Gary Holt: «Я ужасно устал. Никакой уже, честно, энергии не осталось»

Gary Holt, посвятивший две трети жизни EXODUS, служивший 8 лет концертным гитаристом SLAYER, в очередной раз пожаловался на трудную жизнь (два года назад он говорил, что за всю свою карьеру не накопил даже $250 000 на пенсию, а моложе и здоровее, естественно, не становится). «Я ужасно устал. Никакой уже, честно, энергии не осталось. На будущий диск EXODUS мы сочинили массу материала — просто потому что, кто его знает, может потом сил не будет. Надо делать пока можем.

У меня уже проблемы с локтем, с руками, с плечом. Может быть, лет через пять артрит разыграется по полной, и ничего уже толком не сделаешь. А чем я буду заниматься, вообще не представляю. В криминал пойти, что ли? Я так и не нашел в жизни способ получать бабки просто за то, что я милашка.

Открыл вот свой онлайн-магазин мерча, немного помогает. Знаете, люди такие вокруг: «О, ты рок-звезда, наверняка уже богач!» Нет. Я продаю майки. Продаю майки из своего долбаного шкафа. Упакуй, оформи, отнеси на почту. И это не то чтобы покрывает расходы, просто немного помогает. Особенно ценно было, когда мы сидели дома во время ковида.

Когда мы турах, мерч продается, все норм, у EXODUS дела идут хорошо. Но стоит пару месяцев не гонять на гастроли, вопрос, где взять деньги, начинает давить.

Что дальше со мной будет? Хотел бы остаться в музыке. Возможно, продюсером, возможно что-то еще смежное. Иногда просто хочется не выходить из дома».

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