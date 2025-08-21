Brent Hinds rip
21.08.2025

Brent Hinds (ex-MASTODON) погиб в мотоаварии

Плохие новости из Атланты. Гитарист Brent Hinds, недавно покинувший MASTODON и только-только стартовавший карьеру в составе других коллективов, по сообщениям СМИ, погиб в аварии на мотоцикле вечером 20 августа. Ему был 51 год.

Согласно данным Atlanta News First, Brent Hinds погиб на месте, когда Harley Davidson музыканта столкнулся с BMW — управлявшая автомобилем женщина не уступила дорогу при повороте налево. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.

  • W8tan написал(а):

    Ужас

    >>>
  • Александр написал(а):

    Ля, действительно какая то грустная и совсем неожиданная новость, как бы это глупо не звучалоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif
    R.i.P.https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

    >>>
  • jurgis написал(а):

    R.I.P.https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    А что пишут участники Мастодонт? я правильно понимаю, что они чуть ли не врагами расстались?

    >>>

