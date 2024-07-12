Rock Off Festival Day
12.07.2024

Встречаем HIGH PARASITE, новую группу Aaron Stainthorpe из MY DYING BRIDE

Новинки и новости

Пока в MY DYING BRIDE происходит непонятное, вокалист группы, извечно скорбный Aaron Stainthorpe, готовится к изданию дебютного альбома своей новой команды HIGH PARASITE.

Диск, заготовленный на этот сентябрь, будет называться Forever We Burn, его продюсировал Gregor Mackintosh из PARADISE LOST, и по словам Аарона, «призван нести в мир свое видение Тьмы». «Сотканный из полотен метала, готик-рока, мрачного синт-попа, HIGH PARASITE является вам, и да будет с ним вместе рожден death pop!» (С большим «парадайзлостовским» приветом, добавлю от себя.)

Помимо прочего, музыкант отметил, что не стоит думать, будто новый коллектив — сайд-проект: это самостоятельная, серьезная группа, готовая рубить готик-рок студийно и концертно. Так что, будем надеяться, услышим мы о них еще не единожды. Пока что выглядит прям интересно.

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3 комментария

  • Mustdie написал(а):

    Модно, стильно, молодежно. Вторично

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  • Юрий написал(а):

    Нового конечно ничего , компот из Тиамат и Парадис Лост , но имеет место быть , попсовенько , приятно на слух )

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  • Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):

    Мне больше нравится творчество Аарона в MY DYING BRIDE а это сразу видно что продюсер Макинтош и получился еще один PARADISE LOST. Я даже подумал: на видео поет Аарон а почему то не Ник Холмс? 4 Балла https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif

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