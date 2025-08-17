Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов

В последнее время рок-музыканты все чаще жалуются на жизнь и скудные прибыли, так что на этот раз история жизнеутверждающая. А также подтверждающая: в музыке все еще очень много денег. Просто не у всех.

Так, в городском издании Лас-Вегаса появилось объявление, что гитарист-основатель FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory продает свой особняк за 28 миллионов.

Музыкант купил трехэтажный дом в 2019 году за $3.25 млн., и в течение шести лет превращал в его замок, вполне соответствующий его фамилии. И венгерским корням.

Он пригласил именитого архитектора, вставил витражные стекла (только они обошлись в $1.7 млн.), заказал мебель ручной резьбы за $1.4 млн. Он импортировал старинные двери, ворота и панели для камина из Европы — целые грузовые самолеты возили элементы отделки для дома мечты. И вот теперь Zoltan решил его продать — не ввиду разорения, а просто ибо все, что хотел, уже сделал. И работа по трансформации жилища была интереснее, чем, собственно, жизнь внутри завершенного проекта.

«Я артист… творческий человек, и в ходе работы над домом осознал, что истинное удовольствие получаю от создания, преображения, процесса».

А чтобы было удобно для творчества и отдыха от шумных работ, Bathory купил большой дом по соседству. Также сейчас он присматривается к покупке крепостей и старых замков в Европе. Одним словом, приятное попутное хобби. И никаких вопросов с финансами.

