ARCHSPIRE: «С альбома, продающегося за $29.99, после вычета себестоимости и доли лейбла, нам остается всего около $3»

Довольно любопытные новости и начинания от ARCHSPIRE. Во-первых, трудная задача поиска драммера решена: новым человеком-осьминогом стал Spencer Moore из группы INFERI. Посмотрите на этого черта в деле.

Во-вторых, после 13 лет сотрудничества с Season Of Mist группа решила уйти с лейбла в независимое путешествие — чтобы зарабатывать и тратить деньги, получаемые от музыки, по собственному усмотрению.

«Знаете ли вы, что стандартная доля роялти в индустрии — 80–85% в пользу лейбла? Это значит, что с альбома, продающегося за $29.99, после вычета стоимости производства и доли лейбла, музыкантам остается всего около $3.00. Да, лейблы дают кредитный аванс на запись и прочее, но его можно окупать годами — а иногда и вообще никогда. Мы хотим вырваться из этого круга. Став полностью независимыми, мы получим 100% контроля над собственным делом, профинансируем альбом сами, чтобы больше не полагаться на эти авансы и не зависеть от несправедливых условий».

Так, ARCHSPIRE объявили свой день независимости — и запустили кампанию на запись диска на Kickstarter с целью собрать $125,877 — и, как видите здесь, уже с лихвой перекрыли эту сумму.

А что будет в нее входить, было объяснено по пунктам.

Уже вложено (в долларах США):

Студийное время с Dave Otero (1-я сессия): $14,350

Проживание во время записи (1-я сессия): $1,620

Повседневные расходы в студии (1-я сессия): $5,929

Перелеты: $5,520

Обложка альбома (1-й платеж): $1,166

Дизайны футболок: $2,000

Оплата студийных музыкантов: $5,100

Документалка о закулисной жизни (1-й платеж): $2,400

Рабочие визы для группы: $7,865

Арт для книжки с текстами: $2,250

Исполнительный координатор в студии: $1,400

Итого уже потрачено: $49,600

Осталось собрать:

Студийное время с Dave Otero (2-я сессия): $14,350

Проживание (2-я сессия): $1,620

Повседневные расходы в студии (2-я сессия): $3,000

Перелеты: $1,400

Обложка альбома (2-й платеж): $1,166

Дизайн вкладышей CD, винила и кассеты: $1,000

Фото группы (с перелетом): $2,500

PR, маркетинг, реклама: $15,000

Музыкальные клипы: $30,000

Лирик-видео: $750

Дополнительная оплата студийных музыкантов: $3,000

Документалка (2-й платеж): $3,600

Производство винила (1250 копий): $24,450

Производство CD (750 копий): $3,810

Шевроны Archspire (500 шт.): $1,335

Значки Staytech (500 шт.): $1,000

Постеры с тубусами (300 шт.): $873

Футболки (750 шт.): $7,500

Настенные флаги (300 шт.): $2,223

Книга с текстами (300 шт.): $2,400

Кто хочет вложиться (можно на благотворительной основе, можно за всякие бонусы, плюшки, цифровые копии, физносители и прочее) — добро пожаловать сюда. Ну и судя по тому, как идет кампания, выпуск всего добра должен состояться по плану. Что, безусловно, прекрасно!

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