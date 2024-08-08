Wolfheart
08.08.2024

«Самая тяжелая тема в нашей истории». Слушаем новинки WOLFHEART

Новинки и новости

WOLFHEART объявили на ранний сентябрь выход седьмого альбома Draconian Darkness, и от этих сочетаний слов («Wolfheart», «Draconian») наверняка встрепенулось не одно думовое олдскульное сердце. Ну и в принципе Tuomas Saukkonen и его команда, нащупав фински-меланхолическую, но в то же время энергично-бурлящую мелодик-дэзовую волну, каждые два года, не проседая в качестве, выдают на-гора узнаваемый, ожидаемый, крепкий, западающий в колонки материал — ровно на столько, чтобы еще через два спешить за новым.

Едва ли Draconian Darkness представит нечто кардинально новое (да и не надо) — хотя выпущенный вчера сингл «Trial By Fire» Tuomas назвал своим самым тяжелым на все времена: не только на будущем диске, но и во всей истории WOLFHEART.

Вот еще парочка презентованных ранее.

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