Покончил с собой гитарист-основатель ABIGOR Peter ‘P.K.’ Kubik

Покончил с собой гитарист-основатель ABIGOR Peter ‘P.K.’ KubikБлог
Еще одна потеря 2024 года: в возрасте 49 лет ушел из жизни P.K. из ABIGOR, гитарист-басист-клавишник, один из основателей, бессменных участников; мощнейшая творческая сила команды, в том числе стоявшая за ее реюнионом в 2006 году.
ABIGOR опубликовали сегодня краткое заявление — с фотокарточкой 1995 года, периода записи Nachthymnen (From the Twilight Kingdom).
PK 1975 — 2024
бессмертный в своем наследии — кровь (семья), земля (дом) и памятник Блэк-Метал Искусству.
прошел сквозь Врата, открыв их своей рукой, по своей воле.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 860
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Комментарии
Дед Аким:
G D написал(а):
Дед Аким написал(а):
один хит чего значит.
Bryan Ferry — Don’t Stop The Dance
На альбоме «Boys And Girls», кроме отмеченной песни, а также пресловутой «Slave To Love» ест�…
Antonarchus:
Самовыпилился? Жесть.
Люлю я их музыку. Будет не хватать ПК дьвольских квинтэссенций… однако, в то же время, не стоит забывать что ТТ не только ударник, он на гитаре…
G D:
Дед Аким написал(а):
один хит чего значит.
Bryan Ferry — Don’t Stop The Dance
На альбоме «Boys And Girls», кроме отмеченной песни, а также пресловутой «Slave To Love» есть ещё этот, к с�…
jurgai:
Тварь написал(а):
Правда о блэке в Норвегии (куда я таки окончательно иммигрирую летом 22 года) заключается в том, что ко всем этим… ребятам там относятся как к �…
jurgai:
juris:
Черноярец:
Starcross написал(а):
Черноярец написал(а):
Том случай, когда из-за своей русофобии цензура Запада убила музыкальный коллектив. Чтоб они все посдыхали!
Дядя, ты дур…
jurgai:
juris:
только год как нового ничего не было в его подкастеhttps://www.youtube.com/@MorkHalden/videos…
juris:
Дед Аким:
QUEEN. Есть группы сделавшие один диск Greatest Hits, большинство групп со статусом на двух дисках, они сделали на трех CD (трех Карл!). Группа не была создана сделать альбом в …
Нокт:
Усё у іх будзе добра, чакаю вяртання. Ну і на HP з задавальненнем схажу, калі будуць дзесьці побач…
Дед Аким:
Блять, это поразительно, даже в электронной музыке 80-х душа была!!!…
R.I.P.
Самовыпилился? Жесть.
Люлю я их музыку. Будет не хватать ПК дьвольских квинтэссенций… однако, в то же время, не стоит забывать что ТТ не только ударник, он на гитаре пилил и сочинял с самого начала Абигора. Так что может эта плодовитая формация и не уползет с концами под скалу, как когда-то это сделала Бэтори.