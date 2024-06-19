Hansi Kürsch: «Мы вошли в режим концертной группы, потому ожидаю, что следующий материал будет агрессивным»Блог
BLIND GUARDIAN вскочили в вагон переизданий и анонсировали на август выпуск перезаписанной классики 1992 года Somewhere Far Beyond. Новая версия будет называться Somewhere Far Beyond — Revisited — а почувствовать разницу можно на видео ниже.
С новым же материалом продвинулось покамест не сильно. Как рассказал Hansi Kürsch, группа просто… время от времени удаляет свои наработки.
«Мы начали работу над следующим альбомом довольно давно. Но на настоящий момент решили ничего из накопленных идей не использовать. Мы проворачиваем подобные фокусы время от времени — ибо если перерыв между первоначальными наработками и непосредственной студийной работой слишком велик, нет никакого смысла совмещать одно и другое. Ты же меняешься; настроение, состояние меняется, и вернуться в тот же режим, в котором создавались изначальные вещи, вообще невозможно. Поэтому мы просто кладем старое в стол.
Достаем ли его оттуда впоследствии? По-разному. Иногда просто забываем.
В общем говоря, сейчас мы снова начинаем работу над будущим релизом с нуля. И поскольку в настоящий момент мы много выступаем, вошли, так сказать в режим концертной команды, я ожидаю, что материал будет тяжелым. Тяжелым и агрессивным».
Не так давно «блайнды», кстати, были в США, играя любимое классическое старье, — и это просто фантастический кайф. Ну а вот, собственно, кусочек из перезаписанного к августу.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 59
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zly:
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Парсюк: белмову не читаю, и не советую читать…
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