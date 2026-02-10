SLAUGHTER TO PREVAIL и BEHEMOTH забанены в Турции за сатанизм и нарушение общественных устоев

И снова Турция с легко оскобляемыми традиционными ценностями! После истории с местными блэкарями SARINVOMIT кто-то, видно, всерьез озаботился сохранением нравственной турецкой чистоты и добродетели, и, обозвав дьяволопоклонниками не только BEHEMOTH (которым к запретам вообще не привыкать и можно носить их уже как брюлики на кокошнике), но и SLAUGHTER TO PREVAIL, решил с концертами их в Стамбул не пускать. Губернатор города Davut Gül так и заявил: «Мы не допускали и никогда допустим мероприятий, которые разрушают общественные устои».

Alex Terrible (в Европе его группу давеча, кстати, отменяли за излишнюю русскость), ответил, мол, понятия не имею, что они мелют, но походу, превалировать нам в Турции не дадут. «К слову, мы не сатанисты. Мы брутальная дэз-метал группа. Я после смерти собираюсь в Валгаллу. Наш гитарист — вероятно, в ад, потому что он православный. Турецкие граждане, я уважаю вашу страну и ваши религиозные взгляды. Только перестаньте звать меня сатанистом».

BEHEMOTH, в соцсетях которого стенают турецкие фанаты, не написал пока ничего. Видно, попривыкли. Да и обижаться за сатанизм как-то не стоит.

