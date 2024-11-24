Три самые необычные смерти музыкантов во время концертов

Не секрет, что некоторые музыканты, пройдя насыщенный творческий путь, мечтают на сцене и умереть. Ну или не мечтают, однако здоровье, судьба или придурки-убийцы решают иначе. (Из металистов все помнят истории Nick Menza, Mike Scaccia, Dimebag Darrell.) Однако бывали в истории случаи и более удивительные.

Ритм-н-блюзовый 25-летний пианист и певец John Marshall Alexander Jr., называвший себя Johnny Ace и набиравший популярность в 50-х годах, имел одну нехорошую привычку: когда ему было скучно, он выпивал и любил поиграть со своим пистолетом. Так, однажды во время рождественского шоу в перерыве между сетами он в компании нескольких женщин и своего бас-гитариста сидел в гримерке — и от нечего делать достал свою пушку. Сначала направил ее на женщин, а затем (после чьей-то фразы, мол, когда-то ты доиграешься) со словами «так он же не заряжен» направил себе в голову и нажал на курок. Бум!

Индонезийская поп-звезда Irma Bule пользовалась большим успехом в своей стране, в том числе благодаря экзотическим шоу со змеями: чаще всего она пела, оборачивая плечи ядовитыми гадами. В 2016 году эта особенность стала фатальной: Ирма выступала с королевской коброй, зубы которой не были удалены, — и в какой-то момент наступила на змею. Та укусила певицу в ногу — после чего, по словам свидетелей, помощник предложил немедленно принять антидот. Однако Irma отказалась и продолжила шоу, которое длилось еще 45 минут. В финале у нее начались судороги и рвота. Врачи уже ничем помочь не смогли.

В 2005 году Patrick Sherry, 29-летний фронтмен британской рок-группы BAD BEAT REVUE, на завершающей теме сета прыгнул с осветительной стойки в толпу, головой вниз. Результатом стал несовместимый с жизнью перелом черепа. А также печальное место в Книге рекордов Гиннеса: первый фатальный стейдждайвинг в исполнении музыканта. R.I.P.

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