Бывшие участники AMON AMARTH сделали… старый новый AMON AMARTH!Блог
AMON AMARTH, существующий с начала 90-х, отличается на редкость постоянным составом: бывших за все эти годы накопилось буквально несколько человек, в основном барабанщики. И теперь мы их всех, кажется, снова услышим.
В общем, три экс-члена группы из 90-х: драммер Niko Kaukinen, драммер Fredrik Andersson и гитарист Anders Hansson — объединили усилия в проекте под названием FIMBUL WINTER. Кто помнит, первое демо AA именовалось The Arrival Of The Fimbul Winter — и именно его захотел сыграть в честь своего пятидесятилетия Niko, собрав олдскульный состав и почесав вместе старые раны.
Мужикам так это дело понравилось (играть и, вероятно, ностальгически чесать), что они решили масштабировать юбилейную вечеринку до самостоятельного проекта. Ну а поскольку два барабанщика для такой музыки совершенно излишни, Fredrik Andersson переквалифицировался в лид-гитаристы. На бас-гитару пригласили гитариста дэз-метал группы JUST BEFORE DAWN Gustav Myrin, на вокал — австралийца Clint Williams из NEMESIUM.
«Пока мы фокусируемся на исполнении тем первой демо-ленты и других классических вещей AMON AMARTH, созданных с нашим участием, — рассказывают музыканты, — однако при этом уже есть и новые наработки, песен на пять, в том числе с использованием риффов, некогда придуманных для AA». А на сентябрь уже запланированы первые концерты.
Что обо всем этом думают нынешние «амонамартовцы», мы узнаем чуть позже, а пока, напоминания ради, послушаем, как звучало то самое демо.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 311
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3 комментария
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Бывшие участники AMON AMARTH сделали… старый новый AMON AMARTH!
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Комментарии
Deformed:
Гальдэр мае рацыю. А калі дзядзька вернецца з рэтраспектыўным саўндам ды акустычнай лірыкай ранніх рэлізаў, то вось гэта будзе песня. Добрая інвестыцыя сродкаў, за�…
Deformed:
У тыя часы гэта было ўнікальна. Into the Grave ёсць татальная глыба. Вайбы аналагавых часоў, якія зараз гучаць як на 100% клясічны маналітны нардычны дэс. Гурт меў індывідуа�…
Писюн c глазами:
Bronco написал(а):
Блин, бухгалтер датский с Джеймсом уже больше 40 лет общается и не платит за обеды. Вот кому бы счет выставить.
Да ладно, Ларс драммер неплохой
…
Bronco:
Блин, бухгалтер датский с Джеймсом уже больше 40 лет общается и не платит за обеды. Вот кому бы счет выставить.…
Merzbow:
Эх, у диктатора Олави, поди жопа горит. По-любому будет жёсткий ‘обмен любезностями’.…
juris:
Виктор написал(а):
Талантливый музыкант, да? Один рифак на всю песню по кругу это видимо талантливо, да? — но хотя наверное для блэк-метала человек, умеющий поп�…
Anastasiya:
Юрий написал(а):
У меня одного , чёрный квадрат» Малевича , там где должно что то типа демки быть ?!
У меня все нормально играет ))
Вот еще тут есть: https://www.youtube.…
Юрий:
У меня одного , чёрный квадрат» Малевича , там где должно что то типа демки быть ?!…
Anastasiya:
В ночь на свой 54-й день рождения умер клавишник ULVER Tore Ylwizaker. Очень жаль. RIP.…
Виктор:
Талантливый музыкант, да? Один рифак на всю песню по кругу это видимо талантливо, да? — но хотя наверное для блэк-метала человек, умеющий попадать по струнам хотя бы ч…
Sonder77:
А кто остался?Если Шаграт и Силеноз тогда все не так плохо.Остальные пассажиры там всегда по факту были сессионщиками.Даже Гальдер с его 25-летним стажем.…
jurgai:
Алексей:
Ну, стоило ожидать рано или поздно — это всё ЭГО и это нормально!))) Всё, что ни делается — всё к лучшему, так что ждем нового музла от усатика!…
У меня одного , чёрный квадрат» Малевича , там где должно что то типа демки быть ?!
Юрий написал(а):
У меня одного , чёрный квадрат» Малевича , там где должно что то типа демки быть ?!
У меня все нормально играет ))
Вот еще тут есть: https://www.youtube.com/watch?v=SsVVln2abqM
Эх, у диктатора Олави, поди жопа горит. По-любому будет жёсткий ‘обмен любезностями’.