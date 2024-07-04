12 лет спустя. WINTERSUN анонсировали альбом «Time II»Новинки и новости
Time I был выпущен в 2012-м, и с тех пор Jari Mäenpää не уставал обещать монументальную часть вторую, собирал деньги и строил студии, реализовал диск The Forest Seasons — а дюжину лет спустя, когда с первого «Времени» успели поломаться многие часы, вода утекла, фанаты состарились и реки пересохли, на август 2024 официально объявлен Time II с фэнтезийно-японскими мотивами в фото
шопесете.
Jari: «Time II — это эпическое путешествие из Света во Тьму и обратно с целью познания Вселенной и сущности энергии, пролегающее среди контрастных пейзажей: из штормовых мрачных краев сквозь восхитительные цветущие сады к туманным снежным горным вершинам, вид которых перехватывает дыхание. На диске есть скоростные вещи с яростным шквалом гитар и барабанов, есть также очаровательные медленные мелодичные вещи, окутанные магическим экзотическим ореолом. Есть агрессивные вокалы, а есть и чистое пение — одним словом, это высокодетализированный и сложный альбом, новые элементы которого будут проявляться с каждым прослушиванием».
По словам музыканта, плотная работа над музыкой началась в 2004 году — и таким образом, заняла цельных десять лет. Стоило оно того или нет, узнаем уже очень скоро.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 50
Читайте также:
- Фото: BLACK THERAPY, WHISPERED, WINTERSUN в Минске
- Концерт WINTERSUN в Минске. Солнце для своих
- Четыре сезона WINTERSUN. Новое лирик-видео «Awaken From The Dark Slumber (Spring)»
- WINTERSUN за месяц собрали полмиллиона долларов на выпуск альбома
- WINTERSUN: «Nuclear Blast прямо сказали, что лучше пускай группа умрет, чем они допустят краудфандинговую кампанию»
- Альбом WINTERSUN «Time I» — симфония времени
- Долгожданные альбомы: двойник WINTERSUN «Time», AMON «Liar In Wait»
- Они хорошо начинали… Мощные метал-дебюты без продолжения
Обновления
-
Хардкор-солидарность: за два дня собрано более $215 000 в помощь больному раком вокалисту SICK OF IT ALL
-
Стоит послушать. AKHLYS «House Of The Black Geminus»
-
Lzzy Hale, HALESTORM: «Десять альбомов, изменивших мою жизнь»
-
Цветочный дэз-думовый яд: на подходе новый альбом OFFICIUM TRISTE
-
Brian Fair из SHADOWS FALL показывает, как занимаются спортом «метал-хиппи»
-
Hansi Kürsch: «Мы вошли в режим концертной группы, потому ожидаю, что следующий материал будет агрессивным»
-
Universal Music обучает AI петь как артисты лейбла
-
Рок-истории. Herman Rarebell, SCORPIONS: «Я считал, что нам нужна рок-песня с прямолинейным названием, типа ‘Fuck You Like A Hurricane'»
-
JUDAS PRIEST «Invincible Shield» — лучший альбом года! Пока что…
-
Барабанщик сыграл 128 песен FOO FIGHTERS за 9 часов без перерыва
Комментарии
Писюн с глазами:
Mustdie написал(а):
Кому это надо в 2024 хз
Так можно вообще про всю рок-музыку сказать. Будет звучать не менее и не более тупо.…
Mustdie:
Было бы норм в начале 2000-х. До кучи к Evanescence))) Кому это надо в 2024 хз…
jurgai:
Merzbow:
Это же он с Шейном Эмбьюри мутил Blood from the soul)
Крутой проект был.…
Ветошь:
jurgai:
фоном норм играет себе… спецом этот проект слушать — х.з. скорее Khold/Tulus погоняю …
Юрий:
jurgai:
Костя написал(а):
СВО
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/746895…
jurgai:
Другой Александр написал(а):
jurgai написал(а):
Другой Александр написал(а):
Венцеслав Венгржановский написал:
Российский «культ» Blackdeath, 25 лет назад участники к�…
Юрий:
Как минимум один раз это стоит прослушать , интересная музыка , желания выключить не возникло .…
Другой Александр:
Денис написал(а):
Тварь написал(а):
Одно непонятно: почему он ненавидит лес. За что?!
оттуда прилеты
Ещё в лесу можно леших повстречать:
https://rutube.ru/video/2f58778852fd…
Другой Александр:
jurgai написал(а):
Другой Александр написал(а):
Венцеслав Венгржановский написал:
Российский «культ» Blackdeath, 25 лет назад участники которого писали рекомендации �…
Зануда:
Ну такое …
Добавить комментарий