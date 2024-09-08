Ava rviolin accept
08.09.2024

Wolf Hoffman из ACCEPT отыграл тантрическую свадьбу

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Wolf Hoffman недавно объявил о создании сайд-проекта WOLF AND AVA PROJECT со скрипачкой Ava-Rebekah Rahman, которая называет себя «шаманом женских мистерий». Но и не только. На 65-м году жизни Wolf и Ava также соединили свои жизни в «секретной бенгальской тантрической свадебной церемонии» — и, что бы это ни значило, звучит страшно экзотично.

«Мы невероятно счастливы! — написали молодожены, — а что нужно, чтобы отметить как следует? Снимать видосы и записывать музыку!» Стиль будущей коллаборации, — а также будет ли она сопровождаться индийскими танцами, — пока неизвестен.

Как бы там ни было, мира и любови музыкальной паре (которая, к слову, живет в США), тантрического секса и тантрического вдохновения! Выглядят чрезвычайно эффектно. И это гораздо более приятная новость, чем писать о том, что кто-то себя убил.

wolf hoffmann wedding

Ava rebekah Rahman

Ava rebekah Rahman accept

wolf hoffmann wedding indian

Ava rebekah Rahman wife

Количество просмотров: 52

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2 комментария

  • juris написал(а):

    чур меняhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif х.з. что лучше в данном случае — много пить или сразу самовыпилитьсяhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • Дед Аким написал(а):

    Зачем так плохо, хорошая новость. К чему лишнее лицемерие, лишняя скромность. Мужик стройный, лысый, сухой, значит хер стоит, а Индия родина секса, жена видно хочет, про тантру мало знаю (Стинг с женой вроде практикуют) там надо долго не кончать (или вообще не кончать, тогда в чем смысл?),
    в общем счастья молодымhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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