Сколько вы готовы отдать за обед с Джеймсом Хэтфилдом?Блог
Из серии удивительных рок-аукционов, стать участниками которого хотелось бы миллионам… но где взять столько денег? На этот раз на кон поставлен обед с Джеймсом Хэтфилдом в Колорадо, на который можно привести троих друзей и болтать о чем только взбредет в голову (не забывая кушать, конечно!).
Мероприятие выставлено на аукцион с благотворительной целью: вырученные деньжищи пойдут на счет организации Adaptive Sports Foundation, поддерживающей спортсменов с ограниченными физическими или ментальными возможностями. Подробности здесь, условия вкратце таковы.
Предложение действует для четверых человек максимум (вы и три гостя). Вы и Джеймс Хэтфилд примете участие в трапезе в ресторане в городе Эдвардс, штат Колорадо. Также в мероприятии будет участвовать один из спортсменов-представителей Adaptive Sports Foundation и сопровождающий его сотрудник организации. Они поделятся с вами со всеми историей успеха спортсмена! (Невероятно интересно, когда потратился ради Хэтфилда — прим. авт.)
Вы сможете сфотографироваться с Джеймсом, а также принести небольшой предмет на автограф.
Дата встречи будет определена в течение года по общему согласию. Примерная продолжительность обеда — 90-120 минут. Победитель аукциона также несет ответственность за оплату обеда для всех присутствующих.
Как можете видеть по графику, стоимость лота начиналась с $4,000 и на данный момент составляет $28,500. Сколько б за такую возможность дали вы?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 8
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Сколько вы готовы отдать за обед с Джеймсом Хэтфилдом?
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