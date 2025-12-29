Бывший драммер KISS Peter Criss выложил сольный альбом для скачивания за $1,000

80-летний Peter Criss, оригинальный барабанщик и один из основателей KISS (играл в группе до 80-го года), а последствии сольный артист, привлек необычными ценами, которые он хочет за скачивание своего сольника 2025 года Peter Criss. Это его шестой полноформатник, выпущенный после большого перерыва (предшественник One For All был реализован в 2007-м), и на Bandcamp-странице с релизом значилось: «Покупка цифровой копии не приветствуется. Поэтому такая цена» — и цена была выставлена в $1,000.

Купить физносители предлагалось по гораздо более скромным прайсам: $32.98 винил и $14.98 CD — ну а когда новость разлетелась, Peter сказал, что это вообще не он сделал, а лейбл, и вообще ищите нетленку на его официальной странице. Так что если кому-то интересно оценить — в прямом и переносном смысле — что ж там такого, заходите на не очень симпатичный сайт.

Параллельно неутомимым желанием денег отметился бывший гитарист KISS Vinnie Vincent: он выставил на продажу своей новый сингл «Ride The Serpent» на CD за $300. Одну-единственную песню на диске в конвертике с его, Винни, автографом.

«Понимаю все нытье по этому поводу, скулеж и такое прочее, но поймите и меня. Моя музыка настолько востребована, что ее немедленно разберут при других условиях. И украдут, что неприемлемо. Поэтому я подожду, когда предзаказ сингла достигнет отметки в 1000, а потом выпущу и разошлю.

Вообще… добро пожаловать в новый мир. Артисты могут и будут устанавливать свои стандарты и ценники на собственное искусство, потому как ценных исполнителей не так и много. Мы почти в 2030 году. Инфляция выше крыши. Куча бездомных. Бесконечный поток проблем, пустошь из «Безумного Макса», Дикий Запад для музыкантов, у которых нет защиты от тех, кто тырит бесплатно то, что они создают.

Всех постоянно на*бывают самовлюбленные ублюдки, у которых артисты вынуждены просить лайки, подписки и отдавать свое творчество за копейки. И эти же говнюки готовы заплатить по пять сотен за концерт под фанеру, или еще какое-то дерьмо. Но при этом скулите как сучки, когда Vinnie Vincent ставит цену, которая вам не нравится? Повзрослейте уже! Моя цена защищает меня от воров. Разнылись, потому что на диске всего одна песня? Ну так она одна стоит больше, чем большинство полноформатных альбомов!»

