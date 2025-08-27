Хватит ли на жизнь наемному музыканту CRADLE OF FILTH?

Итак, не первая уже драма в составе CRADLE OF FILTH, набрав невероятные обороты в соцсетях, утихает, все желающие оттоптались в комментариях и поерничали, тур продолжается, и нет никаких сомнений, что Дэни вскоре найдет новых участников. Которые его обязательно похвалят.

Любопытно в этой истории другое: помимо прочего, Zoe Marie Federoff выложила скриншоты контракта, который обещал 25% подъем зарплат впервые за 7 лет. «Наш адвокат назвал его самым безумным документом, который сессионщики когда-либо видели». Вместо того, чтобы его подписать, пара решила уйти из группы — не так резко, конечно, но как пошло, так пошло.

Итак, помимо разных личных вопросов и персоналии Дэни (не верю, чтобы в музыкальных кругах не было известно, что он за фрукт; ну и тем более, игнорировать токсичную атмосферу 11 лет — и тут резко заметить?), давайте посчитаем, можно ли жить на предложенные деньги.

Вот скриншот.

(Про налоги в контракте ничего не говорится — соответственно, музыканты их платят сами. Так что из общей годовой суммы будет вычет — размер которого нам неизвестен.)

Итак, оплата.

В дни, когда артист выступает, репетирует, участвует в записи — £200.00 в день;

В дни, проведенные в дороге, £150.00 в день;

Ежедневная ставка на время контракта, когда услуги артиста востребованы (то есть выходные и отпуск, время вне туров и студии не считается): £25.00 в день;

Ежегодная единовременная выплата за использование образа артиста в клипах, на фото, в промо-материалах — £1,000.

Итого, к примеру, если музыкант 200 дней в году проводит в туре, 150 из которых на концертах, а также 50 дней в студии, получается так:

50 дней в дороге: 50 × £150.00 = £7,500.00

+ ежедневная £25.00: 50 × £25.00 = £1,250.00

150 дней концертов: 150 × £200.00 = £30,000.00

+ ежедневная £25.00: 150 × £25.00 = = £3,750.00

50 дней в студии: 50 × £200.00 = £10,000.00

+ ежедневная £25.00: 50 × £25.00 = £1,250.00

Ежегодная надбавка: £1,000.00

Так, за год выходит £54,750.00 — то есть если в долларах, то порядка $71,175.00.

На двоих участников — $142,350.00 без учета налогов.

Минимальная годовая зп в Аризоне (куда они переехали после свадьбы) для человека с полной занятостью — $30,576 без учета налогов. То есть при большой загрузке жить таки можно. Или я что-то упускаю?

P.S. Как где-то упоминала Zoe, общая загруженность в студии + шоу составляла в среднем 180 дней в год. Плюс, допустим, 30 дней на дорогу между концертами. Получается $60,775 на человека.

