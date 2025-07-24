Gary Holt: «Я ужасно устал. Никакой уже, честно, энергии не осталось»Блог
Gary Holt, посвятивший две трети жизни EXODUS, служивший 8 лет концертным гитаристом SLAYER, в очередной раз пожаловался на трудную жизнь (два года назад он говорил, что за всю свою карьеру не накопил даже $250 000 на пенсию, а моложе и здоровее, естественно, не становится). «Я ужасно устал. Никакой уже, честно, энергии не осталось. На будущий диск EXODUS мы сочинили массу материала — просто потому что, кто его знает, может потом сил не будет. Надо делать пока можем.
У меня уже проблемы с локтем, с руками, с плечом. Может быть, лет через пять артрит разыграется по полной, и ничего уже толком не сделаешь. А чем я буду заниматься, вообще не представляю. В криминал пойти, что ли? Я так и не нашел в жизни способ получать бабки просто за то, что я милашка.
Открыл вот свой онлайн-магазин мерча, немного помогает. Знаете, люди такие вокруг: «О, ты рок-звезда, наверняка уже богач!» Нет. Я продаю майки. Продаю майки из своего долбаного шкафа. Упакуй, оформи, отнеси на почту. И это не то чтобы покрывает расходы, просто немного помогает. Особенно ценно было, когда мы сидели дома во время ковида.
Когда мы турах, мерч продается, все норм, у EXODUS дела идут хорошо. Но стоит пару месяцев не гонять на гастроли, вопрос, где взять деньги, начинает давить.
Что дальше со мной будет? Хотел бы остаться в музыке. Возможно, продюсером, возможно что-то еще смежное. Иногда просто хочется не выходить из дома».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 281
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Gary Holt: «Я ужасно устал. Никакой уже, честно, энергии не осталось»
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Комментарии
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Still:
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Still:
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Ых:
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DieHard:
Still:
Ты всегда в моём сердце.Не ешь там мышей, они вредные.
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Anastasiya:
Bronco написал(а):
Настя, спасибо за интервью. Вспомнил старый-добрый М-журнал. Хорошо бы и дальше разбавлять сайт беседами со знаменитостями.
Буду стараться …
Чорны:
Bronco:
Настя, спасибо за интервью. Вспомнил старый-добрый М-журнал. Хорошо бы и дальше разбавлять сайт беседами со знаменитостями.…
Чорны:
Как для меня, самый крутой чувак в метал музыке.
Нужно выпить.…
Чорны:
Скиньте номер СМС на который как больным детям в РФ по три копейки собирают . Аж затошнило с утра от этого скулёжа ((( Всю жизнь живут в своё удовольствие , пьянки , секс , рок н ролл , наркота и тд… а под старость ноют , что не накопил , на минуточку , 20 МИМЛЛИОНОВ рублей !!! Да ёпаный в рот , я сука и 50к. руб. не накопил , и похеру , не скулю на весь мир , живу и радуюсь жизни . Тошнилово , блиать.
такой себе «милашка»