«Все тогда просто сошли с ума». Bruce Dickinson вспоминает неожиданный бонус к визиту за «железный занавес» в 1984-м

«Все тогда просто сошли с ума». Bruce Dickinson вспоминает неожиданный бонус к визиту за «железный занавес» в 1984-мБлог
40 лет назад IRON MAIDEN были одной из первых западных метал-групп, отыгравших полновесный тур — в рамках World Slavery Tour — в странах тогда еще социалистической Восточной Европы: Польше, Венгрии и Югославии (некоторые записи тех шоу и интервью с музыкантами войдут на реализованную в 1984-м на видеокассетах документалку-концертник «Behind the Iron Curtain»). И естественно, визит за «штору» запомнился Брюсу и компании самыми разными моментами. В том числе эксцентричными.
«В отеле к нам подошел мужик, который продавал икру, которая, как он сказал, выпала из грузового отсека советского корабля. Просто-таки здоровенное ведро икры! Ну а мы такие тусуем, подвыпившие, спрашиваем: «Сколько?» Он выгребает из своей посудины полкило икры и говорит: «Сто баксов». Я обалдел. В смысле сто? Это очень дешево!
Наш фотограф, сопровождавший тур в поддержку Powerslave, уговорил продавца отдать оптом — за 50 за такую банку. «А еще есть?» «Есть». И дядька притарабанил еще пять кило, в итоге вышло примерно с бочку. Все тогда просто сошли с ума. Суммарно получилось, наверное, килограмм десять, как это вообще сожрать?
Так что поездка запоминалась экстравагантными посиделками: жрать икру ложками и запивать все это водкой».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 166
Читайте также:
- Рок-истории. На этот раз исключительно мерзкая: про Оззи и Никки
- Рок-истории. Herman Rarebell, SCORPIONS: «Я считал, что нам нужна рок-песня с прямолинейным названием, типа ‘Fuck You Like A Hurricane'»
- Рок-истории. Вокалист UGLY KID JOE Whitfield Crane: «…и вот Eddie Van Halen снимает обувь, носки и кидает их мне»
- Слушаем первый сингл сольника Bruce Dickinson «The Mandrake Project»
- Bruce Dickinson снимается в ужастике по сценарию своего сына. Про трибьют ABBA и зомби
- Bruce Dickinson: «С кулинарной точки зрения, мы — мясо с картошкой»
- Еще одна потрясающая история из прошлого SLIPKNOT: как лизнуть выбитый глаз и получить удовольствие
- «Я стянул труселя, вывалил хозяйство, а потом разбил гитару вдребезги». Sammy Hagar о том, как привлечь внимание зрителей
- Рок-истории. Eddie Van Halen однажды приехал к Fred Durst на БТРе и угрожал ему пистолетом
- Рок-цитата. Bruce Dickinson: «Стоять на сцене, как болванчики, и кривляться — это, простите, не наша тема»
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
«Все тогда просто сошли с ума». Bruce Dickinson вспоминает неожиданный бонус к визиту за «железный занавес» в 1984-м
-
IMPALED REKTUM вернулись и едут на Вакен. Вышел трейлер сиквела «Heavy Trip»!
-
Рок-истории. На этот раз исключительно мерзкая: про Оззи и Никки
-
Кринжатина дня: Blake Judd из NACHTMYSTIUM выпустил видео с ненавистническими комментариями о себе
-
LORDI записали трибьют… китайскому смартфону
-
AEROSMITH скоропостижно уходят со сцены
-
Joe Duplantier, GOJIRA на обвинения в сатанизме: «Отрезанные головы — это такой французский шарм»
-
«Наследники SISTERS OF MERCY и TYPE O NEGATIVE». UNTO OTHERS выпускают новый альбом
-
Andreas Kisser о прощальных шоу SEPULTURA: «Было б неплохо, если бы Max и Igor присутствовали на последнем»
-
Эпик мирового масштаба: GOJIRA выступили на открытии Олимпийских игр
Комментарии
juris:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
У меня этот сайт не открывает но все что я могу сказать
https://обращения.бел
остальное я уже сказал…
Anastasiya:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Я вот только не понял :Почему и кто его называет террористом? (Здесь в статье это не поясняется). Ведь слово террорист это тоже �…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Я вот только не понял :Почему и кто его называет террористом? (Здесь в статье это не поясняется). Ведь слово террорист это тоже обидное оскорбление. Если он не террор�…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Да конечно в стиле Black Sabbath. Но мне понравилось. Классно. И вокал у Леслика вполне нормальный-белорусский. Такая OLD OLD SCHOOL. Да конечно 3 года химии за пару слов это мягко…
juris:
Anastasiya:
Polaris …
Merzbow:
Дед Аким написал(а):
Bronco написал(а):
Дед Аким написал(а):
зажигать в молодости как эти ребята
Лизать ссанье, нюхать муравьев, обмазываться говном (другая истор�…
Polaris:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Много лет был уверен что вершина русского метала — Ария, но в принципе так и есть…
А я уверен, что вершина You Must…
Дед Аким:
Оззи Осборн великий и ужасный. Публика его любит не за то, что он бывший алкоголик и наркоман, не за то что он трахал все живое, не за многочисленные скандалы, как в ан…
Писюн c глазами:
Дед Аким написал(а):
просто для истории Оззи значит больше, чем миллионы стандартных писюнов.
Аминь …
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Много лет был уверен что вершина русского метала — Ария, но в принципе так и есть…
А я уверен, что вершина You Must Murder))
https://youtube.com/watch?v=CUN8GMvWNf…
время застольных историй