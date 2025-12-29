Бывший драммер KISS Peter Criss выложил сольный альбом для скачивания за $1,000

Бывший драммер KISS Peter Criss выложил сольный альбом для скачивания за $1,000Блог
80-летний Peter Criss, оригинальный барабанщик и один из основателей KISS (играл в группе до 80-го года), а последствии сольный артист, привлек необычными ценами, которые он хочет за скачивание своего сольника 2025 года Peter Criss. Это его шестой полноформатник, выпущенный после большого перерыва (предшественник One For All был реализован в 2007-м), и на Bandcamp-странице с релизом значилось: «Покупка цифровой копии не приветствуется. Поэтому такая цена» — и цена была выставлена в $1,000.
Купить физносители предлагалось по гораздо более скромным прайсам: $32.98 винил и $14.98 CD — ну а когда новость разлетелась, Peter сказал, что это вообще не он сделал, а лейбл, и вообще ищите нетленку на его официальной странице. Так что если кому-то интересно оценить — в прямом и переносном смысле — что ж там такого, заходите на не очень симпатичный сайт.
Параллельно неутомимым желанием денег отметился бывший гитарист KISS Vinnie Vincent: он выставил на продажу своей новый сингл «Ride The Serpent» на CD за $300. Одну-единственную песню на диске в конвертике с его, Винни, автографом.
«Понимаю все нытье по этому поводу, скулеж и такое прочее, но поймите и меня. Моя музыка настолько востребована, что ее немедленно разберут при других условиях. И украдут, что неприемлемо. Поэтому я подожду, когда предзаказ сингла достигнет отметки в 1000, а потом выпущу и разошлю.
Вообще… добро пожаловать в новый мир. Артисты могут и будут устанавливать свои стандарты и ценники на собственное искусство, потому как ценных исполнителей не так и много. Мы почти в 2030 году. Инфляция выше крыши. Куча бездомных. Бесконечный поток проблем, пустошь из «Безумного Макса», Дикий Запад для музыкантов, у которых нет защиты от тех, кто тырит бесплатно то, что они создают.
Всех постоянно на*бывают самовлюбленные ублюдки, у которых артисты вынуждены просить лайки, подписки и отдавать свое творчество за копейки. И эти же говнюки готовы заплатить по пять сотен за концерт под фанеру, или еще какое-то дерьмо. Но при этом скулите как сучки, когда Vinnie Vincent ставит цену, которая вам не нравится? Повзрослейте уже! Моя цена защищает меня от воров. Разнылись, потому что на диске всего одна песня? Ну так она одна стоит больше, чем большинство полноформатных альбомов!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 9
Комментарии
ratfred:
Блять, откуда этих куклачертил за последние 5 лет столько повылазило? А? Эксперты дешевого хайпа на горячих темах )))…
Ветошь:
Тварь:
Какой-то прямо исход вокалисток в конце года. Сговорились что ли они там?…
Дед Аким:
Согласен со всеми
Нашел в свободных интернет источниках замечательное фото
https://astartaview.ru/w…
Дед Аким:
Жнец под конец года продолжает косить. Гитарист и клавишник Перри Бамонте, игравший в британской рок-группе The Cure, скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на о…
Дед Аким:
Король, легенда. Оказал огромное влияние на мировую поп культуру и многие группы. Максималистом был, сам был лучшим и работал с лучшими музыкантами, гитаристами — Ст…
Александр:
donald tusk написал(а):
Скажу заезженную вещь, но это были настоящий мужчина.
В шоу-бизе невозможно стать известным без того, чтобы «отмастейнить» пару-тройку ходо�…
donald tusk:
Скажу заезженную вещь, но это были настоящий мужчина.
В шоу-бизе невозможно стать известным без того, чтобы «отмастейнить» пару-тройку ходоков по дороге.
Лемми бы…
Big Dick:
CORONER прадэманстравалі трэшметалёвы майстар-клас. Яны па-за часам …
Дед Аким:
ABBA. Часть вторая. Группа распалась в декабре 1982 года. Были две семейные пары — Агнета и Бьорн, Фрида и Бенни. Они были всё время вместе, на репетициях, сьёмках, гастрол�…
Тварь:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
TO FLORIDA WITH LOVE! Почему то самые прогрессивные команды со всего мира сосредоточены именно в этом американском штате. Терпеть не могу Америку и америкосов а этот штат об…
donald tusk:
Добавить комментарий