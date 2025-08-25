Покончил с собой фронтмен и основатель шведской группы SACRAMENTUM Nisse Karlén

Покончил с собой фронтмен и основатель шведской группы SACRAMENTUM Nisse KarlénБлог
Лето не перестает опустошать метал-мир — хотя в случае со старой, уважаемой, выпустившей в 90-х тройку крепких альбомов (Far Away From The Sun — просто классика!), шведской мелодик-дэз/блэк-метал группой SACRAMENTUM ее лидер Nisse Karlén сам выбрал свой путь и покончил с собой, как пишут экс-коллеги, не справившись с психическими проблемами. Ему было 50 лет.
SACRAMENTUM по звуку зачастую сравнивали с DISSECTION — и теперь появился еще один повод. Хотя Nödtveidt, конечно, ни от какой депрессии или чего там не мучился. На странице Nisse сегодня множество некрологов и воспоминаний — как все пишут, он был милым, добрым и забавным человеком. А группа вроде как активизировала свою деятельность в последние годы и даже грозилась выпустить новый альбом. Но, видно, что-то пошло не так.
R.I.P.
Вспоминаем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 579
Комментарии
Назар Василич:
Назар Василич написал(а):
Ых написал(а):
Вчера ещё и Марека из группы уволили, не дожидаясь окончания тура.
в смысле Мартуса уволили что ли ? Откуда инфа ? На ме…
Назар Василич:
Ых написал(а):
Вчера ещё и Марека из группы уволили, не дожидаясь окончания тура.
в смысле Мартуса уволили что ли ? Откуда инфа ? На метал архивах он числится…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Отличная итальянская симфо-метал банда
HUECCO y RHAPSODY OF FIRE — Fuego Valyrio (Official Videoclip)
Псевседоним гостевого певца снач…
Тварь:
Теперь им надо собрать группу Uncradle of unfilth, в которой хорошо платят, все уважают друг друга, нет прессинга и не надо много работать и, чтобы понять это, не потребуется 1…
Ых:
Вчера ещё и Марека из группы уволили, не дожидаясь окончания тура.…
Tular:
Ігор:
Пытался послушать их дебютник-осилил меньше четырёх минут.Сравнения с Dissection имеют основания,но музыка и тех и других-скука.…
Ігор:
Anastasiya:
Ashok сказал, что тоже уходит после текущего тура: слишком много напряга, слишком мало платят, слишком много давления. Странно только, что он это понял только через 11 л�…
kvltist:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Я хочу только подтвердить что по моему мнению за продажами в мире сперматозоидов будущее. Тут в качестве их доноров могут выступать не только звезды (и звездочки) р�…
Алексей:
Polyphemus:
Реально чуть не плачу. Sacramentum один из любимейших составов, и нравился всегда гораздо больше Dissection. Что ж за дрянь такая эта ваша депрессия
Поддерживаю… Божественная банда, на счет того, что Far Away From The Sun — классика, я промолчу (вкусовщина и притянутое за уши мнение, так же, как и культовость Dissection, The Coming of Chaos в разы круче и имхо куда более классика), но год реально говёный, я бы даже сказал конченый!!!
Надеюсь это скоро закончится… завтра например)))))
R.I.P.Nisse
Дисбаланс дофамина и серотонина-это не шутки.
Пытался послушать их дебютник-осилил меньше четырёх минут.Сравнения с Dissection имеют основания,но музыка и тех и других-скука.