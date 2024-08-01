Tribulation
01.08.2024

Стоит послушать! Новинки TRIBULATION с игрой в ассоциации

Новинки и новости

В июне шведская готик-метал/глум/дэз-н-ролл группа TRIBULATION отметила двадцатилетний юбилей. Томным летом 2004-го пацанам было по 15-16 лет, и, начав творческие изыскания с дэз-метала, они делали забавные закатные «трушные» фотосеты у лесного пруда.

TRIBULATION years

Сегодня — уважаемый, международно известный коллектив, узнаваемый и одновременно хамелеонский по звуку. После классного Where The Gloom Becomes Sound 2021 года уже анонсирован шестой лонгплей Sub Rosa In Æternum. А также в Сети презентована пара песен — с задорным пост-панковым/классик-роковым флером и, если брать свежак «Tainted Skies», попутными ассоциациями то с GHOST, то с DARK TRANQUILLITY. А в чистых вокалах первого сингла «Saturn Coming Down» так и просится Фернандо из MOONSPELL. И… это только начало!

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