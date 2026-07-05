Две потери лета: Shaun Glass (BROKEN HOPE, SOIL, REPENTANCE) и Roger «B. War» Svensson (ex-MARDUK)Блог
Грустное начало июля. 1 числа после перенесенного инсульта в возрасте 57 лет умер Shaun Glass, основатель группы SOIL, бас-гитарист BROKEN HOPE, гитарист REPENTANCE и еще ряда коллективов. Судя по RIP-ленте в фейсбуке, знали его и тусили с ним примерно все… смерть музыканта стала большой неожиданностью.
REPENTANCE, как и многие в эти дни, выразили соболезнования семье Шона и опубликовали своей некролог: «Благодарим Вселенную, что этот человек был в нашей жизни, и что был он нам братом. Его талант, его преданность музыке сделали Шона буквально легендой. Ценим, помним все, что ты сделал для нас и для сцены».
Вчера, 4 июля, MARDUK сообщили о смерти своего экс-басиста Roger «B. War» Svensson, игравшего в коллективе с 1992 по 2004-й. Также он числился к группах ALLEGIANCE и DEVILS WHOREHOUSE. Музыканту было 60 лет. Причина смерти не названа.
RIP.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 338
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4 комментария
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Две потери лета: Shaun Glass (BROKEN HOPE, SOIL, REPENTANCE) и Roger «B. War» Svensson (ex-MARDUK)
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Комментарии
Христос (который) Иисус:
Тварь написал(а):
Там уже срач идет из-за фото Рогера с распятием на шее — мол, позер, что это за такое после Мардука, все блэк-металисты обращаются в христианст…
Тварь:
Там уже срач идет из-за фото Рогера с распятием на шее — мол, позер, что это за такое после Мардука, все блэк-металисты обращаются в христианство и т.д.…
Алексей:
MRK:
Писюн с глазами:
Конечно, под 80 лет такими вещами заниматься — мое почтение.
У нас мужики, если кто по случайности до такого возраста доживает, обычно просто сидят и ждут смерти.…
Ветошь:
Писюн с глазами:
Христос (который) Иисус написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
MRK написал(а):
Человек в костюме писюна написал(а):
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же та�…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Луиза Чикконе — шедевр!!!
https://youtu.be/BO3Wd2mIEQ8?si=P5BZMmZu3an4nw5b
Кавер от Майли
https://youtu.be/09VnD5_vQw0?si=sFwYHlBllgC3KHF-
…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Версия от Майли
Pink Floyd — Comfortably Numb
https://youtu.be/JNOWcoImDQQ?si=5qtl8olX53jd-YY2
Майли может ещё круче, мощность огромная у девчонки. Поп певица, но поп песни …
Дед деда Акима:
Дед Аким:
Луиза Чикконе — шедевр!!!
https://youtu.be/BO3Wd2mIEQ8?si=P5BZMmZu3an4nw5b…
Дед Аким:
Ребята, оцените огромную мощь, голос и харизму Майли Сайрус. Девочка может, любит и умеет!!!…
Дед Аким:
Версия от Майли
Pink Floyd — Comfortably Numb
https://youtu.be/JNOWcoImDQQ?si=5qtl8olX53jd-YY2
Майли может ещё круче, мощность огромная у девчонки. Поп певица, но поп песни ей, как два пальца обо-ть…
R.I.P.
Упокой Господь
Там уже срач идет из-за фото Рогера с распятием на шее — мол, позер, что это за такое после Мардука, все блэк-металисты обращаются в христианство и т.д.
Тварь написал(а):
Там уже срач идет из-за фото Рогера с распятием на шее — мол, позер, что это за такое после Мардука, все блэк-металисты обращаются в христианство и т.д.
Marduk — всегда был богоугодным ВИА, а каноничное распятие вполне «официально» на их «Fuck me Jesus» было — видимо главное не в символе веры, а в способе его применения