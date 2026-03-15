В Ярославле разогнали метал-концерт «Похороны зимы»
На небольшом ярославском концерте под масленично-весенним называнием «Похороны зимы», где, судя по афише, главной группой вечера значились беларусы INTERIOR WRATH, случился вполне предсказуемая облава на сатанистов, язычников и прочую волосатую нечисть, которая в РФ сейчас вне закона.
Статья RusNews.
«Задержание было очень жёсткое. То, что было в Москве — это просто цветочки»: В Ярославле силовики устроили облаву на металл-концерт
Зрителей силой уложили лицом в пол, раздевали, проверяли татуировки и предлагали идти на «СВО». По словам очевидцев, также резали длинные волосы, сообщила корреспондентка RusNews.
Вечером в клубе «Территория» в Ярославле около 30 силовиков ворвались на металл-концерт «Похороны зимы». Один из них с автоматом поднялся на сцену и заставил музыкантов прекратить играть и лечь на пол. Всем присутствующим сначала забрали телефоны и паспорта, затем заставили раздеться — искали «запрещённые» татуировки. На некоторых людях силовики делали маркером пометки «п***р» и «фашист», отмечая тех, кто показался им подозрительным. Точное число задержанных пока неизвестно.
Мужчин удерживали около пяти часов лицом вниз с руками за головой. Девушек отпустили раньше. Часть людей уводили на кухню клуба — оттуда были слышны крики. В зале находился человек, представившийся военкомом: к нему поочерёдно подводили мужчин и предлагали отправиться на «СВО». Присутствовавшего на концерте гражданина США на камеру заставляли признаваться в любви России.
«На второй группе ворвались человек 30 разных силовых ведомств, в том числе ФСБшники — по терроризму. Смотрели татухи, тех, у кого какая-то символика была. Тем досталось вообще сильно. Мы несколько часов просто на полу лежали, со спущенными штанами», — сообщили очевидцы.
Это не первый подобный случай. В январе силовики устроили такую же облаву на панк-фестиваль Harvest Fest в московском клубе «Мотыга», в феврале — на концерт блэк-метал группы «Нечисть» в клубе Eclipse. Сценарий везде один: лицом в пол, допросы, отбирание телефонов, общение с военкомом.
Из комментариев в фб: «Хочу посмотреть как брутальные металлисты униженно лежат на полу со спущенными штанами. В России вообще остались мужчины? Или только мужская атрибутика в виде бороды и наколок, как у Киркорова?»
Автор: Anastasiya
- 12 лет спустя. Слушаем новый альбом INTERIOR WRATH «В Ветра Гимнах»
D.:
Судя по миазмам сероводорода, алхимический процесс у многих протекает успешно! Пожалуйста, не останавливайте своё превращение в дерьмо — из вас выйдет отличное удо…
Crow:
Камерад Шайтан:
тот комментатор фб («Хочу посмотреть как брутальные металлисты униженно лежат на полу со спущенными штанами») точно латентный п***р…
понурый митолизд:
kvltist:
Александр:
ниибаца острослов написал(а):
Во рту у D
Ядикаизвиняюся, это который вошёл в жанр и ему там всё содержанием заполнили по самый кадык? 0___о…
kvltist:
Конкурс талантов:
Мимокрокодил написал(а):
Итоги обсуждения блекнЕсса:
Решили: D. — лошок и клоунесса
Руганью вопросов не решить,
Всем известно как в дальнейшем сложится:
…
Улле Колифинк:
D. написал(а):
Улле Колифинк , иди нахуй со своим вопросом — я тебе ничего не должен, когда хочу, тогда и отвечаю.
Та же история, зайчик, та же история. Помню-пом…
фридрих н.:
ути-пуси…
андерграунд пострадал и надо его спасать. какой забавный пупс хоть и чмо.…
Другой Александр:
D. написал:
«Блэкуха вне морали» — это трэш и панк, но никак не БМ, окститесь.
Этот жанр изначально стремился культивировать свои собственные моральные принци…
D.:
Улле Колифинк , иди нахуй со своим вопросом — я тебе ничего не должен, когда хочу, тогда и отвечаю.…
Улле Колифинк:
D. написал(а):
Что касается деятеля, который стал петь на беларуском и поехал участвовать в мероприятии фаната СВО, то в тусовке знают кто это конкретно — если �…
хуле «п***ры» и «фашисты»
вэлком ту раша
тот комментатор фб («Хочу посмотреть как брутальные металлисты униженно лежат на полу со спущенными штанами») точно латентный п***р
А чего еще ожидать от говностраны?Хуже Мордора