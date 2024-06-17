Рок-истории. Herman Rarebell, SCORPIONS: «Я считал, что нам нужна рок-песня с прямолинейным названием, типа ‘Fuck You Like A Hurricane'»Блог
В марте исполнилось 40 лет альбому SCORPIONS Love At First Sting — это был девятый релиз группы, и именно он принес миру нетленки «Rock You Like a Hurricane», «Still Loving You» и «Big City Nights». А также обложку, которую, как это уже бывало со «скорпами», не приняли сетевые магазины, ввиду чего пришлось делать менее вызывающий вариант.
Барабанщик Herman Rarebell, коему в этом году исполнится 75, в недавнем интервью вспоминал лихие времена. «Мы много гастролировали с группами вроде FOREIGNER, AEROSMITH и JOURNEY, и научились у них писать хиты. Мы смотрели, как они это делают, и быстро перенимали опыт».
Rarebell выступил соавтором текста «Rock You Like A Hurricane». Как хихикал Rudolf Schenker, в тексте сошлись бабники-противоположности. «Klaus Meine — очень романтичный человек, ценитель гармонии в отношениях. Herman же — грязная душонка».
Herman Rarebell: «После всенощной вечеринки я открывал по утрам занавески, чтобы посмотреть на солнечный свет. И когда комната освещалась, первый вопрос всегда был: «Ты вообще кто? Как тебя зовут?» Я по дичи отрывался в тот период, все по классике жанра: секс, наркотики, рок-н-ролл. И поэтому считал, что нам прям-таки нужна рок-песня с прямолинейным названием, типа ‘Fuck You Like A Hurricane’.
Мы написали текст, и я предложил лейблу использовать в названии «fuck». Они такие: «Ты свихнулся???» Сейчас все это, конечно, просто смешно. Посмотри на каждого второго, везде в лирике ‘Motherfucker, asshole…’ — и ничего. Если б мы назвали тему ‘Fuck You Like A Hurricane’, в Америку в 80-х путь был бы заказан. Сегодня б, глядя на такое, никто и бровью не повел».
Как бы там ни было — есть повод вспомнить!
…My body is burning, it starts to shout
Desire is coming, it breaks out loud
Lust is in cages ’til storm breaks loose
Just have to make it with someone I choose
The night is calling, I have to go
The wolf is hungry, he runs the show
He’s licking his lips, he’s ready to win
On the hunt tonight for love at first sting
Here I am
Rock you like a hurricane
(Are you ready, baby?)
Here I am
Rock you like a hurricane…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 218
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Рок-истории. Herman Rarebell, SCORPIONS: «Я считал, что нам нужна рок-песня с прямолинейным названием, типа ‘Fuck You Like A Hurricane'»
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Комментарии
Моран:
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Potato Lich:
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Зануда:
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juris:
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Дед Аким:
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Первая русская (хотя на русском ни одного слова нет), не знал про эту банду, а она о�…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Какая-то румынская Ария. Остальное творчество не слышал, но этот трэк прнравился:
Trooper — Vlad Tepes
https://youtube.com/watch?v=6e4nyo9ber0&pp=ygUSdHJvb3BlciB2…
Sonne:
Зануда:
Зануда:
Другой Александр:
Какая-то румынская Ария. Остальное творчество не слышал, но этот трэк прнравился:
Trooper — Vlad Tepes
https://youtube.com/watch?v=6e4nyo9ber0&pp=ygUSdHJvb3BlciB2bGFkIHRlcGVz…
juris:
juris:
Ветошь:
Так вот чего они не ушли на пенсию: чтобы бабы не закончились!
Да, вот эта классная тема, в разы круче всех вместе взятых альбомов пристов, бегемотов или каннибалов.