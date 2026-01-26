Интервью: BESHENITAR как голос иранского андерграундного блэк-метала

Интервью: BESHENITAR как голос иранского андерграундного блэк-металаБлог . Интервью
Иран с начала этого года был во всех новостных заголовках. На настоящий момент протесты, кажется, жестоко подавлены, репрессии продолжаются — но, хочется верить, продолжается также и жизнь. По понятным причинам нам не много известно о тамошнем андеграунде и метале: это не тот экспорт, коим будет гордиться страна, которую давят аятоллы и их упоротые фанаты; тем не менее, он тоже где-то там есть. Я поговорила с лидером one-man блэк-метал проекта BESHENITAR Keyvan Khazayi, живущим на севере Ирана, музыка которого — не только жанровое высказывание, но и персональная хроника жизни в условиях давления, изоляции и внутреннего сопротивления.
Расскажи о BESHENITAR — как он появился, чем живет и о чем поет?
Неофициально — one-man black metal проект BESHENITAR появился примерно 2008 году в городе Ноушехр, провинция Мазендеран, на севере Ирана. В то время я не придерживался конкретного жанра — музыка была скорее экспериментальной и существовала в виде демо-записей. В 2018-м решил заняться проектом всерьез. Жанрово в ранний период моя музыка тяготела к депрессивному блэк-металу, но со временем вкусы изменились, и сегодня звучание скорее вдохновлено «true» black metal’ом 1990-х годов — с атмосферным подходом. Ввиду ограниченных возможностей вся запись и продакшн осуществляются в моей домашней студии.
Тематика BESHENITAR напрямую связана с моим внутренним состоянием: от мизантропии и изоляции — к антирелигиозным, политическим и социальным темам, и далее — к космическим и сатанинским концепциям. Этот путь — скорее внутреннее и философское путешествие, нежели просто жанровый выбор.
Когда сам пришел в музыку и какими группами вдохновлялся?
Я родился в ноябре 1992 года, а погружение в музыку нельзя назвать ранним: примерно до 2008 года, когда мне было около 16 лет, в основном слушал записи других коллективов и понемногу начинал играть на гитаре. И только потом принялся создавать собственные работы.
С музыкальной точки зрения на меня повлияли такие группы, как MÜTIILATION, MERRIMACK, DEATHSPELL OMEGA, TEMPLE OF BAAL (Франция), XASTHUR (США), SATANIC WARMASTER, SARGEIST, BEHEXEN (Финляндия), а также WATAIN и MARDUK (Швеция). Из иранских команд большое влияние оказали близкие друзья: Sam из NAJAND и Hamid из EMERNA.
Влияния неизбежны для любого артиста, однако слушая других, я всегда старался не копировать кого-то напрямую и вырабатывать собственную идентичность. Например, собственный вокальный стиль, несмотря на то, что в блэк-метале многие техники естественным образом схожи.
Чем занимаешься в повседневной жизни помимо музыки?
В настоящее время я работаю лобби-менеджером и сотрудником службы безопасности в жилом комплексе — занимаюсь этим уже почти шесть лет. Свободное же время посвящаю музыке и самообразованию. Для меня музыка — это внутренняя необходимость и способ выживания, а не профессия. Я всегда выпускаю свои релизы бесплатно. То есть любой желающий может поддержать проект финансово, но это никогда не требуется.
На мой взгляд, сущность блэк-метала не должна быть загрязнена финансовыми вопросами.
Что из себя представляет иранская метал-сцены? Бывают ли концерты? И возможно ли поднимать, например, антирелигиозные темы?
В Иране даже неметаллическая музыка сталкивается с жесткими ограничениями, поэтому ожидать свободы для тяжелой сцены нереалистично. Концерты в целом запрещены, и лишь небольшое количество групп может выступать в рамках исламских правил. Метал-концертов в Иране не существует вообще — они считаются haram (запрещенными).
Представьте себе метал, созданный по исламским законам, — разве сама эта идея не абсурдна?
Музыка в целом является «красной линией» для духовенства и законов Исламской Республики, а метал подавляется и отвергается. Когда, сажем, женщинам запрещено входить на футбольные стадионы вместе с мужчинами, ожидать свободы для метал-тусовок просто невозможно.
Что сейчас происходит в Иране — Интернет, протесты, повседневная жизнь?
Даже спустя примерно 18 дней ситуация с Интернетом остается критической. Это не только мое мнение — так же сообщала и организация NETBLOCKS. В течение первых двух недель протестов Интернет был практически отключен. Сейчас некоторые фильтры частично сняты, что дает ограниченный доступ (в основном профессиональным пользователям), но около 85% населения по-прежнему не имеют полноценного доступа к сети.
Протесты продолжаются. Исламская Республика пролила кровь тысяч мужчин, женщин и детей. Десятки тысяч людей были убиты или жестоко пострадали. Люди злы и полны решимости — они выходят с голыми руками против пуль, дубинок, оружия и военной техники.
Как ты лично воспринимаешь происходящее и смотришь в будущее?
Я сохраняю надежду. Люди в Иране устали от религиозного правления и суеверий. Они больше не хотят теократическое государство, в котором религия ставится выше благополучия людей. Могу сказать, что более 80% населения отвергают нынешний исламский режим. Многие из тех, кто не вышел на протесты, остались дома исключительно из страха за собственную жизнь.
Лично я поддерживаю возвращение монархии Пехлеви.
Не было ли желания покинуть страну?
Эмиграция пока невозможна: сейчас я живу с матерью и должен заботиться о ней. Но в глубине души действительно надеюсь однажды уехать.
Ну и несколько слов о планах музыкальных!
Я желаю всего наилучшего тебе, твоей медиа-платформе, а также всем слушателям и сторонникам независимой музыки.
Мой новый альбом Flames of Eternal Blasphemy запланирован к выходу в 2026 году (или в 2027-м, если что-то пойдет не так). Как и все мои предыдущие работы, это полностью независимое произведение, за которое я несу ответственность на всех этапах, — от композиции и записи до концепции и реализации.
Также вскоре поделится интересными новостями мой сайд-проект, персидская black metal группа AHRAMOG.
Всем, кто это читает, пожелаю, пожалуй, следующего: оставайтесь свободными и исследуйте окружающий мир!
