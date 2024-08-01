Стоит послушать! Новинки TRIBULATION с игрой в ассоциации

Стоит послушать! Новинки TRIBULATION с игрой в ассоциацииНовинки и новости
В июне шведская готик-метал/глум/дэз-н-ролл группа TRIBULATION отметила двадцатилетний юбилей. Томным летом 2004-го пацанам было по 15-16 лет, и, начав творческие изыскания с дэз-метала, они делали забавные закатные «трушные» фотосеты у лесного пруда.
Сегодня — уважаемый, международно известный коллектив, узнаваемый и одновременно хамелеонский по звуку. После классного Where The Gloom Becomes Sound 2021 года уже анонсирован шестой лонгплей Sub Rosa In Æternum. А также в Сети презентована пара песен — с задорным пост-панковым/классик-роковым флером и, если брать свежак «Tainted Skies», попутными ассоциациями то с GHOST, то с DARK TRANQUILLITY. А в чистых вокалах первого сингла «Saturn Coming Down» так и просится Фернандо из MOONSPELL. И… это только начало!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 27
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Комментарии
jurgai:
Да ладно, хорош оправдываться GOJIRA норм выступили — да и в целом они там самые приличные был�…
Другой Александр:
А жаль. Лучше с сцотонизмом чем без)))…
Другой Александр:
Денис написал:
А наши рос.чинуши ничего лучше не придумали чем вообще начать блокировать Ютуб. По итогу «страдают» простые пользователи
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Другой Александр:
Bronco написал(а):
Интересно, когда чаша терпения большинства переполнится…
Я думаю, когда начнут снимать ЛГБТ римейки боевиков 80-90-х. Ну, например, где у Джон…
ratfred:
Денис:
Юрий написал(а):
Извиняюсь за офтоп . У вас в Беларуси это видео без ВПН показывает ? Каждое второе видео стало запрещено к просмотру в РФ , так пишут по крайней �…
goremyka:
Юрий написал(а):
Извиняюсь за офтоп . У вас в Беларуси это видео без ВПН показывает ? Каждое второе видео стало запрещено к просмотру в РФ , так пишут по крайней �…
николай:
Scorpions с начала нулевых проводит «прощальный тур», я ещё в технаре учился после девяти классов (сейчас мне 42), не знаю кто у них в составе, но как бы там нибыло в начале а…
Юрий:
Извиняюсь за офтоп . У вас в Беларуси это видео без ВПН показывает ? Каждое второе видео стало запрещено к просмотру в РФ , так пишут по крайней мере у меня . …
Metaller555:
Зануда:
тварЪ:
Bronco написал(а):
Интересно, когда чаша терпения большинства переполнится и они снесут нахер пробравшееся в правительства и СМИ меньшинство, всю эту голубятню �…
Bronco:
Интересно, когда чаша терпения большинства переполнится и они снесут нахер пробравшееся в правительства и СМИ меньшинство, всю эту голубятню и всех кто ее продвиг�…
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