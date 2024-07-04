Wintersun
04.07.2024

12 лет спустя. WINTERSUN анонсировали альбом «Time II»

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Time I был выпущен в 2012-м, и с тех пор Jari Mäenpää не уставал обещать монументальную часть вторую, собирал деньги и строил студии, реализовал диск The Forest Seasons — а дюжину лет спустя, когда с первого «Времени» успели поломаться многие часы, вода утекла, фанаты состарились и реки пересохли, на август 2024 официально объявлен Time II с фэнтезийно-японскими мотивами в фотошопесете.

wintersun to release time ii album in august

Jari: «Time II — это эпическое путешествие из Света во Тьму и обратно с целью познания Вселенной и сущности энергии, пролегающее среди контрастных пейзажей: из штормовых мрачных краев сквозь восхитительные цветущие сады к туманным снежным горным вершинам, вид которых перехватывает дыхание. На диске есть скоростные вещи с яростным шквалом гитар и барабанов, есть также очаровательные медленные мелодичные вещи, окутанные магическим экзотическим ореолом. Есть агрессивные вокалы, а есть и чистое пение — одним словом, это высокодетализированный и сложный альбом, новые элементы которого будут проявляться с каждым прослушиванием».

По словам музыканта, плотная работа над музыкой началась в 2004 году — и таким образом, заняла цельных десять лет. Стоило оно того или нет, узнаем уже очень скоро.

Time II wintersum

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