«Все тогда просто сошли с ума». Bruce Dickinson вспоминает неожиданный бонус к визиту за «железный занавес» в 1984-м

40 лет назад IRON MAIDEN были одной из первых западных метал-групп, отыгравших полновесный тур — в рамках World Slavery Tour — в странах тогда еще социалистической Восточной Европы: Польше, Венгрии и Югославии (некоторые записи тех шоу и интервью с музыкантами войдут на реализованную в 1984-м на видеокассетах документалку-концертник «Behind the Iron Curtain»). И естественно, визит за «штору» запомнился Брюсу и компании самыми разными моментами. В том числе эксцентричными.

«В отеле к нам подошел мужик, который продавал икру, которая, как он сказал, выпала из грузового отсека советского корабля. Просто-таки здоровенное ведро икры! Ну а мы такие тусуем, подвыпившие, спрашиваем: «Сколько?» Он выгребает из своей посудины полкило икры и говорит: «Сто баксов». Я обалдел. В смысле сто? Это очень дешево!

Наш фотограф, сопровождавший тур в поддержку Powerslave, уговорил продавца отдать оптом — за 50 за такую банку. «А еще есть?» «Есть». И дядька притарабанил еще пять кило, в итоге вышло примерно с бочку. Все тогда просто сошли с ума. Суммарно получилось, наверное, килограмм десять, как это вообще сожрать?

Так что поездка запоминалась экстравагантными посиделками: жрать икру ложками и запивать все это водкой».

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