Хватит ли на жизнь наемному музыканту CRADLE OF FILTH?Блог
Итак, не первая уже драма в составе CRADLE OF FILTH, набрав невероятные обороты в соцсетях, утихает, все желающие оттоптались в комментариях и поерничали, тур продолжается, и нет никаких сомнений, что Дэни вскоре найдет новых участников. Которые его обязательно похвалят.
Любопытно в этой истории другое: помимо прочего, Zoe Marie Federoff выложила скриншоты контракта, который обещал 25% подъем зарплат впервые за 7 лет. «Наш адвокат назвал его самым безумным документом, который сессионщики когда-либо видели». Вместо того, чтобы его подписать, пара решила уйти из группы — не так резко, конечно, но как пошло, так пошло.
Итак, помимо разных личных вопросов и персоналии Дэни (не верю, чтобы в музыкальных кругах не было известно, что он за фрукт; ну и тем более, игнорировать токсичную атмосферу 11 лет — и тут резко заметить?), давайте посчитаем, можно ли жить на предложенные деньги.
Вот скриншот.
(Про налоги в контракте ничего не говорится — соответственно, музыканты их платят сами. Так что из общей годовой суммы будет вычет — размер которого нам неизвестен.)
Итак, оплата.
В дни, когда артист выступает, репетирует, участвует в записи — £200.00 в день;
В дни, проведенные в дороге, £150.00 в день;
Ежедневная ставка на время контракта, когда услуги артиста востребованы (то есть выходные и отпуск, время вне туров и студии не считается): £25.00 в день;
Ежегодная единовременная выплата за использование образа артиста в клипах, на фото, в промо-материалах — £1,000.
Итого, к примеру, если музыкант 200 дней в году проводит в туре, 150 из которых на концертах, а также 50 дней в студии, получается так:
50 дней в дороге: 50 × £150.00 = £7,500.00
+ ежедневная £25.00: 50 × £25.00 = £1,250.00
150 дней концертов: 150 × £200.00 = £30,000.00
+ ежедневная £25.00: 150 × £25.00 = = £3,750.00
50 дней в студии: 50 × £200.00 = £10,000.00
+ ежедневная £25.00: 50 × £25.00 = £1,250.00
Ежегодная надбавка: £1,000.00
Так, за год выходит £54,750.00 — то есть если в долларах, то порядка $71,175.00.
На двоих участников — $142,350.00 без учета налогов.
Минимальная годовая зп в Аризоне (куда они переехали после свадьбы) для человека с полной занятостью — $30,576 без учета налогов. То есть при большой загрузке жить таки можно. Или я что-то упускаю?
P.S. Как где-то упоминала Zoe, общая загруженность в студии + шоу составляла в среднем 180 дней в год. Плюс, допустим, 30 дней на дорогу между концертами. Получается $60,775 на человека.
И вот, кому интересно, обсуждение на реддите.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 135
Читайте также:
- Никогда такого не было! Zoë M. Federoff не выдержала жизни в CRADLE OF FILTH
- Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов
- Лучшим альбомом первого полугодия 2025 стал «The Screaming Of The Valkyries» CRADLE OF FILTH
- Gary Holt: «Я ужасно устал. Никакой уже, честно, энергии не осталось»
- Свадебный сезон в CRADLE OF FILTH: Дэни сделал предложение своей подруге на фестивальной сцене
- ARCHSPIRE: «С альбома, продающегося за $29.99, после вычета себестоимости и доли лейбла, нам остается всего около $3»
- «Хочу умереть счастливым». Человек, который заплатил $12,495 за работу на Gene Simmons, ни о чем не жалеет
- Dani Filth, CRADLE OF FILTH о сладкой жизни: «Вероятно, Sony ждали, что с их финансированием мы пойдем на танцевальные курсы»
- Фанаты TOOL собираются судиться с группой за фестивальное кидалово
- Работа мечты: прислуживать Gene Simmons за $12,495
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Хватит ли на жизнь наемному музыканту CRADLE OF FILTH?
-
Покончил с собой фронтмен и основатель шведской группы SACRAMENTUM Nisse Karlén
-
Никогда такого не было! Zoë M. Federoff не выдержала жизни в CRADLE OF FILTH
-
Brent Hinds (ex-MASTODON) погиб в мотоаварии
-
Впечатления: фестиваль Brutal Assault 2025, часть вторая
-
Впечатления: фестиваль Brutal Assault 2025, часть первая
-
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов
-
AT THE GATES опубликовали обращение к фэнам; Tomas Lindberg болен
-
MEGADETH объявили об уходе на пенсию
-
Лучшим альбомом первого полугодия 2025 стал «The Screaming Of The Valkyries» CRADLE OF FILTH
Комментарии
Ad Noctum:
P.S. На фотке — норвежский миджет из Истинного Мэйхем? Что-то не узнаю в графине маму… …
Ad Noctum:
Хех. Ну, по этим цифрам получается, что пани Шмерда скорее пропиарила Даника.
Плюс учитывая факт, что Данику, максимально не обижая себя, нужно содержать только осно…
Юрий:
Тварь:
Ad Noctum написал(а):
Я х/з, много это или мало для наёмных лабухов, но таки да: не хочешь, не подписывайся.
Я хз как там в Британии, но в ЕС у фрилансера налог — 40% (эт…
духаст вечеславыч:
Anastasiya:
Ad Noctum написал(а):
Я х/з, много это или мало для наёмных лабухов, но таки да: не хочешь, не подписывайся.
Всегда можно играть в составе какого-нибудь ноунейма п…
Ad Noctum:
Anastasiya написал(а):
слишком мало платят,
В коментах мордокниги COF кто-то выложил скан вроде-как-кусочка-договора с Кренделями из инсты обиженной тётеньки…
Eum:
RIP. Очень жаль, что выбрал такой путь. В отличие от Dissection (музло которых больше melodic death), Sacramentum сразу понравился. Первые два альбома два года назад купил в коллекцию.…
kvltist:
Ad Noctum:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Многие девушки рискуют не родить
Так написал, как будто это что-то плохое.
Never have any fucking child (c) Mütiilation…
Назар Василич:
Назар Василич написал(а):
Ых написал(а):
Вчера ещё и Марека из группы уволили, не дожидаясь окончания тура.
в смысле Мартуса уволили что ли ? Откуда инфа ? На ме…
Ad Noctum:
Anastasiya написал(а):
Странно только, что он это понял только через 11 лет, и все это время рассказывал, что в COF ему прекрасно.
Ну так женился он только в этом …
Назар Василич:
Ых написал(а):
Вчера ещё и Марека из группы уволили, не дожидаясь окончания тура.
в смысле Мартуса уволили что ли ? Откуда инфа ? На метал архивах он числится…
Пипец , и не лень в чужих карманах копаться ??!!
Хех. Ну, по этим цифрам получается, что пани Шмерда скорее пропиарила Даника.
Плюс учитывая факт, что Данику, максимально не обижая себя, нужно содержать только основной пятирыльник лабухов-арлекинов. Причём вполне возможно, что пан Шкарупка, вот уже 10 000 лет неподвижно сидящий на кухне, получает больше остальных. И это не считая всякого технического стаффа на временном контракте и аутсорсных услуг.
Так что за Даника можно только порадоваться.
P.S. На фотке — норвежский миджет из Истинного Мэйхем? Что-то не узнаю в графине маму…