Три самые необычные смерти музыкантов во время концертов

Три самые необычные смерти музыкантов во время концертовБлог
Не секрет, что некоторые музыканты, пройдя насыщенный творческий путь, мечтают на сцене и умереть. Ну или не мечтают, однако здоровье, судьба или придурки-убийцы решают иначе. (Из металистов все помнят истории Nick Menza, Mike Scaccia, Dimebag Darrell.) Однако бывали в истории случаи и более удивительные.
Ритм-н-блюзовый 25-летний пианист и певец John Marshall Alexander Jr., называвший себя Johnny Ace и набиравший популярность в 50-х годах, имел одну нехорошую привычку: когда ему было скучно, он выпивал и любил поиграть со своим пистолетом. Так, однажды во время рождественского шоу в перерыве между сетами он в компании нескольких женщин и своего бас-гитариста сидел в гримерке — и от нечего делать достал свою пушку. Сначала направил ее на женщин, а затем (после чьей-то фразы, мол, когда-то ты доиграешься) со словами «так он же не заряжен» направил себе в голову и нажал на курок. Бум!
Индонезийская поп-звезда Irma Bule пользовалась большим успехом в своей стране, в том числе благодаря экзотическим шоу со змеями: чаще всего она пела, оборачивая плечи ядовитыми гадами. В 2016 году эта особенность стала фатальной: Ирма выступала с королевской коброй, зубы которой не были удалены, — и в какой-то момент наступила на змею. Та укусила певицу в ногу — после чего, по словам свидетелей, помощник предложил немедленно принять антидот. Однако Irma отказалась и продолжила шоу, которое длилось еще 45 минут. В финале у нее начались судороги и рвота. Врачи уже ничем помочь не смогли.
В 2005 году Patrick Sherry, 29-летний фронтмен британской рок-группы BAD BEAT REVUE, на завершающей теме сета прыгнул с осветительной стойки в толпу, головой вниз. Результатом стал несовместимый с жизнью перелом черепа. А также печальное место в Книге рекордов Гиннеса: первый фатальный стейдждайвинг в исполнении музыканта. R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 237
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Комментарии
Алексей:
Ну, что сказать — идиоты, даже не жалко конкретно эту троицу, ибо ума палата……
D:
Mustdie Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Spotify платит $0,004 за стрим.
Самая популярная песня Anthrax — Madhouse имеет 66 000 000 прослушиваний
Итого только на этой песне они получили $260 000
Д…
Mustdie:
Не забываем кстати, что не спотифаем единым. Dezeer, apple music, tidal, youtube music и другие менее известные. Со всех они собирают сливки, сидя на попе ровно, с записей которым уже п�…
Mustdie:
Spotify платит $0,004 за стрим.
Самая популярная песня Anthrax — Madhouse имеет 66 000 000 прослушиваний
Итого только на этой песне они получили $260 000
Дальше в топе песни от 10 до 50 мл�…
Дед Аким:
Обожаю эту фразу — » но что-то пошло не так» — так часто бывает в жизни…
Дед Аким:
Не знаю группу LIFE OF AGONY, да и знать не хочу, только сейчас понял, это он был в «What Have You Done» , одним из хитов моей любимой певицы Шарон Ден Адель, симпатичный мужик был, н�…
Юрий:
Поправочка. Я НЕ любитель этой группы * И вообще то мне кажется он сильно лукавит , мягко говоря … Допустим купил я диск ANTHRAX , так я за него заплатил всего один раз ,…
Юрий:
Вообще любитель этой группы , но из принципа включил ANTHRAX на Spotify , пусть им капнет три цента или побольше , за прослушивание ))) А то утонет в слезах и нищете , бедняжк�…
Юрий:
Кто им мешает идти на завод , или в дворники , ну на худой конец в менеджеры среднего звена ?! Скулят . скулят , но при этом рок групп как говна за баней , и с каждым днём …
D:
Bronco Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Слушайте, он как будто только проснулся. Музыканты уже давным давно зарабатывают, как в древности бродячие артисты — ножками-ножками. …
Олаф:
Как же надоел этот стон. Так никто не мешает ему пойти продавать лимонад.
Или ему кто то мешает сделать страховку? Полагаю, что денег у него не меньше, чем в продавца …
Tadevusz:
ZAKLON выдае альбомы на digi-pack’ах і нават на вініле, працягваючы жыць у Чыжоўцы! Бо ёсць Музыка і Творчасць, якая прэ з чалавек і болт на трэнды.
«забраў іх працу проста т…
DC:
Ну, что сказать — идиоты, даже не жалко конкретно эту троицу, ибо ума палата…