Самые дорогие пластинки 2025 года по версии Discogs

В Discogs подвели итоги 2025 года, в очередной раз доказав, что в эпоху стримингов и прочего-прочего, винил — по-прежнему ценный актив… а иногда и практически бесценный.
Итак, вашему вниманию топ-25 самых дорогих физносителей, проданных в уходящем году.
UNITED SOUNDS – It’s All Over (Baby) (винил, 1975) $5300.00
THE BEATLES – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (винил, лимитированное издание, ремастеринг, стерео, 1984) $5333.00
Various – Ethiopian Modern Instrumentals Hits (винил, 1972) $5434.00
AC/DC – If You Want Blood You’ve Got It (винил, 1978) $5523.00
U2 – Three (винил, лимитированное издание, 1979) $5697.00
NO FOR AN ANSWER – You Laugh (винил, 7″, 1988) $5697.00
LED ZEPPELIN – Led Zeppelin (винил, промо-копия, 1968) $5813.00
THE EMERALDS – Beware / Catch Me I’m Falling (винил, 1966) $5813.00
Beyoncé – How To Make Lemonade (винил, бокс-сет, лимитированное издание, 2017) $5813.00
Dudley Birch – She Likes To Dance (винил, 12″, 1984) $5813.00
MISFITS – Cough/Cool b/w She (винил, 7″, сингл, лимитированное издание, 1977) $5999.00
PINK FLOYD – Wish You Were Here (винил, лимитированное издание, 1984) $6395.00
Olivia Newton-John – Xanadu (винил, 10″, лимитированное издание, промо, 1980) $6500.00
MISFITS – Earth A.D. / Wolfs Blood (винил, лимитированное издание, 1983) $6500.00
GORILLA BISCUITS – Gorilla Biscuits (винил, ошибочная печать, 1988) $6500.00
THE BEATLES – Please Please Me (винил, 1963) $6600.00
THE VELVET UNDERGROUND & NICO – The Velvet Underground & Nico (винил, 1967) $6621.00
Wolfgang Amadeus Mozart / Lili Kraus, Willi Boskovsky – Les Sonates Pour Piano Et Violin (винил, лимитированное издание, моно, бокс-сет, 2023) $6800.00
AC/DC – Can I Sit Next To You, Girl (винил, 7″, сингл, промо, 1974) $7000.00
THE BEATLES & Frank Ifield – The Beatles And Frank Ifield On Stage (винил, сборник, 1964) $8000.00
Damon Fox – Boney Maronie / Packing Up (винил, сингл, 1966) $8500.00
THE BEATLES – Please Please Me (винил, моно, 1963) $9733.00
NIRVANA – Love Buzz b/w Big Cheese (винил, 7″, сингл, 1988) $10666.00
LED ZEPPELIN – Led Zeppelin (винил, бокс-сет, сборник, лимитированное издание, 2006) $13333.00
THE FIX – Vengeance (винил, 7″, лимитированное издание, 1981) $15000.00
