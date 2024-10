История одной обложки. PANTERA «Far Beyond Driven» (1994)

В этом году исполнилось тридцать лет седьмому альбому PANTERA Far Beyond Driven, и помимо ряда знаковых песен — а также периода беспощадного ансельмовского злоупотребления алкоголем, героином и наркотическими болеутоляющими средствами, — он вошел в историю живописной обложкой. Особенно оригинальной.

Вот как она выглядела.

Снимок сделал фотограф Dean Karr (также его фотокарточки можно увидеть в оформлении релизов TOOL), который раньше снимал эротические сеты для журнала «Hustler». С одной из своих постоянных моделей он сделал слепок и мини-манекен для личной арт-выставки — ну и использовал в фотосете для PANTERA в достаточно глубоком ракурсе.

Vinnie Paul: «Karr показал нам миллион вариантов — где среди прочего была эта фотка с дрелью в заднице. Нам сразу понравилась. Сказали, мол, чувак, это то, что надо, что отражает суть альбома. Прямолинейного, простого, с брутальным и безбашенным отношением. Метал, который пробирает аж до самой сраки».

Менеджмент лейбла поначалу был, в принципе, не против подобных глубин души, но затем передумал. (Как, к примеру было в случае с METALLICA, коим пришлось поменять Metal Up Your Ass на Kill ‘Em All.) И дрель на другой фотокарточке того же автора вошла уже в череп. В таком виде релиз и пошел в народ — оставив любителям жоп только коллекционные винилы с лимитированным тиражом и не менее лимитированный мерч.

Количество просмотров: 226

4 комментария