Aaron Stainthorpe: «Думаю, мы становимся сварливыми стариками. Мы зашли в тупик»

Aaron Stainthorpe, активно продвигающий свой новый проект HIGH PARASITE, в недавнем интервью поделился текущим и будущим. «Долгие годы мы неустанно работали в MY DYING BRIDE — все сами, без менеджера. Я и гитарист Andrew Craighan управляли группой на протяжении многих лет, как могли. Были люди, пытавшиеся взять на себя должность менеджера, но ничего толком не выходило. А порой, занимаясь административными делами, ты теряешь связь со стороной творческой.

Нужно разбираться с налогами, политикой и прочей ерундой. Мы с Энди спорили, как старые супруги, постоянно, годами — из-за оформления, текстов. И если с текстами мне еще как-то удавалось протащить свою линию, по поводу оформления мы всегда расходились. Думаю, мы становимся сварливыми стариками. Мы зашли в тупик. И в какой-то момент сказали себе и друг другу: ‘Надо тормознуть, пока все не разладилось окончательно’. Да, время время для перерыва мы выбрали дурацкое и неподходящее, ведь альбом едва успел выйти. Но все в группе были согласны: ‘Вам, ребята, нужна передышка. Возьмите паузу, отдельно друг от друга. Такое случается с множеством групп. Вернуться успеете.’

Время для паузы правда вышло поганое: раскрутка альбома, у нас были запланированы концерты и прочее. Так что я приношу искренние извинения всем, кто купил билеты и готовился нас увидеть. Но уж как есть. Мы были на грани.

Знаю, что некоторые скажут: ‘О, это все из-за HIGH PARASITE?’ Но… нет. HIGH PARASITE существует уже три года. Он ни при чем. У MY DYING BRIDE и без него случались большие перерывы в работе: три года между альбомами, 12 шоу в год. С такой интенсивностью я запросто могу вписать в свой график еще три или четыре команды. Так что HIGH PARASITE никак не мешает. Мы берем паузу по той причине, что, оставь все как есть, MDB быстро закончится вообще. Когда вернемся — пока не знаем. Но мы вернемся. Просто не знаем когда. Но, что любопытно, при всех минусах, время для меня с HIGH PARASITE выпало превосходно: как говорится, когда одна дверь закрывается, открывается другая. И это прекрасно. У меня появилось больше пространства для маневра, чем я ожидал».

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