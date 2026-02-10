SLAUGHTER TO PREVAIL и BEHEMOTH забанены в Турции за сатанизм и нарушение общественных устоев

SLAUGHTER TO PREVAIL и BEHEMOTH забанены в Турции за сатанизм и нарушение общественных устоевБлог
И снова Турция с легко оскобляемыми традиционными ценностями! После истории с местными блэкарями SARINVOMIT кто-то, видно, всерьез озаботился сохранением нравственной турецкой чистоты и добродетели, и, обозвав дьяволопоклонниками не только BEHEMOTH (которым к запретам вообще не привыкать и можно носить их уже как брюлики на кокошнике), но и SLAUGHTER TO PREVAIL, решил с концертами их в Стамбул не пускать. Губернатор города Davut Gül так и заявил: «Мы не допускали и никогда допустим мероприятий, которые разрушают общественные устои».
Alex Terrible (в Европе его группу давеча, кстати, отменяли за излишнюю русскость), ответил, мол, понятия не имею, что они мелют, но походу, превалировать нам в Турции не дадут. «К слову, мы не сатанисты. Мы брутальная дэз-метал группа. Я после смерти собираюсь в Валгаллу. Наш гитарист — вероятно, в ад, потому что он православный. Турецкие граждане, я уважаю вашу страну и ваши религиозные взгляды. Только перестаньте звать меня сатанистом».
BEHEMOTH, в соцсетях которого стенают турецкие фанаты, не написал пока ничего. Видно, попривыкли. Да и обижаться за сатанизм как-то не стоит.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 127
Комментарии
Христос Не Воскрес:
SLAUGHTER TO PREVAIL — никак не халяль, BEHEMOTH — харам за дело…
molchatdomafan:
molchatdomafan:
molchatdomafan:
Александр написал(а):
Нихуа не понял первого комментатора но группа шлак однотипный, а как такую шляпу ещё и вживую терпеть-парадоксЭто не шлак,а группа в ст…
понурый митолизд:
kvltist написал(а):
Не «просто сука», а «ещё какая сука» — это давно всем известно https://www.metalsucks.net/2023/08/22/blackbraid-say-they-were-racially-targeted-last-weekend-when-they-were-ejected-from-midgardsblot/ https://lam…
kvltist:
Не «просто сука», а «ещё какая сука» — это давно всем известно https://www.metalsucks.net/2023/08/22/blackbraid-say-they-were-racially-targeted-last-weekend-when-they-were-ejected-from-midgardsblot/ https://lambgoat.com/news/39947/blackbraid-removed-from-…
Камерад Шайтан:
Дружище Христос написал(а):
Камерад Шайтан написал(а):
Ігор написал(а):
Скука,как и его основной проект.
прочитал как «сука он…»))) что недалеко от истины, лол.
…
Дружище Христос:
Камерад Шайтан написал(а):
Ігор написал(а):
Скука,как и его основной проект.
прочитал как «сука он…»))) что недалеко от истины, лол.
Сука рогатая это, наприме�…
Камерад Шайтан:
Ігор написал(а):
Скука,как и его основной проект.
прочитал как «сука он…»))) что недалеко от истины, лол.…
Ігор:
Христос Не Воскрес:
Юрий:
Anastasiya:
Eum написал(а):
P.S. как раз на днях вышел новый альбом у другого уехавшего — Znich
Будзем слухаць?
Кто ж запретит!…
SLAUGHTER TO PREVAIL — никак не халяль, BEHEMOTH — харам за дело