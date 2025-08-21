Brent Hinds (ex-MASTODON) погиб в мотоаварииБлог
Плохие новости из Атланты. Гитарист Brent Hinds, недавно покинувший MASTODON и только-только стартовавший карьеру в составе других коллективов, по сообщениям СМИ, погиб в аварии на мотоцикле вечером 20 августа. Ему был 51 год.
Согласно данным Atlanta News First, Brent Hinds погиб на месте, когда Harley Davidson музыканта столкнулся с BMW — управлявшая автомобилем женщина не уступила дорогу при повороте налево. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 1 545
Brent Hinds (ex-MASTODON) погиб в мотоаварии
Комментарии
Merzbow:
А что пишут участники Мастодонт? я правильно понимаю, что они чуть ли не врагами расстались?…
jurgis:
Nokt:
Настя, КАК ТАК случилось, что ты не была на MDB??????
Паразіты збс, очень танцевальная музыка, хочу еще раз, надо их где-то ловить в этом году, а где — непонятно…
Александр:
Ля, действительно какая то грустная и совсем неожиданная новость, как бы это глупо не звучало…
W8tan:
Ужас…
Димоназ:
странный сет лист конечно )) керри кинг где , статк , по блэку тьюдер просто всех уделали , малеволент криэйшн , сильванна , даин фетус , абсу , гаэрея , авульсед , майхем…
atr:
Что-то вечно: на выступлении Гуталакс сортир как краудсёрфил в 2010х, так краудсёрфит и сейчас.…
Anastasiya:
Eum:
Gennadius777:
Спасибо за репортаж. Да, High Parasite конечно совсем не My Dying Bride, но, на мой взгляд, H.P. это новая музыка для фэнов M.D.B.(пока они на паузе), и для всех,кому по кайфу такое музло,…
Другой Александр:
Другой Александр написал:
Писюн с глазами написал:
Другой Александр написал:
НИХУЯ СЕБЕ, ТАМ ПИСЮН С ГЛАЗАМИ!!!
ГДЕ ГДЕ
На второй фотке.
Не считая той, чт�…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Другой Александр написал:
НИХУЯ СЕБЕ, ТАМ ПИСЮН С ГЛАЗАМИ!!!
ГДЕ ГДЕ
На второй фотке.…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
НИХУЯ СЕБЕ, ТАМ ПИСЮН С ГЛАЗАМИ!!!
ГДЕ ГДЕ…
Ужас
Ля, действительно какая то грустная и совсем неожиданная новость, как бы это глупо не звучало
R.i.P.
R.I.P.
А что пишут участники Мастодонт? я правильно понимаю, что они чуть ли не врагами расстались?