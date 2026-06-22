THE BROWNING о том, как музыканты теряют деньги на мерче: «Прибыль в четыре доллара с футболки — это ненормально»

Вокалист интересной группы с восхитительно неудачным названием THE BROWNING Jonny McBee поднял старую, неумолкающую, болезненную тему стоимости мерча. По мнению многих музыкантов, европейские концертные площадки полностью охамели и требуют 20%, а то и более от прибыли с продажи маек и прочего — а это, напомним, на настоящий день последний реальный источник заработка музыкантов. Его пост сопроводил бунт групп SILENT PLANET и CABAL, которые на концертах в Милане и Будапеште отказались продавать мерч на грабительских условиях и просто швыряли футболки в толпу. THE BROWNING не швыряли, но и не продавали. Ибо арифметика, конечно, не радует.

«Сегодня поговорим о комиссиях. Вчера на концерте в Будапеште мы не продавали мерч, и я хочу объяснить почему, чтобы вы понимали, с чем сегодня сталкиваются группы.

Давайте сразу к цифрам. В Европе мы продаем футболки по 35 евро. При этом производство постоянно дорожает: одна штука обходится мне примерно в 11 долларов. Затем сразу удерживается 27% НДС — около 8 долларов уходят государству. После этого площадка забирает свои 20% — то есть еще 7 долларов. И еще 10% получает мой европейский менеджер — это примерно три с половиной доллара.

Так, моя прибыль сокращается до четырех долларов с одной футболки. Причем я не учел здесь расходы на доставку мерча на склад, перевозку по всей Европе, зарплаты команде, оплату дизайна или те 300 долларов, что я потратил на рекламу концерта.

Если бы вчера мы продавали мерч, вышло б, что площадка и государство заработали в два раза больше денег, чем сама группа, хотя футболки покупают НАШИ фанаты.

С НДС ничего не поделаешь — это неизбежные расходы. Но комиссия площадки в 20% абсолютно необязательна. Без нее я бы зарабатывал по 11 долларов с каждой футболки. Это была бы приличная и, главное, справедливая прибыль. Любой бизнес вкладывает деньги и время в создание продукта, и вправе рассчитывать на адекватную отдачу. Четыре доллара с футболки — это ненормально.

Именно поэтому на крупных фестивалях и концертах вы видите футболки по 50 долларов и дороже. Группы вынуждены закладывать в цену определенную прибыль, иначе вся эта схема просто перестает работать.

Многие спрашивают: почему бы просто не играть в клубах, которые не берут процент с мерча? Потому что такой возможности часто нет. Бывает, что в городе есть всего одна подходящая площадка, и она выставляет такие условия. А для нас важнее приехать и сыграть для своих поклонников, чем отказаться от целой страны или города только потому, что мы не сможем продать там майки. Лучше провести концерт и заработать меньше, чем вообще не приезжать.

Единственный относительно честный вариант, который я вижу, — это фиксированная оплата места, где продается мерч. Например, как площадка берет деньги за аренду зала под концерт, она могла бы брать условные 100 долларов за место, где стоит наш стол. Такой подход я еще готов назвать справедливым. В идеале все должно работать просто: мы оба зарабатываем на билетах, площадка получает прибыль с бара — это их продукт, а мы — со своего мерча. Это наш продукт.

Тут даже уже вопрос принципа. Я не могу согласиться с тем, что люди, которые никак не участвуют в нашей работе, зарабатывают на наших поклонниках больше, чем те, кто действительно является частью группы. Ведь люди покупают эти футболки, искренне считая, что поддерживают именно нас. В некоторых местах подобного, к сожалению, не избежать, особенно если речь идет о крупных компаниях, которые владеют множеством площадок и организуют огромное количество концертов.

На самом деле меня больше всего расстраивает даже не потеря денег. Самое неприятное — это реакция фанатов. Они спрашивают: «Почему вы ничего не продаете? Мы так долго ждали вашего приезда!» Но нам приходится защищать свою финансовую устойчивость, иначе группа просто не сможет существовать.

Продажа мерча — основной источник нашего дохода, и площадки прекрасно это осознают. Именно поэтому они хотят получить свою долю.

Поэтому в следующий раз, когда окажетесь на концерте, спросите у человека за мерч-столом, берет ли площадка процент с продаж. И если ответ будет положительным, возможно, в этот вечер не стоит покупать ничего в баре. Если они считают нормальным забирать 20% нашей прибыли, возможно, им не стоит получать 20% своей.

Как бы там ни было… Даже если временами мы не можем продавать мерч, мы все равно счастливы приезжать и играть для людей по всему свету. Так что приходите на концерты! Всем добра».

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