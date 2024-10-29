История одной обложки. PANTERA «Far Beyond Driven» (1994)Блог
В этом году исполнилось тридцать лет седьмому альбому PANTERA Far Beyond Driven, и помимо ряда знаковых песен — а также периода беспощадного ансельмовского злоупотребления алкоголем, героином и наркотическими болеутоляющими средствами, — он вошел в историю живописной обложкой. Особенно оригинальной.
Вот как она выглядела.
Снимок сделал фотограф Dean Karr (также его фотокарточки можно увидеть в оформлении релизов TOOL), который раньше снимал эротические сеты для журнала «Hustler». С одной из своих постоянных моделей он сделал слепок и мини-манекен для личной арт-выставки — ну и использовал в фотосете для PANTERA в достаточно глубоком ракурсе.
Vinnie Paul: «Karr показал нам миллион вариантов — где среди прочего была эта фотка с дрелью в заднице. Нам сразу понравилась. Сказали, мол, чувак, это то, что надо, что отражает суть альбома. Прямолинейного, простого, с брутальным и безбашенным отношением. Метал, который пробирает аж до самой сраки».
Менеджмент лейбла поначалу был, в принципе, не против подобных глубин души, но затем передумал. (Как, к примеру было в случае с METALLICA, коим пришлось поменять Metal Up Your Ass на Kill ‘Em All.) И дрель на другой фотокарточке того же автора вошла уже в череп. В таком виде релиз и пошел в народ — оставив любителям жоп только коллекционные винилы с лимитированным тиражом и не менее лимитированный мерч.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 226
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История одной обложки. PANTERA «Far Beyond Driven» (1994)
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Комментарии
Писюн с глазами:
Antonarchus:
Черноярец написал(а):
Мне кажется, что логотип ПАНТЕРЫ на цензурной обложке выполнен из говна — тоже, можно сказать, отражает суть…)
Мало того, что говно, т…
juris:
Anastasiya написал(а):
juris написал(а):
у DSR просто своя аудитория, и это прЭкрасно
Ничего против этого не имею и не спорю. Но это небольшой лейбл — не то что не NB, но д…
Юрий:
Зануда написал(а):
Да как-то скучный год по релизам был,как по мне. Ну или я старый стал
А какой год последний раз был не скучным по релизам ?! Уже лет …цать �…
Черноярец:
Мне кажется, что логотип ПАНТЕРЫ на цензурной обложке выполнен из говна — тоже, можно сказать, отражает суть…)…
jurgai:
juris:
о тех же Akhlys раннее Настя писала… или к примеру о новом(и весьма неплохом) альбоме Seth. остальные так или иначе «незаслуженно» упущены…
juris:
по сабжу… в 2024-м много достойной музыки выходило, если не упираться в один (под)жанр, страну, временные рамки и т.п. Из наиболее «заметных» релизов в частности в около-…
juris:
Anastasiya написал(а):
juris написал(а):
у DSR просто своя аудитория, и это прЭкрасно
Ничего против этого не имею и не спорю. Но это небольшой лейбл — не то что не NB, но д…
Anastasiya:
juris написал(а):
у DSR просто своя аудитория, и это прЭкрасно
Ничего против этого не имею и не спорю. Но это небольшой лейбл — не то что не NB, но даже не Season of Mist и…
juris:
Anastasiya написал(а):
Это не про качество релизов, а уровень промоции, охват аудитории в соцсетях и ютубе.
да ладно — норм у них «охват»(даже если сравнивать их с…
Vlad:
Чаще всего слушались в этом из свежего: Disbelief, Necrowretch, Spectral Wound пока.…
Граф де Билл:
прасьци хоспаде — какая милота
Мне кажется, что логотип ПАНТЕРЫ на цензурной обложке выполнен из говна — тоже, можно сказать, отражает суть…)
Черноярец написал(а):
Мне кажется, что логотип ПАНТЕРЫ на цензурной обложке выполнен из говна — тоже, можно сказать, отражает суть…)
Мало того, что говно, так ещё и ржавое!
До смешного переоцененная группа