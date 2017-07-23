Четыре сезона WINTERSUN. Новое лирик-видео «Awaken From The Dark Slumber (Spring)»

Все, наверное, помнят историю и хайп вокруг краудфандинговой кампании WINTERSUN, которые, не в силах обходиться малым, собрали на выпуск альбома целых полмиллиона долларов. И буквально позавчера преданные фанаты получили возможность оценить, во что же они по итогу вложились. Группа выпустила третий полноформатник The Forest Seasons — и, аккомпанирующей премьерой, лирик-видео «Awaken From The Dark Slumber (Spring)».

Тематически 53-минутный альбом (вы без проблем его найдете в Сети целиком) разделен на четыре сезона: весна, лето, осень (самая обширная, аж из четырех частей) и зима. Презентуя его концепт — к слову, не имеющий отношения к Вивальди, — Jari Mäenpää неоднократно подчеркивал: если вы ждете Time II, то нет, определенно не в этот раз. «Сезоны» — совершенно самостоятельный альбом, как лирически, так и музыкально: он ощутимо мрачнее предыдущих релизов, жестче, и ставка сделана скорее на энергетику и гитары, нежели атмосферности и симфоничности.

Однако… полыхнуло сразу после премьеры «Весны». Фан-база WINTERSUN, моментально расколовшись надвое, начала или усиленно ненавидеть и критиковать, или любить и кайфовать, посылая Яри лучи добра, а также сообщения типа «это лучшее, во что я мог вложить 50 евро». Расчувствовавшиеся поклонники писали, что от захватывающей величественности и эпичности The Forest Seasons даже рыдали, — и вообще, ты, чувак, лучший, и подводить не умеешь. Даже если местами валишь едва ли не блэк.

Тем не менее, нашлось место и критикам: и метал-вебзины, и представители второй, недовольной части аудитории выказали незачет продакшну альбома, его невыразительному звуку, пластиковым барабанам, жиденьким гитарам и слишком громким вокалам. Во-вторых, релиз обвинили в самоповторах, «водянистости» аранжировок, отсутствии запоминающихся тем, — мол, происходит тут сразу много и всякого, однако большая часть многослойной навороченности существует без особого смысла. Просто чтобы было. Ибо чем больше, тем лучше.

В чем же правда? Да, в общем, в привычном: как бы ни менялся звук WINTERSUN, Яри все еще умеет задеть, взволновать, вызвать сильные эмоции и споры, — а значит, делает нечто неординарное. А любить The Forest Seasons или нет, решайте для себя сами. Не забывая еще вот о чем: 17 сентября WINTERSUN появятся в Минске, и протестировать новый альбом на себе можно будет вживую.