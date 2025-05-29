ARCHSPIRE: «С альбома, продающегося за $29.99, после вычета себестоимости и доли лейбла, нам остается всего около $3»Блог
Довольно любопытные новости и начинания от ARCHSPIRE. Во-первых, трудная задача поиска драммера решена: новым человеком-осьминогом стал Spencer Moore из группы INFERI. Посмотрите на этого черта в деле.
Во-вторых, после 13 лет сотрудничества с Season Of Mist группа решила уйти с лейбла в независимое путешествие — чтобы зарабатывать и тратить деньги, получаемые от музыки, по собственному усмотрению.
«Знаете ли вы, что стандартная доля роялти в индустрии — 80–85% в пользу лейбла? Это значит, что с альбома, продающегося за $29.99, после вычета стоимости производства и доли лейбла, музыкантам остается всего около $3.00. Да, лейблы дают кредитный аванс на запись и прочее, но его можно окупать годами — а иногда и вообще никогда. Мы хотим вырваться из этого круга. Став полностью независимыми, мы получим 100% контроля над собственным делом, профинансируем альбом сами, чтобы больше не полагаться на эти авансы и не зависеть от несправедливых условий».
Так, ARCHSPIRE объявили свой день независимости — и запустили кампанию на запись диска на Kickstarter с целью собрать $125,877 — и, как видите здесь, уже с лихвой перекрыли эту сумму.
А что будет в нее входить, было объяснено по пунктам.
Уже вложено (в долларах США):
Студийное время с Dave Otero (1-я сессия): $14,350
Проживание во время записи (1-я сессия): $1,620
Повседневные расходы в студии (1-я сессия): $5,929
Перелеты: $5,520
Обложка альбома (1-й платеж): $1,166
Дизайны футболок: $2,000
Оплата студийных музыкантов: $5,100
Документалка о закулисной жизни (1-й платеж): $2,400
Рабочие визы для группы: $7,865
Арт для книжки с текстами: $2,250
Исполнительный координатор в студии: $1,400
Итого уже потрачено: $49,600
Осталось собрать:
Студийное время с Dave Otero (2-я сессия): $14,350
Проживание (2-я сессия): $1,620
Повседневные расходы в студии (2-я сессия): $3,000
Перелеты: $1,400
Обложка альбома (2-й платеж): $1,166
Дизайн вкладышей CD, винила и кассеты: $1,000
Фото группы (с перелетом): $2,500
PR, маркетинг, реклама: $15,000
Музыкальные клипы: $30,000
Лирик-видео: $750
Дополнительная оплата студийных музыкантов: $3,000
Документалка (2-й платеж): $3,600
Производство винила (1250 копий): $24,450
Производство CD (750 копий): $3,810
Шевроны Archspire (500 шт.): $1,335
Значки Staytech (500 шт.): $1,000
Постеры с тубусами (300 шт.): $873
Футболки (750 шт.): $7,500
Настенные флаги (300 шт.): $2,223
Книга с текстами (300 шт.): $2,400
Кто хочет вложиться (можно на благотворительной основе, можно за всякие бонусы, плюшки, цифровые копии, физносители и прочее) — добро пожаловать сюда. Ну и судя по тому, как идет кампания, выпуск всего добра должен состояться по плану. Что, безусловно, прекрасно!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 237
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ARCHSPIRE: «С альбома, продающегося за $29.99, после вычета себестоимости и доли лейбла, нам остается всего около $3»
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Комментарии
Ігор:
Когда-то, кто-то из The Gathering говорил, что им полагается два бакса от каждого проданного диска.Но тогда тиражи были в десятки раз больше нынешних.…
atr:
Кому мало Куркелы в Auri, есть ещё проект «Eye of Melian». Музло в ту же степь.…
Кулачёрт:
Wotan написал(а):
10 лямов за альбом это мощно.
10 лямов чего?…
Wotan:
Граф Черноплодная Рябина:
список затрат удивил. не то, чтобы я считал чьи-то деньги, скорее к той теме, что группы распадаются из-за причины «банкротства», мол нет денег на дальнейшее занятие м�…
WC hacker:
Юрий:
Есть люди , а есть трансы , нельзя эти понятия объединять !!!…
Писюн с глазами:
Господа, господа! Вот вы шутейки шутите, а орги действительно сильно накосячили.
Очевидно же, что с таким составом фестиваля, 90% тех, кто на него придет — это трансы и …
Юрась:
Чорны:
Ad Noctum:
Транс Noahfinnce: «Какого х*я происходит вообще? Вы приглашаете выступать на своем фесте транс-людей вроде меня и запрещаете ходить в сортир?»
«Сурова пидора стезя, …
Другой Александр:
Моран написал(а):
Мне вот непонятно, зачем они все это делают? Зачем играть все это примитивное вторичное сотни раз мыграноое дерьмо на 5 десятке? В Швеции же мо…
Bronco:
Больше забот конечно нет, кроме как думать: «А не ущемлю ли я прав извращенца, не выделив ему отдельную сральню?». Маразм этот уже подбешивает.…
список затрат удивил. не то, чтобы я считал чьи-то деньги, скорее к той теме, что группы распадаются из-за причины «банкротства», мол нет денег на дальнейшее занятие музыкой. и после таких списков думаешь, камон ребят, все ли позиции стоят своих денег и без них не ебануть крутой альбом? повторюсь, речь не конкретно про данную группу. в целом как-то странно звучит, что люди не могут писать музыку без дохуилиард денях, особенно в наше время, когда есть куча забугорных фриланс бирж, где сидят профи (в том числе и известные музыканты, художники) и делают свою работу в разы дешевле.
мораль сей басни такова — нахуй лейблы, творите независимо в любой финансовой ситуации
10 лямов за альбом это мощно.
Wotan написал(а):
10 лямов за альбом это мощно.
10 лямов чего?
Когда-то, кто-то из The Gathering говорил, что им полагается два бакса от каждого проданного диска.Но тогда тиражи были в десятки раз больше нынешних.