BATUSHKA Крысюка будет зваться PATRIARKH

Спасибо польскому суду, теперь при упоминании группы BATUSHKA не надо будет делать сноску на «правильного», «неправильного», «тру», «не тру» или что там еще. BATUSHKA под предводительством Крысюка до конца 2024 отыграет несколько прощальных концертов и переименуется в PATRIARKH.

«Два последние года мы работали над новой музыкой, новым альбомом и новым сценическим форматом. Это потребовало множество жертв и усилий. И параллельно со сменой декораций мы решили стартовать новую главу группы под совершенно новым именем. Надеюсь, это позволит сосредоточить все внимание публики на музыке и на том, что посредством нее мы говорим, а не на юридических или личных проблемах, терзавших нас, как раковая опухоль.

Для многих людей, к сожалению, важно дискредитировать нас и наш труд, отвлекая внимание от того, что действительно имеет значение, — поэтому мы решили наконец избавиться от этого бремени, чтобы не обесценивать собственные усилия. Мы хотим полностью отстраниться от прошлого, сменить имя и начать новую главу — для себя и для команды. Мы хотим похоронить негативные эмоции, споры и драмы вместе с именем BATUSHKA.

Сразу после Нового года с презентацией нового материала родится PATRIARKH. Он принесет новый завет, взойдет на трон и отправит своего Пророка в мир! Ожидайте благословения!!!»

Количество просмотров: 342

3 комментария