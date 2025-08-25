Sacramentum rip
Покончил с собой фронтмен и основатель шведской группы SACRAMENTUM Nisse Karlén

Лето не перестает опустошать метал-мир — хотя в случае со старой, уважаемой, выпустившей в 90-х тройку крепких альбомов (Far Away From The Sun — просто классика!), шведской мелодик-дэз/блэк-метал группой SACRAMENTUM ее лидер Nisse Karlén сам выбрал свой путь и покончил с собой, как пишут экс-коллеги, не справившись с психическими проблемами. Ему было 50 лет.

SACRAMENTUM по звуку зачастую сравнивали с DISSECTION — и теперь появился еще один повод. Хотя Nödtveidt, конечно, ни от какой депрессии или чего там не мучился. На странице Nisse сегодня множество некрологов и воспоминаний — как все пишут, он был милым, добрым и забавным человеком. А группа вроде как активизировала свою деятельность в последние годы и даже грозилась выпустить новый альбом. Но, видно, что-то пошло не так.

R.I.P.

Вспоминаем!

  • Polyphemus написал(а):

    Реально чуть не плачу. Sacramentum один из любимейших составов, и нравился всегда гораздо больше Dissection. Что ж за дрянь такая эта ваша депрессия

    >>>
  • Алексей написал(а):

    Polyphemus написал(а):
    Реально чуть не плачу. Sacramentum один из любимейших составов, и нравился всегда гораздо больше Dissection. Что ж за дрянь такая эта ваша депрессия
    Поддерживаю… Божественная банда, на счет того, что Far Away From The Sun — классика, я промолчу (вкусовщина и притянутое за уши мнение, так же, как и культовость Dissection, The Coming of Chaos в разы круче и имхо куда более классикаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif), но год реально говёный, я бы даже сказал конченый!!!https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif
    Надеюсь это скоро закончится… завтра например)))))

    >>>
  • kvltist написал(а):

    R.I.P.Nissehttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif

    >>>
  • Ігор написал(а):

    Дисбаланс дофамина и серотонина-это не шутки.

    >>>
  • Ігор написал(а):

    Пытался послушать их дебютник-осилил меньше четырёх минут.Сравнения с Dissection имеют основания,но музыка и тех и других-скука.

    >>>

