Aaron Stainthorpe: «Думаю, мы становимся сварливыми стариками. Мы зашли в тупик»Блог
Aaron Stainthorpe, активно продвигающий свой новый проект HIGH PARASITE, в недавнем интервью поделился текущим и будущим. «Долгие годы мы неустанно работали в MY DYING BRIDE — все сами, без менеджера. Я и гитарист Andrew Craighan управляли группой на протяжении многих лет, как могли. Были люди, пытавшиеся взять на себя должность менеджера, но ничего толком не выходило. А порой, занимаясь административными делами, ты теряешь связь со стороной творческой.
Нужно разбираться с налогами, политикой и прочей ерундой. Мы с Энди спорили, как старые супруги, постоянно, годами — из-за оформления, текстов. И если с текстами мне еще как-то удавалось протащить свою линию, по поводу оформления мы всегда расходились. Думаю, мы становимся сварливыми стариками. Мы зашли в тупик. И в какой-то момент сказали себе и друг другу: ‘Надо тормознуть, пока все не разладилось окончательно’. Да, время время для перерыва мы выбрали дурацкое и неподходящее, ведь альбом едва успел выйти. Но все в группе были согласны: ‘Вам, ребята, нужна передышка. Возьмите паузу, отдельно друг от друга. Такое случается с множеством групп. Вернуться успеете.’
Время для паузы правда вышло поганое: раскрутка альбома, у нас были запланированы концерты и прочее. Так что я приношу искренние извинения всем, кто купил билеты и готовился нас увидеть. Но уж как есть. Мы были на грани.
Знаю, что некоторые скажут: ‘О, это все из-за HIGH PARASITE?’ Но… нет. HIGH PARASITE существует уже три года. Он ни при чем. У MY DYING BRIDE и без него случались большие перерывы в работе: три года между альбомами, 12 шоу в год. С такой интенсивностью я запросто могу вписать в свой график еще три или четыре команды. Так что HIGH PARASITE никак не мешает. Мы берем паузу по той причине, что, оставь все как есть, MDB быстро закончится вообще. Когда вернемся — пока не знаем. Но мы вернемся. Просто не знаем когда. Но, что любопытно, при всех минусах, время для меня с HIGH PARASITE выпало превосходно: как говорится, когда одна дверь закрывается, открывается другая. И это прекрасно. У меня появилось больше пространства для маневра, чем я ожидал».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 52
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- Рецензия: MY DYING BRIDE
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Aaron Stainthorpe: «Думаю, мы становимся сварливыми стариками. Мы зашли в тупик»
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Комментарии
Юрий:
Merzbow:
СиРОЖА:
Виктор написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Ну сорян,что мы тут в части диалогов не дотягиваем до твоего интелектуального уровня)))
это я до вашего уровня очень силь…
Виктор:
СиРОЖА написал(а):
Слово «видимо» тут явно лишнее. че ж у тебя бомбит то так? или это природный зуд в заднем проходе на предмет того что последнее слово должно б…
Виктор:
СиРОЖА написал(а):
Ну сорян,что мы тут в части диалогов не дотягиваем до твоего интелектуального уровня)))
это я до вашего уровня очень сильно не дотягиваю. �…
СиРОЖА:
Виктор написал(а):
Bronco написал(а):
В итоге все сливается в сплошную, нечитаемую кашу.
тут такой уровень диалогов зачастую, что моментами и хорошо что это неч�…
СиРОЖА:
Виктор написал(а):
Potato Lich написал(а):
не плодить простыни на ровном месте
повтори ещё десять раз этот тезис, который мне ещё Сирожа написал. А то до меня види�…
juris:
Виктор:
Bronco написал(а):
В итоге все сливается в сплошную, нечитаемую кашу.
тут такой уровень диалогов зачастую, что моментами и хорошо что это нечитаемая каша.…
Bronco:
С телефона почему-то не получилось нифига нормально цитировать
Вроде нормально с телефона. По крайней мере, удалить часть поста оппоне…
Виктор:
Bronco написал(а):
И если по молодости ты делал дичь, то об этом наоборот хочется забыть. А не так, чтобы спустя десятки лет, вылез какой-то, выживший из ума, старый �…
Bronco:
Вот чего бы я хотел меньше всего, так это сидеть в старости на крыльце дома престарелых со своими друганами молодости и предаваться воспоминаниям о разной дичи, что…
Виктор:
Potato Lich написал(а):
не плодить простыни на ровном месте
повтори ещё десять раз этот тезис, который мне ещё Сирожа написал. А то до меня видимо не дошло.…
Душевно сказано.