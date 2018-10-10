Нергал: «Почему же вы, вашу мать, гоните на хипстеров?..»

До коммерческих показателей KISS «бегемотам» пока, конечно же, далеко, но Нергал делает все, чтобы выжать шоубиз-индустрию на максимум, заработать на безбедную старость и не ныть о сложных временах, сетуя, что металисты качают альбомы бесплатно. Едва I Loved You At Your Darkest бомбанул во всех наушниках, мы видим Нергала, продвигающего собачий корм. Кофе. Пиво. Новые модные шмотки. Йогу. Просто потому, что он может. И делает это с неизменным изяществом.

Сегодня было анонсировано сотрудничество с нью-йоркской пивоварней на предмет производства двойного IPA «Wolf Ov Siberia», что Нергал прокомментировал как «продолжение глобальной экспансии BEHEMOTH», а уделив минутку свободного от сделок времени, музыкант и инстаграмщик решил ответить на претензии ряда ютубовских комментариев к последним клипам команды.

Еще одна скучная и бессмысленная песня в говнокаталоге мэйнстримной поп-группы.

Нергал: «Внутри тебя, Андрюха, столько негатива. Надо с этим что-то делать. Я лично хожу на терапию, и это работает. Всегда удивляло вот что: у тебя единственная жизнь, и она бесценна, а ты тратишь время на то, чтобы сидеть и писать фигню в Интернете. Это же глупо».

Мэйнстримный блэк для хипстеров.

Нергал: «Вау. Не знаю, что тут и добавить. Где бы мы ни ездили в турах, при наличии свободного времени я всегда ищу хипстерские местечки. Знаете, почему? Потому что там самая вкусная еда, самый вкусный кофе, самый вкусный пивной крафт, лучшие бутики, лучшие книжные и музыкальные магазины. Так почему же вы, вашу мать, гоните на хипстеров? Они несут миру столько добра».

Подростковый бунт как он есть. Вы, парни, застряли в бесконечном тинейджерстве.

Нергал: «А знаете что? Во мне и вправду сидит 15-летний Нергал, и я лелею этого пацана. Он все еще голоден, все еще озлоблен, все еще страстен во всем, что бы ни делал. И пока этот огонь горит, я им доволен».

BEHEMOTH — позеры.

Нергал: «Мнения — они как дырки в жопе, у каждого есть своя. И вот ты, Death Trvucker 666 PL… это что, твое имя по паспорту?.. Так вот, ты имеешь право на свое мнение».

Это что, видео для пятнадцатилетних?

Нергал: «А у вас проблема с пятнадцатилетними? Мне тоже когда-то было столько. Да и не важно, я стараюсь относиться с уважением ко всем, невзирая на возраст. В чем разница-то? 15, 50 — не имеет значения, пока ты «горишь» тем, что делаешь. Только это это имеет значение, дружище».

Говоря, что god = dog, вы оскорбляете собак.

Нергал: «А у нас тут есть приз за лучший коммент? Отдайте его этому парню».

‘Bartzabel’ — это демонический аналог Барта Симпсона?

Нергал: «Кто такой Барт Симпсон?»

Эта банда стала пародией на себя самих.

Нергал: «Что, правда? И ты это знаешь лучше, чем мы? Тогда поздравляю».

Йо, Нергал. Papa Emeritus просит свой нарядец обратно.

Нергал: «От доверенного источника мне известно, что новые одеяния GHOST, которые можно видеть на концертах, фото и в клипах, стоят порядка $100 000. Наши, может, $1 000, максимум. Так что мимо сНАРЯД».