the fix band
18.12.2025

Самые дорогие пластинки 2025 года по версии Discogs

Блог

В Discogs подвели итоги 2025 года, в очередной раз доказав, что в эпоху стримингов и прочего-прочего, винил — по-прежнему ценный актив… а иногда и практически бесценный.

Итак, вашему вниманию топ-25 самых дорогих физносителей, проданных в уходящем году.

  1. UNITED SOUNDS – It’s All Over (Baby) (винил, 1975) $5300.00

  2. THE BEATLES – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (винил, лимитированное издание, ремастеринг, стерео, 1984) $5333.00

  3. Various – Ethiopian Modern Instrumentals Hits (винил, 1972) $5434.00

  4. AC/DC – If You Want Blood You’ve Got It (винил, 1978) $5523.00

  5. U2 – Three (винил, лимитированное издание, 1979) $5697.00

  6. NO FOR AN ANSWER – You Laugh (винил, 7″, 1988) $5697.00

  7. LED ZEPPELIN – Led Zeppelin (винил, промо-копия, 1968) $5813.00

  8. THE EMERALDS – Beware / Catch Me I’m Falling (винил, 1966) $5813.00

  9. Beyoncé – How To Make Lemonade (винил, бокс-сет, лимитированное издание, 2017) $5813.00

  10. Dudley Birch – She Likes To Dance (винил, 12″, 1984) $5813.00

  11. MISFITS – Cough/Cool b/w She (винил, 7″, сингл, лимитированное издание, 1977) $5999.00

  12. PINK FLOYD – Wish You Were Here (винил, лимитированное издание, 1984) $6395.00

  13. Olivia Newton-John – Xanadu (винил, 10″, лимитированное издание, промо, 1980) $6500.00

  14. MISFITS – Earth A.D. / Wolfs Blood (винил, лимитированное издание, 1983) $6500.00

  15. GORILLA BISCUITS – Gorilla Biscuits (винил, ошибочная печать, 1988) $6500.00

  16. THE BEATLES – Please Please Me (винил,  1963) $6600.00

  17. THE VELVET UNDERGROUND & NICO – The Velvet Underground & Nico (винил, 1967) $6621.00

  18. Wolfgang Amadeus Mozart / Lili Kraus, Willi Boskovsky – Les Sonates Pour Piano Et Violin (винил, лимитированное издание, моно, бокс-сет, 2023) $6800.00

  19. AC/DC – Can I Sit Next To You, Girl (винил, 7″, сингл, промо, 1974) $7000.00

  20. THE BEATLES & Frank Ifield – The Beatles And Frank Ifield On Stage (винил, сборник, 1964) $8000.00

  21. Damon Fox – Boney Maronie / Packing Up (винил, сингл, 1966) $8500.00

  22. THE BEATLES – Please Please Me (винил, моно, 1963) $9733.00

  23. NIRVANA – Love Buzz b/w Big Cheese (винил, 7″, сингл, 1988) $10666.00

  24. LED ZEPPELIN – Led Zeppelin (винил, бокс-сет, сборник, лимитированное издание, 2006) $13333.00

  25. THE FIX – Vengeance (винил, 7″, лимитированное издание, 1981) $15000.00

Количество просмотров: 137

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *