Beshenitar
06.07.2026

BESHENITAR выложили последний альбом. «Я получал угрозы и больше не могу заниматься проектом»

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Помните интервью с Keyvan Khazayi, автором иранского блэк-метал проекта BESHENITAR? В конце июня он выложил онлайн пятый альбом Flames Of Eternal Blasphemy, ну и на этом карьеру свою, увы, вынужден завершить. Ибо в Иране сейчас иные времена и власти.

«Запись началась в период первых военных действий между Ираном и Израилем с США в июне 2025 и была завершена в марте 2026, во время второго вооруженного конфликта, — написал музыкант на своем BandCamp, а в переписке также упомянул, что заниматься такого рода музыкой в своей стране больше не может. — Я уже получал угрозы и потому вынужден распустить свою группу и более не выпускать релизов под этим именем».

Так что оставим бласфемический огонь гореть где-то здесь.

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7 комментариев

  • понурый митолизд написал(а):

    рок+метал=харамhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

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  • 40PT написал(а):

    Не, ну гучыць бадзёра, даўно такога ня чуў, ды яшчэ сучаснага. https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Fredguitarist написал(а):

    риффы даже какие-то есть, только кашеобразно всё это слушается — последний так последний, не велика потеря.

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  • the trve Blackness написал(а):

    без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Писюн с глазами написал(а):

    the trve Blackness написал(а):
    без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)
    А разве он не всегда ужрат? https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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  • the trve D. написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    the trve Blackness написал(а):
    без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)
    А разве он не всегда ужрат?
    а это сугубо конфиденциальная информацияhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif за сим откланиваюсь!

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  • Другой Александр написал(а):

    А чё, беспалевно нельзя было делать, обязательно лицо надо было светить? Хотя может жалоб соседей на шум достаточно было чтоб нежелательное внимание привлечь.
    ЗЫ: Помню был док фильм про ДСБМ. Там Xasthur, Leviathan, ещё вроде бы кто-то, и Striborg участвовал. Последний живёт где-то на ферме в Австралии, и говорит, что не хочет, чтобы соседи узнали про его блэкушничество. Считает, что тогда они ему в окна камнями швыряться начнут…

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