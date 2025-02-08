Умер вокалист DJEVEL Trånn Ciekals

Умер вокалист DJEVEL Trånn CiekalsБлог
Неожиданная печальная новость: норвежская блэк-метал группа DJEVEL сообщила о смерти своего фронтмена, одного из основателей, отвечавшего за чистые вокалы и гитарные партии, Trånn Ciekals.
Ему было 47 лет, причина случившегося не объявлена. Вдова музыканта, Алина Антонова, известная как Lamia Vox (у нее свой дарк-эмбиент проект под аналогичным названием), написала в фэйсбуке: «Мой любимый черный ангел, моя семья, любовь моей жизни, ушел вчера из этого мира. Я невероятно благодарна судьбе за то, что ты был со мной, и сейчас я раздавлена. Покойся с миром, моя любовь Trånn, сомневаюсь, что я смогу жить без тебя».
Действительно, грустно. Отличная банда (была?).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 36
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Комментарии
Анатоль:
Клавишница жена барабанщика, а он в группе главный. как макрон во франции…
Дед Аким:
Отличный шведский павер-хэви метал. Песни в основном войнах, подвигах, героизме, исторических сражениях и событиях. В группе до недавнего времени играл Томми Юханс�…
Денис:
По поводу материала вопросов нет — норм, после не совсем удачных альбомов начала — середины 10-х реабилитируются… Но лишний раз не могу не отметить…. Что ж клавишниц�…
Тварь:
griwski:
Pat:
G D:
После истории с удалением отовсюду изображений Уорда (не говоря уже о Дио и временах проектах Heaven’n’Hell) предстоящее событие выглядит даже более лицемерным, нежели в�…
Александр:
Мля чо у них с клавишни(цей)ком вечно, что 30 лет назад что сейчас …
думстер-бумбстер:
Death:
Тварь:
W8tan:
jurgis:
Всемогущий Richard Benson их всех одним мизинцем уделает https://www.youtube.com/watch?v=znD8tXq6edg&list=RDEMBKtqXrT6SqHx…
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