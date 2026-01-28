WITCH FEVER: «Мы отыграли тур на крупнейших стадионах, и мы нищие»

Относительно молодая, но уже нашумевшая на британской родине группа WITCH FEVER, стилистику которой определяют как смесь думовой мрачности BLACK SABBATH, отстраненной отвязности пост-панка и гранжевой грязи 90-х, откатав большой тур в суппорте VOLBEAT по крупнейшим площадкам Европы, поделились впечатлениями о том, каково это, например, финансово. Даже если ты перспективный. И все тебя хвалят. И играешь на Уэмбли.

«Мы ездили два месяца и выступали на стадионах, — рассказывает вокалистка Amy Hope Walpole, — и мы совершенно нищие. Хуже некуда. Мы даже не можем найти работу, потому что в марте опять ехать в турне, и никто не собирается нанимать работника с такими раскладами.

Звучит диковато, понимаю, но в таком состоянии сейчас музыкальная индустрия. Скажем, я сейчас живу на пенсию моей покойной матери, которую получила в конце прошлого года. Четыре сотни, и они быстро заканчиваются. Я просто в отчаянии.

Конечно, были гонорары за вступления — в конце концов, уровень был серьезный: мы играли на Уэмбли и других крупнейших аренах. Но когда гастроли подошли к концу, все выплаты зависли в налоговых службах по разным странам Европы. И с этим ничего не поделаешь. Так что мы пока только в минусах».

Предлагаю послушать ребят — в качестве хотя бы моральной поддержки.

