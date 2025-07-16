yngwie malmsteen
16.07.2025

Yngwie Malmsteen перешел на протеиновый порошок

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Yngwie Malmsteen уже 62, и поскольку время секс-драгс-рок-н-ролл в этом возрасте если не закончилось, то сильно сократилось, возможно, это будет первый рокер, который перевел свой официальный мерч на зож-рельсы. Не всем же, в конце концов, продавать алкоголь и половые принадлежности.

Протеиновый порошок, коврики для йоги, какие-то добавки с электролитами, пробиотики, мультивитамины — чего только нет в официальной линейке в магазине Ингви — который, к слову, никогда не производил впечатление спортсмена, просто иногда был стройней, чем обычно.

«Когда я на сцене, никакие компромиссы недопустимы, только четкость, страсть, сила. Чтобы оставаться точным, как бритва, поддерживать себя в топовой форме, я принимаю эти добавки каждый вечер. Это настоящее топливо!

Я знаю: чтобы быть здоровым, нужно принимать добавки. Всегда так делал. И теперь решил выпустить свою линию — ибо хочу, чтобы у других была та же возможность. Это правда работает.

Знаю, на сцене принято продавать бухло или скажем, траву. Но я делаю то, что делаю. Я не пью. Я не принимаю наркотики. Я не верю в это во все… Хотя, в принципе, ничего не имею против тех, кто предпочитает подобный образ жизни. Да пожалуйста. Однако хотелось бы от себя передать людям: идите за витаминами, это работает».

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Иными словами, у каждого своя наркота.

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