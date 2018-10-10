Нергал: «Почему же вы, вашу мать, гоните на хипстеров?..»

До коммерческих показателей KISS «бегемотам» пока, конечно же, далеко, но Нергал делает все, чтобы выжать шоубиз-индустрию на максимум, заработать на безбедную старость и не ныть о сложных временах, сетуя, что металисты качают альбомы бесплатно. Едва I Loved You At Your Darkest бомбанул во всех наушниках, мы видим Нергала, продвигающего собачий корм. Кофе. Пиво. Новые модные шмотки. Йогу. Просто потому, что он может. И делает это с неизменным изяществом.
Сегодня было анонсировано сотрудничество с нью-йоркской пивоварней на предмет производства двойного IPA «Wolf Ov Siberia», что Нергал прокомментировал как «продолжение глобальной экспансии BEHEMOTH», а уделив минутку свободного от сделок времени, музыкант и инстаграмщик решил ответить на претензии ряда ютубовских комментариев к последним клипам команды.
Еще одна скучная и бессмысленная песня в говнокаталоге мэйнстримной поп-группы.
Нергал: «Внутри тебя, Андрюха, столько негатива. Надо с этим что-то делать. Я лично хожу на терапию, и это работает. Всегда удивляло вот что: у тебя единственная жизнь, и она бесценна, а ты тратишь время на то, чтобы сидеть и писать фигню в Интернете. Это же глупо».
Мэйнстримный блэк для хипстеров.
Нергал: «Вау. Не знаю, что тут и добавить. Где бы мы ни ездили в турах, при наличии свободного времени я всегда ищу хипстерские местечки. Знаете, почему? Потому что там самая вкусная еда, самый вкусный кофе, самый вкусный пивной крафт, лучшие бутики, лучшие книжные и музыкальные магазины. Так почему же вы, вашу мать, гоните на хипстеров? Они несут миру столько добра».
Подростковый бунт как он есть. Вы, парни, застряли в бесконечном тинейджерстве.
Нергал: «А знаете что? Во мне и вправду сидит 15-летний Нергал, и я лелею этого пацана. Он все еще голоден, все еще озлоблен, все еще страстен во всем, что бы ни делал. И пока этот огонь горит, я им доволен».
BEHEMOTH — позеры.
Нергал: «Мнения — они как дырки в жопе, у каждого есть своя. И вот ты, Death Trvucker 666 PL… это что, твое имя по паспорту?.. Так вот, ты имеешь право на свое мнение».
Это что, видео для пятнадцатилетних?
Нергал: «А у вас проблема с пятнадцатилетними? Мне тоже когда-то было столько. Да и не важно, я стараюсь относиться с уважением ко всем, невзирая на возраст. В чем разница-то? 15, 50 — не имеет значения, пока ты «горишь» тем, что делаешь. Только это это имеет значение, дружище».
Говоря, что god = dog, вы оскорбляете собак.
Нергал: «А у нас тут есть приз за лучший коммент? Отдайте его этому парню».
‘Bartzabel’ — это демонический аналог Барта Симпсона?
Нергал: «Кто такой Барт Симпсон?»
Эта банда стала пародией на себя самих.
Нергал: «Что, правда? И ты это знаешь лучше, чем мы? Тогда поздравляю».
Йо, Нергал. Papa Emeritus просит свой нарядец обратно.
Нергал: «От доверенного источника мне известно, что новые одеяния GHOST, которые можно видеть на концертах, фото и в клипах, стоят порядка $100 000. Наши, может, $1 000, максимум. Так что мимо сНАРЯД».
Жду фирменной туалетной бумаги!
Нергал просто красава! Свою богохульную линию гнёт исправно ,да он довёл это до совершенства! Завидовать полезней молча ,ребят! Что касается нового альбома ,чёрт это то что я сам того не зная ждал от бегемота долгие годы. Туалетка с портретами всех римских пап ,это целая линейка продукции… Но боюсь после такого даже ловкий Адам не сорвётся.
Туалетная бумага в 21 веке? Ребята, вы неряхи. Дупу мыть надо, а не развозить по ней вонючую глину.
Если же все таки наставаете на ламповых ритуалах гигиены, то в качестве туалетной бумаги пркрасно подойдут те самые страницы буклетов компактов Бегемот, где изображены фотографии участников группы. Уверен, им это даже понравится.
Буклетами как раз только и размажешь! А еще на них небось блестки теней или лак для ногтей Нергала окажется.
Позеры, держащие нос по ветру трендов. И коммерсы. Это не хорошо и не плохо. Behemoth что-то типа нашей Rasta, только другого уровня реализации продукт. Много пафоса и очень мало собственных идей. Фишка поляков. Есть в Польше бренд Nowodvorski, специализирующийся на освещении. Делают качественный «закос» под итальянцев. Но итальянцами от этого не становятся, хотя им очень-очень хочется … Не верю я этой банде, ещё с времён их первых релизов сомнение было. Харизма есть, успех есть, конвейер есть, технически всё на уровне. А вот оригинальных идей и собственного (!) Искусства нет. Монетизация чужих идей, упор на профанов и малолеток. Там было упоминание о Metallica. У поляков нет ни одного альбома, который станет таким же классическим, как студийники 1983 — 1991 гг.