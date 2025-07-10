Мерч на зависть KISS: PROFANATICA продали на концерте сперму драммера

Чернушники PROFANATICA, которые сейчас колесят по США с KNOLL и UNIDAD TRUAMA, повысили планку уникальности концертного мерча до невиданных ныне высот, предложив помимо обычных маек-патчей-кровавых-винилов пузырек со спермой основателя группы, драммера Paul Ledney. И без проблем реализовали его за $50.

Рекламная кампания сработала моментально, билеты на оставшиеся шоу стали покупать активнее, а Travis Ryan из CATTLE DECAPITATION в поддержку корешей UNIDAD TRUAMA предложил эксклюзив и от них: баночки со свежесобранной мочой их пациентов.

KNOLL пока молчат — вероятно, решают, что лучше: козявки из носа или обрезки ногтей. С другой стороны, продавали ж уже на аукционах волосы Слэша, Кобейна и испачканные трусы GG Allin, и сильно дороже. Кто знает, может и барабанщик PROFANATICA заработает по итогу гастролей (и автобусных активностей) больше, чем на фуфайках.

27 числа они выступают у нас, поделюсь наблюдениями.

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