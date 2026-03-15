В Ярославле разогнали метал-концерт «Похороны зимы»

На небольшом ярославском концерте под масленично-весенним называнием «Похороны зимы», где, судя по афише, главной группой вечера значились беларусы INTERIOR WRATH, случился вполне предсказуемая облава на сатанистов, язычников и прочую волосатую нечисть, которая в РФ сейчас вне закона.

«Задержание было очень жёсткое. То, что было в Москве — это просто цветочки»: В Ярославле силовики устроили облаву на металл-концерт

Зрителей силой уложили лицом в пол, раздевали, проверяли татуировки и предлагали идти на «СВО». По словам очевидцев, также резали длинные волосы, сообщила корреспондентка RusNews.

Вечером в клубе «Территория» в Ярославле около 30 силовиков ворвались на металл-концерт «Похороны зимы». Один из них с автоматом поднялся на сцену и заставил музыкантов прекратить играть и лечь на пол. Всем присутствующим сначала забрали телефоны и паспорта, затем заставили раздеться — искали «запрещённые» татуировки. На некоторых людях силовики делали маркером пометки «п***р» и «фашист», отмечая тех, кто показался им подозрительным. Точное число задержанных пока неизвестно.

Мужчин удерживали около пяти часов лицом вниз с руками за головой. Девушек отпустили раньше. Часть людей уводили на кухню клуба — оттуда были слышны крики. В зале находился человек, представившийся военкомом: к нему поочерёдно подводили мужчин и предлагали отправиться на «СВО». Присутствовавшего на концерте гражданина США на камеру заставляли признаваться в любви России.

«На второй группе ворвались человек 30 разных силовых ведомств, в том числе ФСБшники — по терроризму. Смотрели татухи, тех, у кого какая-то символика была. Тем досталось вообще сильно. Мы несколько часов просто на полу лежали, со спущенными штанами», — сообщили очевидцы.

Это не первый подобный случай. В январе силовики устроили такую же облаву на панк-фестиваль Harvest Fest в московском клубе «Мотыга», в феврале — на концерт блэк-метал группы «Нечисть» в клубе Eclipse. Сценарий везде один: лицом в пол, допросы, отбирание телефонов, общение с военкомом.