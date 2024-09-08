Wolf Hoffman из ACCEPT отыграл тантрическую свадьбу

Wolf Hoffman из ACCEPT отыграл тантрическую свадьбуБлог
Wolf Hoffman недавно объявил о создании сайд-проекта WOLF AND AVA PROJECT со скрипачкой Ava-Rebekah Rahman, которая называет себя «шаманом женских мистерий». Но и не только. На 65-м году жизни Wolf и Ava также соединили свои жизни в «секретной бенгальской тантрической свадебной церемонии» — и, что бы это ни значило, звучит страшно экзотично.
«Мы невероятно счастливы! — написали молодожены, — а что нужно, чтобы отметить как следует? Снимать видосы и записывать музыку!» Стиль будущей коллаборации, — а также будет ли она сопровождаться индийскими танцами, — пока неизвестен.
Как бы там ни было, мира и любови музыкальной паре (которая, к слову, живет в США), тантрического секса и тантрического вдохновения! Выглядят чрезвычайно эффектно. И это гораздо более приятная новость, чем писать о том, что кто-то себя убил.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 52
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2 комментария
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Комментарии
Дед Аким:
Зачем так плохо, хорошая новость. К чему лишнее лицемерие, лишняя скромность. Мужик стройный, лысый, сухой, значит хер стоит, а Индия родина секса, жена видно хочет, п�…
juris:
чур меня х.з. что лучше в данном случае — много пить или сразу самовыпилиться…
Тварь:
Все было норм, пока она не начала старые песни. Тут появился ровно один вопрос — «Зачем?»…
Наиболее ценное мнение:
Дед Аким:
Праздник для меломанов, группа более элитная, хотя тоже популярная, миллионы продаж дисков, эпохальные масштабные концерты, удивительно. На таком таком уровне срав…
Чинчгачгук:
Нормально в принципе.
Ожиданий , что вокал будет похожим, у меня не было. Поэтому норм. Попахивает The Hole чуток.
Хочется им дальше играть, песни старые исполнять — ну �…
Виктор:
Ветошь написал(а):
Не под её уровень вокала заточено
тут дело не в уровне вокала, а скорее в типе вокала. Голос Честера был достаточно высокий, но при этом �…
Ветошь:
Пётр написал(а):
В группе лишь Честер мог петь свои песни, не красиво когда девушка орёт, пусть она бы просто пела голосом,но не орала, нет, конечно вновь увидет�…
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Ad Noctum:
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Гвоздь:
asdf:
Mihel:
чур меня х.з. что лучше в данном случае — много пить или сразу самовыпилиться
Зачем так плохо, хорошая новость. К чему лишнее лицемерие, лишняя скромность. Мужик стройный, лысый, сухой, значит хер стоит, а Индия родина секса, жена видно хочет, про тантру мало знаю (Стинг с женой вроде практикуют) там надо долго не кончать (или вообще не кончать, тогда в чем смысл?),
в общем счастья молодым