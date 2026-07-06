BESHENITAR выложили последний альбом. «Я получал угрозы и больше не могу заниматься проектом»Блог
Помните интервью с Keyvan Khazayi, автором иранского блэк-метал проекта BESHENITAR? В конце июня он выложил онлайн пятый альбом Flames Of Eternal Blasphemy, ну и на этом карьеру свою, увы, вынужден завершить. Ибо в Иране сейчас иные времена и власти.
«Запись началась в период первых военных действий между Ираном и Израилем с США в июне 2025 и была завершена в марте 2026, во время второго вооруженного конфликта, — написал музыкант на своем BandCamp, а в переписке также упомянул, что заниматься такого рода музыкой в своей стране больше не может. — Я уже получал угрозы и потому вынужден распустить свою группу и более не выпускать релизов под этим именем».
Так что оставим бласфемический огонь гореть где-то здесь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 335
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7 комментариев
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Обновления
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BESHENITAR выложили последний альбом. «Я получал угрозы и больше не могу заниматься проектом»
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Комментарии
Другой Александр:
А чё, беспалевно нельзя было делать, обязательно лицо надо было светить? Хотя может жалоб соседей на шум достаточно было чтоб нежелательное внимание привлечь.
ЗЫ: �…
the trve D.:
Писюн с глазами написал(а):
the trve Blackness написал(а):
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)
А р…
Писюн с глазами:
the trve Blackness написал(а):
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)
А разве он не всегда ужрат? …
the trve Blackness:
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)…
Fredguitarist:
риффы даже какие-то есть, только кашеобразно всё это слушается — последний так последний, не велика потеря.…
40PT:
Не, ну гучыць бадзёра, даўно такога ня чуў, ды яшчэ сучаснага. …
понурый митолизд:
triller:
что-то послышалось от Within Temptation, немного от манер Аманды Sommerwille (вроде).
но в целом это лучше камелота и тем более нихтвиш.…
triller:
Христос (который) Иисус:
Тварь написал(а):
Там уже срач идет из-за фото Рогера с распятием на шее — мол, позер, что это за такое после Мардука, все блэк-металисты обращаются в христианст…
Тварь:
Там уже срач идет из-за фото Рогера с распятием на шее — мол, позер, что это за такое после Мардука, все блэк-металисты обращаются в христианство и т.д.…
Алексей:
MRK:
рок+метал=харам
Не, ну гучыць бадзёра, даўно такога ня чуў, ды яшчэ сучаснага.
риффы даже какие-то есть, только кашеобразно всё это слушается — последний так последний, не велика потеря.
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)
the trve Blackness написал(а):
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)
А разве он не всегда ужрат?
Писюн с глазами написал(а):
the trve Blackness написал(а):
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)
А разве он не всегда ужрат?
а это сугубо конфиденциальная информация за сим откланиваюсь!
А чё, беспалевно нельзя было делать, обязательно лицо надо было светить? Хотя может жалоб соседей на шум достаточно было чтоб нежелательное внимание привлечь.
ЗЫ: Помню был док фильм про ДСБМ. Там Xasthur, Leviathan, ещё вроде бы кто-то, и Striborg участвовал. Последний живёт где-то на ферме в Австралии, и говорит, что не хочет, чтобы соседи узнали про его блэкушничество. Считает, что тогда они ему в окна камнями швыряться начнут…