альбом Omniverse Consciousness, трейлер которого можно посмотреть ниже, появится в октябре.

«Концепция универсального осознания, которое превосходит индивидуальный опыт и соединяет точки между множественными временными линиями и измерениями, — объяснил (нет) Vicotnik это вот все. — Сознание сродни узлам обширной, взаимосвязанной сети, черный поток внутри которой служит проводником для обмена информацией. В этой сингулярности все пути ведут внутрь и само понятие времени перестает существовать.

Все возможные временные линии, прошлое и будущее, сходятся в загадочном состоянии омнивселенского сознания. Осязаемое, как произнесенный шепотом секрет, мы показываем это пересечение опытов и исходов. Оно символизирует недостижимый потенциал, которого никогда не было, но который существует сейчас. Становление через конфликт и синергию, сформированное изначальными сущностями, вовлеченными в процесс. Преобразование и инновация, где две точки во времени сливаются в единую точку посередине…»

Музыкально, говорят, будет похоже на старый DØDHEIMSGARD. Что ж.

Количество просмотров: 28