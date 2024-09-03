peter kubik abigor
03.09.2024

Покончил с собой гитарист-основатель ABIGOR Peter ‘P.K.’ Kubik

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Еще одна потеря 2024 года: в возрасте 49 лет ушел из жизни P.K. из ABIGOR, гитарист-басист-клавишник, один из основателей, бессменных участников; мощнейшая творческая сила команды, в том числе стоявшая за ее реюнионом в 2006 году.

ABIGOR опубликовали сегодня краткое заявление — с фотокарточкой 1995 года, периода записи Nachthymnen (From the Twilight Kingdom).

PK 1975 — 2024
бессмертный в своем наследии — кровь (семья), земля (дом) и памятник Блэк-Метал Искусству.
прошел сквозь Врата, открыв их своей рукой, по своей воле.

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2 комментария

  • juris написал(а):

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  • Antonarchus написал(а):

    Самовыпилился? Жесть.
    Люлю я их музыку. Будет не хватать ПК дьвольских квинтэссенций… однако, в то же время, не стоит забывать что ТТ не только ударник, он на гитаре пилил и сочинял с самого начала Абигора. Так что может эта плодовитая формация и не уползет с концами под скалу, как когда-то это сделала Бэтори.

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