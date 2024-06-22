Shadows Fall Brian Fair
22.06.2024

Brian Fair из SHADOWS FALL показывает, как занимаются спортом «метал-хиппи»

Блог

Дредастый фронтмен SHADOWS FALL Brian Fair, которому в этом году исполнилось 49 и который на свой возраст выглядит очень неплохо, решил пропагандировать секс, наркотики, рок-н-ролл спортивный образ жизни, гантельки и отжимания в своем новом ютуб-канале «Metal Hippy Workout». Так что если вам нужен был знак, чтобы встать с дивана, то вот же он!

Создавая канал, Брайан рассказал, что пребывает сейчас в своей лучшей физической форме благодаря самостоятельно разработанной фитнес-системе, включающей набор высокоинтенсивных интервальных тренировок, некоторое количество упражнений с гантелями и общеукрепляющий базис (планка, мостик, отжимания и т.д.) Его же он и собирается демонстрировать в сериях видеороликов.

Неизвестно, поможет ли улучшенная физическая форма Брайана вернуть к активной студийной деятельности SHADOWS FALL (с концертной у них, впрочем, тоже не очень все бурно), но… как минимум, неплохо, что он нашел себе занятие по душе.

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1 comment

  • Merzbow написал(а):

    Крис Барнс после того как бросил дуть) Похож немного

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