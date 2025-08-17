Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов

Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионовБлог
В последнее время рок-музыканты все чаще жалуются на жизнь и скудные прибыли, так что на этот раз история жизнеутверждающая. А также подтверждающая: в музыке все еще очень много денег. Просто не у всех.
Так, в городском издании Лас-Вегаса появилось объявление, что гитарист-основатель FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory продает свой особняк за 28 миллионов.
Музыкант купил трехэтажный дом в 2019 году за $3.25 млн., и в течение шести лет превращал в его замок, вполне соответствующий его фамилии. И венгерским корням.
Он пригласил именитого архитектора, вставил витражные стекла (только они обошлись в $1.7 млн.), заказал мебель ручной резьбы за $1.4 млн. Он импортировал старинные двери, ворота и панели для камина из Европы — целые грузовые самолеты возили элементы отделки для дома мечты. И вот теперь Zoltan решил его продать — не ввиду разорения, а просто ибо все, что хотел, уже сделал. И работа по трансформации жилища была интереснее, чем, собственно, жизнь внутри завершенного проекта.
«Я артист… творческий человек, и в ходе работы над домом осознал, что истинное удовольствие получаю от создания, преображения, процесса».
А чтобы было удобно для творчества и отдыха от шумных работ, Bathory купил большой дом по соседству. Также сейчас он присматривается к покупке крепостей и старых замков в Европе. Одним словом, приятное попутное хобби. И никаких вопросов с финансами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 146
Комментарии
D:
Heavy Metal Or No Metal At All Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Megadeth, Slayer, Pantera, Anthrax, Sepultura — безбожно переоцененные группы
Аоьбомы восьмидесятых у Slayer и Сепультура бомба, поюс сепул�…
Дед Аким:
P.S. 3. Шикарное произведение двух легенд рока, очень красиво снято, в черном и белом.
Elton John — Runaway Train ft. Eric Clapton
…
Назар Василич:
Ых написал(а):
2 Назар Василич:
>> PS
И то, о чем сказано ниже, я бы тоже с интересом почитал.
Держите.
https://www.dropbox.com/scl/fi/xmoyeb6hfwjcqgj7ashwj/Boyd.docx?rlkey=9r6wymog6uwpbkx6yfevtqysq&…
Алексей:
Блин, ну это хрень какая-то, грёбаный год….(((( Томас — легенда!!! Здоровья и победы!!!…
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
Давайте признаем: рыжий не такой уж хороший гитарист и композитор, каким его многие изображают
Ахаха Кирк ты че там опять накати что-…
Кирк Хэммет:
Давайте признаем: рыжий не такой уж хороший гитарист и композитор, каким его многие изображают…
Тварь:
Ой, ладно — Ангар 18 был хорош
Но Дейв его на концертах не тянет — специально в прошлом году посидел, повыбирал с разных концертов последних лет — прямо все печалька…
Дед Аким:
P.S.2 Обычно запоминается первое и последнее, в последних трех Элтон: Эрик Клэптон, Оззи Осборн, Queen и Тони Айомми играл как высочайшего класса, но приглашенный музыка�…
Дед Аким:
Bronco написал(а):
Никогда не ставь на будильник любимую мелодию. Да и на звонок тоже.
Я ставлю на звонок, иногда меняю, когда надоедает, сейчас на звонке очень г…
Вадим:
Alex Dallas:
Был на их шоу с Dying Fetus….ну класс….просто, круто, очень динамично. Данька отлично ведет шоу и команда замечательная!
Особенно, когда перестали все играть в трушност�…
Дед Аким:
Британская элита, великий музыкант. Элтон Джон. Критики говорят — мол попса, да Элтон круче многих трушников, был в тусовке основателей рока, дружил с Ленноном, Фредд…
atr:
Мячеслав написал(а):
Не удивлюсь, если после этой новости барабанщик свалит в какой-нибудь около слипкнот
там у ударника и так десяток банд в сайд проектах…
Добавить комментарий