«Блэк-метал стал обычной частью поп-культуры». В Минск едет польская FURIA

19 октября в рамках мини-тура «Za Ćmą Na Wschód 2018» Минск посетят две удивительных и неформатных команды польского подземелья, FURIA и LICHO. Как будто бы предвещая непременный осенний тлен. Кружа голову фантасмагорией сумрачных звуков. Ощетинивая морозной дрожью нервные окончания. Экспериментаторы? Визионеры? Ни те, ни другие не говорят о себе слишком много. А предводитель «фурии» Michał «Nihil» Kuźniak лишнего общения, кажется, и вовсе старается избегать, предпочитая людской компании прогулки по лесу, который, как он утверждает, «пишет тексты» команды.

«Мы едем в Беларусь в первый раз, поэтому мне по-настоящему интересно посмотреть, что у вас как», — говорит Михал, параллельно замечая, что живое общение ему гораздо важнее отзывов в соцсетях.

«Ни меня, ни группы нет ни в одной социальной сети. Мы получаем свой фидбэк вживую. После концертов, лицом к лицу со слушателями — что имеет больше смысла, нежели что-то читать в Интернете. Так ты хотя бы видишь, с кем общаешься, и, если что, можешь уточнить сказанное».

Ну а чтобы вы были готовы к взаимодействию, предлагаю посмотреть интервью, с которым Nihil выступил в программе «Дезертиры» этим летом. Команда Metalheads.by добавила русские субтитры — и, в общем, дальше все просто. Вам расскажут о том, как блэк интегрировался в поп-культуру, за что респондент ненавидит телевизоры, а также что такое «некрофолк», который играет FURIA. И который уже в эту пятницу зазвучит в «Брюгге».