Trann Ciekals djevel rip
08.02.2025

Умер вокалист DJEVEL Trånn Ciekals

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Неожиданная печальная новость: норвежская блэк-метал группа DJEVEL сообщила о смерти своего фронтмена, одного из основателей, отвечавшего за чистые вокалы и гитарные партии, Trånn Ciekals.

djevel

Ему было 47 лет, причина случившегося не объявлена. Вдова музыканта, Алина Антонова, известная как Lamia Vox (у нее свой дарк-эмбиент проект под аналогичным названием), написала в фэйсбуке: «Мой любимый черный ангел, моя семья, любовь моей жизни, ушел вчера из этого мира. Я невероятно благодарна судьбе за то, что ты был со мной, и сейчас я раздавлена. Покойся с миром, моя любовь Trånn, сомневаюсь, что я смогу жить без тебя».

Действительно, грустно. Отличная банда (была?).

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