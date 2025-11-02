Sarinvomit
02.11.2025

Нетрадиционные ценности: турецкую группу SARINVOMIT арестовали и заставили удалить свое творчество со всех платформ

Может быть, Турция и стремится в Евросоюз, пытается доказать свою европейскость, но… недаром, кажется, не берут. В середине сентября стамбульская дэз-блэк группа SARINVOMIT была арестована в полном составе — а в числе обвинений значились «оскорбление религиозных ценностей» и «разжигание вражды и ненависти».

В дискографии коллектива, основанного в 2013 году, значится два полноформатника, Malignant Thermonuclear Supremacy (2018) и Awaken Ye Impious Hordes of Shaitan (2021), а последним релизом стало участие в международном сплите Five Continents of Barbaric Hordes & Storming Hatred (2023).

Лирика — из того, что удалось оценить в Сети, — ничего фантастически нового не представляет: бласфемия, ультранасилие, массовое уничтожение… ну, в общем, тексты как тексты.

Chosen envoys were impaled with bloodlust psalms
Tyrant baal’s gangbang fane, screwed pure wifes
Vaginal licking torture by profane sluts
Worship the godless salvation of impure desires

Sadistic cult gathered for feast of slaughtsodomy
Defeated horde of loser angels by blasphemy
Their wings were incinerated in sulfur flames
Tied on toxic slaughterwheels, they’re sex slaves

Embodied with necrosemen in Lucipherian fertilizing
Conquering the Ben-Hihnom, drained seeds of faith…

из темы «Deflorated Angelcunts for Scumfeast»

Как бы там ни было, все это показалось следователям подозрительным и чересчур экстремальным — так что и за тексты, и за посты в соцсетях музыкантов притащили в суд, где им пришлось врать оправдываться, что ничего такого не пели и не писали, религиозные чувства нежной турецкой публики ценят как свои родные.

В тюрьме музыкантов промариновали месяц, потом отпустили, приказав немедленно объявить о распаде группы, убрать свое творчество со всех платформ и более не отсвечивать, иначе следующий срок будет больше.

3 комментария

  • Писюн с глазами написал(а):

    Вот, кстати, правильно.
    А то и так слишком групп всяких до хуя, когда слушать это все.

    >>>
  • W8tan написал(а):

    Вполне европейская статья нынче

    >>>
  • Олаф написал(а):

    W8tan написал(а):
    Вполне европейская статья нынче

    Кого за такой текст за последний год в Европе в суд отправили ?

    >>>

