Покончил с собой гитарист-основатель ABIGOR Peter ‘P.K.’ Kubik

Еще одна потеря 2024 года: в возрасте 49 лет ушел из жизни P.K. из ABIGOR, гитарист-басист-клавишник, один из основателей, бессменных участников; мощнейшая творческая сила команды, в том числе стоявшая за ее реюнионом в 2006 году.

ABIGOR опубликовали сегодня краткое заявление — с фотокарточкой 1995 года, периода записи Nachthymnen (From the Twilight Kingdom).

PK 1975 — 2024

бессмертный в своем наследии — кровь (семья), земля (дом) и памятник Блэк-Метал Искусству.

прошел сквозь Врата, открыв их своей рукой, по своей воле.

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