extremist
05.05.2025

Майка DEATH как повод считать тебя экстремистом в Беларуси

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Пора доставать из загашника стишки из серии «сегодня ты играешь трэш, а завтра бабу свою съешь»: по различным беларуским ресурсам, включая сайты ВУЗов, разошлась новая методичка под названием «Признаки вовлечения молодежи в деструктивную деятельность праворадикальных группировок». Из этого документа можно узнать, что к правым экстремистам относятся люди в майках DEATH, DEATH IN JUNE, KMFDM, любители блэк-метала, хардкора, фанаты одежды милитари; все, кто вешает на себя мерч с рунами, крестами, изображениями смерти и насилия, пишет в блогах про маньяков, режет вены… и много чего еще.

Прежде чем поделиться этим фантастическим набором, предлагаю проверить на экстремизм себя! Экстремист-бинго: если та или иная клеточка применима к вам, набираете один балл. Будет больше десяти — звоните в милицию.

extreme bingo

Ну а вот скриншоты из руководства по экстремизму.

extremist

extremist

street edge, ага

extremist

extremist

extremist

Здесь можно посмотреть pdf целиком. Ну и вообще, конечно, можно потешаться, однако подобные методички, к сожалению, повлекут проблемы для людей неформальной внешности и привычек, повлияют на концертные мероприятия (сколько их там осталось) и т.д. Увы.

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1 comment

  • Алексей написал(а):

    Слава богу. А то совсем уже страх потеряли,анчихристы…

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