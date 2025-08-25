Покончил с собой фронтмен и основатель шведской группы SACRAMENTUM Nisse Karlén

Лето не перестает опустошать метал-мир — хотя в случае со старой, уважаемой, выпустившей в 90-х тройку крепких альбомов (Far Away From The Sun — просто классика!), шведской мелодик-дэз/блэк-метал группой SACRAMENTUM ее лидер Nisse Karlén сам выбрал свой путь и покончил с собой, как пишут экс-коллеги, не справившись с психическими проблемами. Ему было 50 лет.

SACRAMENTUM по звуку зачастую сравнивали с DISSECTION — и теперь появился еще один повод. Хотя Nödtveidt, конечно, ни от какой депрессии или чего там не мучился. На странице Nisse сегодня множество некрологов и воспоминаний — как все пишут, он был милым, добрым и забавным человеком. А группа вроде как активизировала свою деятельность в последние годы и даже грозилась выпустить новый альбом. Но, видно, что-то пошло не так.

R.I.P.

Вспоминаем!

Количество просмотров: 579

5 комментариев