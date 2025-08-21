Brent Hinds (ex-MASTODON) погиб в мотоаварии

Плохие новости из Атланты. Гитарист Brent Hinds, недавно покинувший MASTODON и только-только стартовавший карьеру в составе других коллективов, по сообщениям СМИ, погиб в аварии на мотоцикле вечером 20 августа. Ему был 51 год.

Согласно данным Atlanta News First, Brent Hinds погиб на месте, когда Harley Davidson музыканта столкнулся с BMW — управлявшая автомобилем женщина не уступила дорогу при повороте налево. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.

