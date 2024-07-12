Встречаем HIGH PARASITE, новую группу Aaron Stainthorpe из MY DYING BRIDE

Встречаем HIGH PARASITE, новую группу Aaron Stainthorpe из MY DYING BRIDEНовинки и новости
Пока в MY DYING BRIDE происходит непонятное, вокалист группы, извечно скорбный Aaron Stainthorpe, готовится к изданию дебютного альбома своей новой команды HIGH PARASITE.
Диск, заготовленный на этот сентябрь, будет называться Forever We Burn, его продюсировал Gregor Mackintosh из PARADISE LOST, и по словам Аарона, «призван нести в мир свое видение Тьмы». «Сотканный из полотен метала, готик-рока, мрачного синт-попа, HIGH PARASITE является вам, и да будет с ним вместе рожден death pop!» (С большим «парадайзлостовским» приветом, добавлю от себя.)
Помимо прочего, музыкант отметил, что не стоит думать, будто новый коллектив — сайд-проект: это самостоятельная, серьезная группа, готовая рубить готик-рок студийно и концертно. Так что, будем надеяться, услышим мы о них еще не единожды. Пока что выглядит прям интересно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 96
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Комментарии
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Мне больше нравится творчество Аарона в MY DYING BRIDE а это сразу видно что продюсер Макинтош и получился еще один PARADISE LOST. Я даже подумал: на видео поет Аарон а почему то …
Юрий:
Нового конечно ничего , компот из Тиамат и Парадис Лост , но имеет место быть , попсовенько , приятно на слух )…
Mustdie:
Юрий:
Писюн с глазами написал(а):
Очень похоже на 1914. Но хуже.
Каким боком они похожи ? Цифрами ?! )))…
Ad Noctum:
Если кто-то, как и я, пропустил, но почему-то также интересуется.
04.03.2022.
Gate Master — «In Pursuit Of Forbidden Knowledge»
https://gatemaster.bandcamp.com/album/in-pursuit-of-forbidden-knowledge
Это проект старшего из б…
Другой Александр:
Вспомнил тут про давно почивший в бозе шведский дуэт Woods of Infinity. Стало любопытно чем щас занимаются чуваки, и наткнулся на группу Aktion T4, в которой Райвенлорд, скореши…
Писюн с глазами:
Другой Александр:
b4w написал(а):
Думаю, что уж точно не жителям отсталого бантустана, начинающего войны из-за ресентимента, рассуждать на темы выражения негативов.
А в данном…
Другой Александр:
Равн в гриме на Дэни филта смахивает. При том что без него вообще не похож ни капли.…
Sonder77:
Крайне блевотная групка.Обидно за Фроста,что в ней замарался по уши.И эти позерские заявы просто смешны.…
asdf:
Юрий:
Merzbow написал(а):
Чем это им синтезаторы не угодили? И рубашки?
Impaled Nazarene и Masters Hammer в замечательных рубашках выступали и ничего.
Посмотри свежайший клип STONEMAN —…
Merzbow:
Чем это им синтезаторы не угодили? И рубашки?
Impaled Nazarene и Masters Hammer в замечательных рубашках выступали и ничего.…
Модно, стильно, молодежно. Вторично
Нового конечно ничего , компот из Тиамат и Парадис Лост , но имеет место быть , попсовенько , приятно на слух )
Мне больше нравится творчество Аарона в MY DYING BRIDE а это сразу видно что продюсер Макинтош и получился еще один PARADISE LOST. Я даже подумал: на видео поет Аарон а почему то не Ник Холмс? 4 Балла