far beyond driven pantera
29.10.2024

История одной обложки. PANTERA «Far Beyond Driven» (1994)

Блог

В этом году исполнилось тридцать лет седьмому альбому PANTERA Far Beyond Driven, и помимо ряда знаковых песен — а также периода беспощадного ансельмовского злоупотребления алкоголем, героином и наркотическими болеутоляющими средствами, — он вошел в историю живописной обложкой. Особенно оригинальной.

Вот как она выглядела.

attachment pantera far beyond driven original album cover

первая обложка

Снимок сделал фотограф Dean Karr (также его фотокарточки можно увидеть в оформлении релизов TOOL), который раньше снимал эротические сеты для журнала «Hustler». С одной из своих постоянных моделей он сделал слепок и мини-манекен для личной арт-выставки — ну и использовал в фотосете для PANTERA в достаточно глубоком ракурсе.

Vinnie Paul: «Karr показал нам миллион вариантов — где среди прочего была эта фотка с дрелью в заднице. Нам сразу понравилась. Сказали, мол, чувак, это то, что надо, что отражает суть альбома. Прямолинейного, простого, с брутальным и безбашенным отношением. Метал, который пробирает аж до самой сраки».

Менеджмент лейбла поначалу был, в принципе, не против подобных глубин души, но затем передумал. (Как, к примеру было в случае с METALLICA, коим пришлось поменять Metal Up Your Ass на Kill ‘Em All.) И дрель на другой фотокарточке того же автора вошла уже в череп. В таком виде релиз и пошел в народ — оставив любителям жоп только коллекционные винилы с лимитированным тиражом и не менее лимитированный мерч.

attachment pantera far beyond driven album art

версия для массового пользования

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4 комментария

  • jurgai написал(а):

    прасьци хоспаде — какая милотаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Черноярец написал(а):

    Мне кажется, что логотип ПАНТЕРЫ на цензурной обложке выполнен из говна — тоже, можно сказать, отражает суть…)

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  • Antonarchus написал(а):

    Черноярец написал(а):
    Мне кажется, что логотип ПАНТЕРЫ на цензурной обложке выполнен из говна — тоже, можно сказать, отражает суть…)

    Мало того, что говно, так ещё и ржавое! https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • Писюн с глазами написал(а):

    До смешного переоцененная группа

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