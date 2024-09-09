BATUSHKA Крысюка будет зваться PATRIARKH

BATUSHKA Крысюка будет зваться PATRIARKHБлог
Спасибо польскому суду, теперь при упоминании группы BATUSHKA не надо будет делать сноску на «правильного», «неправильного», «тру», «не тру» или что там еще. BATUSHKA под предводительством Крысюка до конца 2024 отыграет несколько прощальных концертов и переименуется в PATRIARKH.
«Два последние года мы работали над новой музыкой, новым альбомом и новым сценическим форматом. Это потребовало множество жертв и усилий. И параллельно со сменой декораций мы решили стартовать новую главу группы под совершенно новым именем. Надеюсь, это позволит сосредоточить все внимание публики на музыке и на том, что посредством нее мы говорим, а не на юридических или личных проблемах, терзавших нас, как раковая опухоль.
Для многих людей, к сожалению, важно дискредитировать нас и наш труд, отвлекая внимание от того, что действительно имеет значение, — поэтому мы решили наконец избавиться от этого бремени, чтобы не обесценивать собственные усилия. Мы хотим полностью отстраниться от прошлого, сменить имя и начать новую главу — для себя и для команды. Мы хотим похоронить негативные эмоции, споры и драмы вместе с именем BATUSHKA.
Сразу после Нового года с презентацией нового материала родится PATRIARKH. Он принесет новый завет, взойдет на трон и отправит своего Пророка в мир! Ожидайте благословения!!!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 342
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Комментарии
jurgai:
Юрий:
Сколько пафоса то , аж подташнивает . и название группы выбрали такое себе…
Ad Noctum:
Патриарх культа четырёхрукого императора. Восстаньте против угнетателей, братья и сестры, ибо он услышал зов звёздных детей, они приближаются, и день вознесения б�…
Тварь:
Назар Василич написал(а):
А куда Габи делась ?
Сбежала от него вместе со всеми музыкантами из Эксепт.
Так что остается практиковать тантрический секс с таки…
Назар Василич:
Вот это новость ! А куда Габи делась ? Я просто не в курсе, особенно не слежу за Accept Вольф в…
Дед Аким:
Starcross написал(а):
Дед Аким написал(а):
Индия родина секса
То есть до Индии секса не было? А как люди размножались?
Да, точнее сказать родина Камасутры.…
Илюха ноготочки:
Хофман мудак патентованый, рад конечно за него, но хз кому он в 2024 году интересен.…
Другой Александр:
Starcross написал(а):
Дед Аким написал(а):
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То есть до Индии секса не было? А как люди размножались?
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Starcross:
Дед Аким написал(а):
Индия родина секса
То есть до Индии секса не было? А как люди размножались?…
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Зачем так плохо, хорошая новость. К чему лишнее лицемерие, лишняя скромность. Мужик стройный, лысый, сухой, значит хер стоит, а Индия родина секса, жена видно хочет, п�…
juris:
чур меня х.з. что лучше в данном случае — много пить или сразу самовыпилиться…
Тварь:
Все было норм, пока она не начала старые песни. Тут появился ровно один вопрос — «Зачем?»…
Наиболее ценное мнение:
Патриарх культа четырёхрукого императора. Восстаньте против угнетателей, братья и сестры, ибо он услышал зов звёздных детей, они приближаются, и день вознесения близок!
Слушать эти дендрофекальные творения (что того ясновельможного пана, что другого) я, конечно, не собираюсь.
Сколько пафоса то , аж подташнивает . и название группы выбрали такое себе
Hallelujah, Patriarkh