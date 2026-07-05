RogerB War
05.07.2026

Две потери лета: Shaun Glass (BROKEN HOPE, SOIL, REPENTANCE) и Roger «B. War» Svensson (ex-MARDUK)

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Грустное начало июля. 1 числа после перенесенного инсульта в возрасте 57 лет умер Shaun Glass, основатель группы SOIL, бас-гитарист BROKEN HOPE, гитарист REPENTANCE и еще ряда коллективов. Судя по RIP-ленте в фейсбуке, знали его и тусили с ним примерно все… смерть музыканта стала большой неожиданностью.

REPENTANCE, как и многие в эти дни, выразили соболезнования семье Шона и опубликовали своей некролог: «Благодарим Вселенную, что этот человек был в нашей жизни, и что был он нам братом. Его талант, его преданность музыке сделали Шона буквально легендой. Ценим, помним все, что ты сделал для нас и для сцены».

shaunglassjuly

Shaun Glass

Вчера, 4 июля, MARDUK сообщили о смерти своего экс-басиста Roger «B. War» Svensson, игравшего в коллективе с 1992 по 2004-й. Также он числился к группах ALLEGIANCE и DEVILS WHOREHOUSE. Музыканту было 60 лет. Причина смерти не названа.

RIP.

RogerB War Svensson

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4 комментария

  • MRK написал(а):

    R.I.P.https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Алексей написал(а):

    Упокой Господь

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  • Тварь написал(а):

    Там уже срач идет из-за фото Рогера с распятием на шее — мол, позер, что это за такое после Мардука, все блэк-металисты обращаются в христианство и т.д.

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  • Христос (который) Иисус написал(а):

    Тварь написал(а):
    Там уже срач идет из-за фото Рогера с распятием на шее — мол, позер, что это за такое после Мардука, все блэк-металисты обращаются в христианство и т.д.
    Marduk — всегда был богоугодным ВИА, а каноничное распятие вполне «официально» на их «Fuck me Jesus» было — видимо главное не в символе веры, а в способе его примененияhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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