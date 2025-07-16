Yngwie Malmsteen перешел на протеиновый порошок

Yngwie Malmsteen перешел на протеиновый порошокБлог
Yngwie Malmsteen уже 62, и поскольку время секс-драгс-рок-н-ролл в этом возрасте если не закончилось, то сильно сократилось, возможно, это будет первый рокер, который перевел свой официальный мерч на зож-рельсы. Не всем же, в конце концов, продавать алкоголь и половые принадлежности.
Протеиновый порошок, коврики для йоги, какие-то добавки с электролитами, пробиотики, мультивитамины — чего только нет в официальной линейке в магазине Ингви — который, к слову, никогда не производил впечатление спортсмена, просто иногда был стройней, чем обычно.
«Когда я на сцене, никакие компромиссы недопустимы, только четкость, страсть, сила. Чтобы оставаться точным, как бритва, поддерживать себя в топовой форме, я принимаю эти добавки каждый вечер. Это настоящее топливо!
Я знаю: чтобы быть здоровым, нужно принимать добавки. Всегда так делал. И теперь решил выпустить свою линию — ибо хочу, чтобы у других была та же возможность. Это правда работает.
Знаю, на сцене принято продавать бухло или скажем, траву. Но я делаю то, что делаю. Я не пью. Я не принимаю наркотики. Я не верю в это во все… Хотя, в принципе, ничего не имею против тех, кто предпочитает подобный образ жизни. Да пожалуйста. Однако хотелось бы от себя передать людям: идите за витаминами, это работает».
Иными словами, у каждого своя наркота.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 25
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Комментарии
Алексей:
Атлична например!!! Для визуальной красоты окалеру дрэды до жопы, остальным хаеры подлинеее, второго гитариста и будет нештяг)))…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
У чувака по жизни музыкальный понос , музыка просто на поток поставле�…
Александр:
Ля дед аким новость по ходу ещё не увидел, любитель на такое помалофить на слюнями побрызгать …
Кулачёрт:
Я так понимаю, что фото группы это такой косплей-наоборот знаменитого фото, где на диване сидит белая девушка, а за диваном стоят чернокожие мужчины.…
Дед Аким:
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
У чувака по жизни музыкальный понос , музыка просто на поток поставлена …. Как у Дитер Бол�…
Штооо?:
Юрий написал(а):
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
У чувака по жизни музыкальный понос , музыка просто на поток поставлена …. Как у Дитер Болена в своё время , т…
Юрий:
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
У чувака по жизни музыкальный понос , музыка просто на поток поставлена …. Как у Дитер Болена в своё время , только жанр друго…
Ad Noctum:
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Ad Noctum:
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Штооо?:
Юрий написал(а):
У чувака по жизни музыкальный понос , музыка просто на поток поставлена …. Как у Дитер Болена в своё время , только жанр другой ., но такой же бес…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
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Юрий:
У чувака по жизни музыкальный понос , музыка просто на поток поставлена …. Как у Дитер Болена в своё время , только жанр другой ., но такой же бесконечный муз.понос ….…
Писюн с глазами:
Вот если б заголовок был «L-G Petrov вернулся спустя 4 года после смерти» , я б глянул статью…
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