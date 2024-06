Рок-истории. Herman Rarebell, SCORPIONS: «Я считал, что нам нужна рок-песня с прямолинейным названием, типа ‘Fuck You Like A Hurricane'»

В марте исполнилось 40 лет альбому SCORPIONS Love At First Sting — это был девятый релиз группы, и именно он принес миру нетленки «Rock You Like a Hurricane», «Still Loving You» и «Big City Nights». А также обложку, которую, как это уже бывало со «скорпами», не приняли сетевые магазины, ввиду чего пришлось делать менее вызывающий вариант.

Барабанщик Herman Rarebell, коему в этом году исполнится 75, в недавнем интервью вспоминал лихие времена. «Мы много гастролировали с группами вроде FOREIGNER, AEROSMITH и JOURNEY, и научились у них писать хиты. Мы смотрели, как они это делают, и быстро перенимали опыт».

Rarebell выступил соавтором текста «Rock You Like A Hurricane». Как хихикал Rudolf Schenker, в тексте сошлись бабники-противоположности. «Klaus Meine — очень романтичный человек, ценитель гармонии в отношениях. Herman же — грязная душонка».

Herman Rarebell: «После всенощной вечеринки я открывал по утрам занавески, чтобы посмотреть на солнечный свет. И когда комната освещалась, первый вопрос всегда был: «Ты вообще кто? Как тебя зовут?» Я по дичи отрывался в тот период, все по классике жанра: секс, наркотики, рок-н-ролл. И поэтому считал, что нам прям-таки нужна рок-песня с прямолинейным названием, типа ‘Fuck You Like A Hurricane’.

Мы написали текст, и я предложил лейблу использовать в названии «fuck». Они такие: «Ты свихнулся???» Сейчас все это, конечно, просто смешно. Посмотри на каждого второго, везде в лирике ‘Motherfucker, asshole…’ — и ничего. Если б мы назвали тему ‘Fuck You Like A Hurricane’, в Америку в 80-х путь был бы заказан. Сегодня б, глядя на такое, никто и бровью не повел».

Как бы там ни было — есть повод вспомнить!

…My body is burning, it starts to shout

Desire is coming, it breaks out loud

Lust is in cages ’til storm breaks loose

Just have to make it with someone I choose

The night is calling, I have to go

The wolf is hungry, he runs the show

He’s licking his lips, he’s ready to win

On the hunt tonight for love at first sting

Here I am

Rock you like a hurricane

(Are you ready, baby?)

Here I am

Rock you like a hurricane…