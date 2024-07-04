12 лет спустя. WINTERSUN анонсировали альбом «Time II»

Писюн с глазами:

Другой Александр:

Денис написал(а):

Тварь написал(а):

Одно непонятно: почему он ненавидит лес. За что?!

оттуда прилеты

Ещё в лесу можно леших повстречать:

https://rutube.ru/video/2f58778852fd…