Wolf Hoffman из ACCEPT отыграл тантрическую свадьбу

Wolf Hoffman недавно объявил о создании сайд-проекта WOLF AND AVA PROJECT со скрипачкой Ava-Rebekah Rahman, которая называет себя «шаманом женских мистерий». Но и не только. На 65-м году жизни Wolf и Ava также соединили свои жизни в «секретной бенгальской тантрической свадебной церемонии» — и, что бы это ни значило, звучит страшно экзотично.

«Мы невероятно счастливы! — написали молодожены, — а что нужно, чтобы отметить как следует? Снимать видосы и записывать музыку!» Стиль будущей коллаборации, — а также будет ли она сопровождаться индийскими танцами, — пока неизвестен.

Как бы там ни было, мира и любови музыкальной паре (которая, к слову, живет в США), тантрического секса и тантрического вдохновения! Выглядят чрезвычайно эффектно. И это гораздо более приятная новость, чем писать о том, что кто-то себя убил.

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