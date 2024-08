Бывшие участники AMON AMARTH сделали… старый новый AMON AMARTH!

AMON AMARTH, существующий с начала 90-х, отличается на редкость постоянным составом: бывших за все эти годы накопилось буквально несколько человек, в основном барабанщики. И теперь мы их всех, кажется, снова услышим.

В общем, три экс-члена группы из 90-х: драммер Niko Kaukinen, драммер Fredrik Andersson и гитарист Anders Hansson — объединили усилия в проекте под названием FIMBUL WINTER. Кто помнит, первое демо AA именовалось The Arrival Of The Fimbul Winter — и именно его захотел сыграть в честь своего пятидесятилетия Niko, собрав олдскульный состав и почесав вместе старые раны.

Мужикам так это дело понравилось (играть и, вероятно, ностальгически чесать), что они решили масштабировать юбилейную вечеринку до самостоятельного проекта. Ну а поскольку два барабанщика для такой музыки совершенно излишни, Fredrik Andersson переквалифицировался в лид-гитаристы. На бас-гитару пригласили гитариста дэз-метал группы JUST BEFORE DAWN Gustav Myrin, на вокал — австралийца Clint Williams из NEMESIUM.

«Пока мы фокусируемся на исполнении тем первой демо-ленты и других классических вещей AMON AMARTH, созданных с нашим участием, — рассказывают музыканты, — однако при этом уже есть и новые наработки, песен на пять, в том числе с использованием риффов, некогда придуманных для AA». А на сентябрь уже запланированы первые концерты.

Что обо всем этом думают нынешние «амонамартовцы», мы узнаем чуть позже, а пока, напоминания ради, послушаем, как звучало то самое демо.

Количество просмотров: 311

3 комментария