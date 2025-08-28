Умер Jürgen Bartsch из BETHLEHEMБлог
Лето подходит к концу, а некрологи не прекращаются — и хотя хочется убедить какую-то иррациональную часть сознания, что вот уже все, кровавый август сворачивает свою похоронную лавочку, так это, к сожалению, не работает. Умер Jürgen Bartsch из BETHLEHEM — как написала Onielar, умирал он уже много раз, но на этот раз всерьез проиграл серьезной болезни. Музыканту было 58 лет.
Вероятно, сказались последствия трех инфарктов, которые Bartsch перенес с 2023 году, — ну а смерть всегда вилась где-то рядом, будто ручная, ибо как еще обитать среди депрессивной, истеричной, страшной, впечатляющей музыки BETHLEHEM, которой маэстро травил и красил в черное окружающий мир с начала 90-х, когда-то изобретя названием альбома Dark Metal не то чтобы даже жанр — настроение, ощущение безвыходной обреченности, облеченное в звук, вопль, хрипы и посмертные шепоты.
Практически любой трек BETHLEHEM мог бы звучать на его похоронах. Очень жаль, что их (треков) больше не будет. RIP.
«В соцсетях распространилась новость, что умер Jürgen Bartsch из BETHLEHEM. (Для тех, кто не знаком с этой группой: именно они в 1990-е заложили основы депрессивного блэк-метала. Бартш был басистом и автором текстов.) — рассказал Alex Kurtagić из BENIGHTED LEAMS, также писатель, журналист, иллюстратор, владелец британского лейбла Supernal Music. — Помню, как встретился с ним у него дома на юге Германии в 1997 году. Привел меня туда Марко из DEINONYCHUS, у которого я в ту пору гостил.
Bartsch жил в доме, обставленном и украшенном в старомодном стиле: обои с узорами, мебель начала XX века и все в таком духе. Казалось, что когда-то это все принадлежало его бабушке и дедушке. Повсюду хлам. Каждая вещь — старая или сломанная. Обстановка производила впечатление, будто живущий в ней человек познал немало душевных страданий. Из окон гостиной виднелись градирни атомной электростанции.
Когда мы прибыли, он вместе с остальными музыкантами находился в подвале: фотографировались для тогда еще готовящегося альбома S.U.i.Z.i.D.. Те фото потом вошли в буклет. А еще не записанную музыку мы позже услышали на репетиции.
Bartsch был спокойным, тихим, холодным. Порой нервирующим. Именно таким, каким он выглядел на фотографиях. Мне говорили, что он был крайне скептичным человеком, обладающим при этом невероятно мрачным чувством юмора. Помню, как он с сардоническим задором рассказывал о проблемах, которые у группы возникали с властями из-за имиджа и суицидальной тематики BETHLEHEM.
Вечером он ставил нам пластинки. У него было удивительное чувство момента — он умел уловить настроение и выбрать идеально подходящий альбом.
Дорога обратно прошла в мрачном, сосредоточенно-угрюмом молчании. Словно Bartsch породил тяжелое темное облако, которое повисло и следовало за нами, насколько далеко мы бы ни пытались уехать.
Вот и все, что я помню.
Годом спустя вышел S.U.i.Z.i.D., и он стал для меня одним из любимейших альбомов на все времена. Больной, извращенный, мрачный, изобретательный, приправленный черным юмором. Уникальное совпадение музыкантов. Ничего подобного ни до, ни после. Настолько выделяющийся, что мне потом было трудно полюбить их последующие работы. Некоторых я и вовсе избегал. И лишь много лет спустя смог их оценить».
Первые два альбома это нечто, конечно.