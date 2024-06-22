Brian Fair из SHADOWS FALL показывает, как занимаются спортом «метал-хиппи»Блог
Дредастый фронтмен SHADOWS FALL Brian Fair, которому в этом году исполнилось 49 и который на свой возраст выглядит очень неплохо, решил пропагандировать
секс, наркотики, рок-н-ролл спортивный образ жизни, гантельки и отжимания в своем новом ютуб-канале «Metal Hippy Workout». Так что если вам нужен был знак, чтобы встать с дивана, то вот же он!
Создавая канал, Брайан рассказал, что пребывает сейчас в своей лучшей физической форме благодаря самостоятельно разработанной фитнес-системе, включающей набор высокоинтенсивных интервальных тренировок, некоторое количество упражнений с гантелями и общеукрепляющий базис (планка, мостик, отжимания и т.д.) Его же он и собирается демонстрировать в сериях видеороликов.
Неизвестно, поможет ли улучшенная физическая форма Брайана вернуть к активной студийной деятельности SHADOWS FALL (с концертной у них, впрочем, тоже не очень все бурно), но… как минимум, неплохо, что он нашел себе занятие по душе.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 149
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Комментарии
Gerber:
Merzbow:
Черноярец:
zly написал(а):
Черноярец написал(а):
ratfred написал(а):
Чернояец, дохуя советчиков ))
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Я лично НЕ советую читать белмову. А что — кто-то советует? — чёта не за�…
Виктор:
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zly:
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zly:
Черноярец написал(а):
ratfred написал(а):
Чернояец, дохуя советчиков ))
А кто?
Я лично НЕ советую читать белмову. А что — кто-то советует? — чёта не замечаю)
А ця…
Bronco:
Тварь написал(а):
Какая же чепуха эта перезапись… Сухое и мертвое.
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Дед Аким:
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Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
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Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
juris написал(а):
а АНАФЕМА одна и вполне себе узнаваема во все времена, особенно старая-добрая
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Черноярец:
ratfred написал(а):
Чернояец, дохуя советчиков ))
А кто?
Я лично НЕ советую читать белмову. А что — кто-то советует? — чёта не замечаю)…
ratfred:
Крис Барнс после того как бросил дуть) Похож немного