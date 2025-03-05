Умер вокалист IN VAIN Sindre Nedland

Sindre Nedland, фронтмен норвежской группы IN VAIN, в прошлом вокалист FUNERAL, а также младший брат Lars ‘Lazare’ Nedland Из BORKNAGAR и SOLEFALD покинул этот мир после долгой болезни. Ему было 40 лет.

«Наши сердца разбиты. На протяжении более чем двух десятилетий голос Sindre Nedland был сердцем и душой IN VAIN, — написал от имени группы гитарист Johnar Håland. — Узнав о его раковом диагнозе в прошлом году, мы понимали, что болезнь прогрессирует, но все равно сейчас, сообщая о смерти, слова эти кажутся нереальными.

Когда в 2003 году Андреас и я основали IN VAIN, мы быстро пришли к мысли, что наряду с экстремальным вокалом нужны чистые вокальные партии. И первой кандидатурой, которая пришла в голову, был Sindre — жизнерадостный парень, с которым мы периодически пересекались, всегда готовый попить пивка и дружески посмеяться. Когда он впервые появился в студии, никто и представить не мог, что это станет началом музыкального путешествия длиной более чем в 20 лет.

Голос Синдре был уникальным — в нем звучало нечто неземное, почти божественное. Он стал одной из важнейших отличительных черт IN VAIN. Стоило услышать его пение — и сразу становилось ясно, кто на сцене. На наш взгляд, он обладал одним из самых выразительных и запоминающихся голосов в метале в принципе.

То, что начиналось с вокальных партий, игры на клавишных и бэк-вокала, со временем переросло в нечто большее. Во время предзаписи альбома Ænigma Синдре впервые продемонстрировал мощный гроул, открыв нам новую грань своего таланта. Со временем он естественным образом стал центральной фигурой коллектива, завораживая публику голосом и сценической харизмой. Он никогда не чурался творческих вызовов, не боялся покинуть зону комфорта. Для него не существовало границ — только новые вершины, которые он готов был покорять.

Синдре обладал тончайшим музыкальным чутьем: если он говорил, что что-то будет звучать хорошо, так оно и было. Помимо исключительного голоса, он имел острый слух и безупречное чувство гармонии, потому мы всегда безоговорочно доверяли его мнению.

Все, кто знал Синдре лично, наверняка запомнят его неиссякаемый позитив и отличное чувство юмора. С ним всегда было весело: на репетициях, на гастролях, на сцене. А после концертов он, попивая пивко, любил исполнять хиты 90-х.

Год назад мы получили страшную весть: болезнь вернулась. Синдре уже сражался с ней ранее, вложив свой опыт в пронзительные тексты «Season Of Unrest» с нашего последнего альбома Solemn. Тогда он победил, и мы верили, что победит снова. Увы, этого не случилось.

Его последнее выступление с нами состоялось в мае прошлого года на Karmøygeddon Festival. Он был в своей лучшей форме, подарив публике шоу, которое мы навсегда сохраним в памяти. Сейчас, оглядываясь назад, мы благодарны за этот прощальный концертный момент.

Мы невероятно горды и счастливы, что провели вместе более 20 лет жизни в музыке и дружбе с таким выдающимся человеком и артистом.

Прощай, Синдре. Мы будем безмерно скучать. Твой голос более не звучит рядом, но твое наследие останется навсегда.

IN VAIN, Осло, 4 марта 2025″

R.I.P.

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