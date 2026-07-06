BESHENITAR выложили последний альбом. «Я получал угрозы и больше не могу заниматься проектом»

Помните интервью с Keyvan Khazayi, автором иранского блэк-метал проекта BESHENITAR? В конце июня он выложил онлайн пятый альбом Flames Of Eternal Blasphemy, ну и на этом карьеру свою, увы, вынужден завершить. Ибо в Иране сейчас иные времена и власти.

«Запись началась в период первых военных действий между Ираном и Израилем с США в июне 2025 и была завершена в марте 2026, во время второго вооруженного конфликта, — написал музыкант на своем BandCamp, а в переписке также упомянул, что заниматься такого рода музыкой в своей стране больше не может. — Я уже получал угрозы и потому вынужден распустить свою группу и более не выпускать релизов под этим именем».

Так что оставим бласфемический огонь гореть где-то здесь.

<a href="https://beshenitar.bandcamp.com/album/flames-of-eternal-blasphemy-full-album-2026">Flames Of Eternal Blasphemy [Full Album 2026] by Beshenitar</a>

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