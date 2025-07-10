Мерч на зависть KISS: PROFANATICA продали на концерте сперму драммераБлог
Чернушники PROFANATICA, которые сейчас колесят по США с KNOLL и UNIDAD TRUAMA, повысили планку уникальности концертного мерча до невиданных ныне высот, предложив помимо обычных маек-патчей-кровавых-винилов пузырек со спермой основателя группы, драммера Paul Ledney. И без проблем реализовали его за $50.
Рекламная кампания сработала моментально, билеты на оставшиеся шоу стали покупать активнее, а Travis Ryan из CATTLE DECAPITATION в поддержку корешей UNIDAD TRUAMA предложил эксклюзив и от них: баночки со свежесобранной мочой их пациентов.
KNOLL пока молчат — вероятно, решают, что лучше: козявки из носа или обрезки ногтей. С другой стороны, продавали ж уже на аукционах волосы Слэша, Кобейна и испачканные трусы GG Allin, и сильно дороже. Кто знает, может и барабанщик PROFANATICA заработает по итогу гастролей (и автобусных активностей) больше, чем на фуфайках.
27 числа они выступают у нас, поделюсь наблюдениями.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 88
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Мерч на зависть KISS: PROFANATICA продали на концерте сперму драммера
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Комментарии
Antonarchus:
heavy doomer:
не шедевр, но сойдет… вполне крепкий середняк (по своим кэндлемассовским меркам) — вокалист здорово вытягивает…
jurgai:
Юрий написал(а):
Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминго�…
Ігор:
Хз,не понимаю,почему так популярен сей проект.То что слушал из его творений-не впечатлило.Пустая, не запоминающаяся музыка.…
Писюн с глазами:
Юрий написал(а):
Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминго�…
Гвоздь:
Я с максимальным скепсисом относился к этому цирку ещё с момента первого анонса.
Но должен признать — это было достойно, учитывая обстоятельства.
Даже Уорда выта…
Юрий:
Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминговой площадке , и не бу…
Другой Александр:
Бармалей написал:
Юрий написал:
Ну что ж , если придётся выбирать между жидами и замоташками , я выберу первых . Евреи умнейшая нация . и толку для человечества …
D:
Юрий Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Ну что ж , если придётся выбирать между жидами и замоташками , я выберу первых . Евреи умнейшая нация . и толку для человечества они при�…
Ігор:
Polyphemus написал(а):
Sin/Pecado пусть играют в полном объеме, это шедевр просто
Сто процентов…
Polyphemus:
Sin/Pecado пусть играют в полном объеме, это шедевр просто …
Бармалей:
Юрий написал(а):
Ну что ж , если придётся выбирать между жидами и замоташками , я выберу первых . Евреи умнейшая нация . и толку для человечества они принесли на �…
Другой Александр:
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