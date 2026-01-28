WITCH FEVER: «Мы отыграли тур на крупнейших стадионах, и мы нищие»Блог
Относительно молодая, но уже нашумевшая на британской родине группа WITCH FEVER, стилистику которой определяют как смесь думовой мрачности BLACK SABBATH, отстраненной отвязности пост-панка и гранжевой грязи 90-х, откатав большой тур в суппорте VOLBEAT по крупнейшим площадкам Европы, поделились впечатлениями о том, каково это, например, финансово. Даже если ты перспективный. И все тебя хвалят. И играешь на Уэмбли.
«Мы ездили два месяца и выступали на стадионах, — рассказывает вокалистка Amy Hope Walpole, — и мы совершенно нищие. Хуже некуда. Мы даже не можем найти работу, потому что в марте опять ехать в турне, и никто не собирается нанимать работника с такими раскладами.
Звучит диковато, понимаю, но в таком состоянии сейчас музыкальная индустрия. Скажем, я сейчас живу на пенсию моей покойной матери, которую получила в конце прошлого года. Четыре сотни, и они быстро заканчиваются. Я просто в отчаянии.
Конечно, были гонорары за вступления — в конце концов, уровень был серьезный: мы играли на Уэмбли и других крупнейших аренах. Но когда гастроли подошли к концу, все выплаты зависли в налоговых службах по разным странам Европы. И с этим ничего не поделаешь. Так что мы пока только в минусах».
Предлагаю послушать ребят — в качестве хотя бы моральной поддержки.
Автор: Anastasiya
Комментарии
Другой Александр:
Дружище Христос написал:
Камерад Шайтан написал:
бывших хипстеров не бывает
Ты еще здесь, пиздабол рогатый?
Неправильно он твой псевдоним спародировал. Е�…
Дружище Христос:
Камерад Шайтан написал(а):
бывших хипстеров не бывает
Ты еще здесь, пиздабол рогатый?…
Wotan:
40PT:
Камерад Шайтан:
asdf:
///Лично я поддерживаю возвращение монархии Пехлеви.
Не было ли желания покинуть страну?
Эмиграция пока невозможна: сейчас я живу с матерью и должен заботиться о …
Другой Александр:
Юрий написал:
Воще пох на то , что в этом Чуркестане происходит , а вот музыка совсем не понравилась (((
Я из восточной блэкухи только ливанский дуэт Ayat ценю. …
Юрий:
Воще пох на то , что в этом Чуркестане происходит , а вот музыка совсем не понравилась (((…
Другой Александр:
Ых написал:
>> Подруга есть симпотная, переехавшая к нам от туда. Без усов, если чё)
Бери её в жёны )
Был бы у меня другой склад характера, может и взял бы. …
Ых:
>> Подруга есть симпотная, переехавшая к нам от туда. Без усов, если чё)
Бери её в жёны )…
Другой Александр:
Ых написал:
Эвакуация в Россию идёт полным ходом, правда, о переезде дегенератов-бородачей в полном составе речь не идёт. Наши ещё не спятили.
Подруга есть …
Другой Александр:
Знакомый пафос. Я, конешн, светски настроенного чувака, которому клерикалим настоебенил, полностью понимаю, но… Но зачем же так пиздеть)))…
Ых:
Есть очень ненулевая вероятность, что в обозримом будущем иранским невменяемым полотенцам пизда.
Эвакуация в Россию идёт полным ходом, правда, о переезде дегенера…
Добавить комментарий