Нетрадиционные ценности: турецкую группу SARINVOMIT арестовали и заставили удалить свое творчество со всех платформ

Нетрадиционные ценности: турецкую группу SARINVOMIT арестовали и заставили удалить свое творчество со всех платформБлог
Может быть, Турция и стремится в Евросоюз, пытается доказать свою европейскость, но… недаром, кажется, не берут. В середине сентября стамбульская дэз-блэк группа SARINVOMIT была арестована в полном составе — а в числе обвинений значились «оскорбление религиозных ценностей» и «разжигание вражды и ненависти».
В дискографии коллектива, основанного в 2013 году, значится два полноформатника, Malignant Thermonuclear Supremacy (2018) и Awaken Ye Impious Hordes of Shaitan (2021), а последним релизом стало участие в международном сплите Five Continents of Barbaric Hordes & Storming Hatred (2023).
Лирика — из того, что удалось оценить в Сети, — ничего фантастически нового не представляет: бласфемия, ультранасилие, массовое уничтожение… ну, в общем, тексты как тексты.
Chosen envoys were impaled with bloodlust psalms
Tyrant baal’s gangbang fane, screwed pure wifes
Vaginal licking torture by profane sluts
Worship the godless salvation of impure desires
Sadistic cult gathered for feast of slaughtsodomy
Defeated horde of loser angels by blasphemy
Their wings were incinerated in sulfur flames
Tied on toxic slaughterwheels, they’re sex slaves
Embodied with necrosemen in Lucipherian fertilizing
Conquering the Ben-Hihnom, drained seeds of faith…
из темы «Deflorated Angelcunts for Scumfeast»
Как бы там ни было, все это показалось следователям подозрительным и чересчур экстремальным — так что и за тексты, и за посты в соцсетях музыкантов притащили в суд, где им пришлось
врать оправдываться, что ничего такого не пели и не писали, религиозные чувства нежной турецкой публики ценят как свои родные.
В тюрьме музыкантов промариновали месяц, потом отпустили, приказав немедленно объявить о распаде группы, убрать свое творчество со всех платформ и более не отсвечивать, иначе следующий срок будет больше.
Автор: Anastasiya
-
SABATON: «Хэви-металу больше всего подходит военно-историческая тематика»
Enkush Batjargal, THE HU: 10 песен, которые изменили мою жизнь
Evan Seinfeld, BIOHAZARD: «OnlyFans резко взлетел — и наш бизнес рухнул. Я впал в депрессию»
SLAUGHTER TO PREVAIL (опять) обвиняют в симпатиях к наци
Металисты у руля. Новая премьер-министр Японии Sanae Takaichi любит хард-рок и играет на барабанах
Интервью. ENTHRONED, Nornagest: «Блэк-метал, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для легкомысленного развлечения»
Умер Ace Frehley
Барабанщик DEFEATED SANITY Lille Gruber о секретах техничности: «Никаких наркотиков, алкоголя, излишеств, тусовок и друзей»
Рок-свадьба: Gene Simmons поженил драммера ANTHRAX Charlie Benante и Carla Harvey (ex-BUTCHER BABIES, THE VIOLENT HOUR)
Олаф:
W8tan написал(а):
Вполне европейская статья нынче
Кого за такой текст за последний год в Европе в суд отправили ?…
W8tan:
Писюн с глазами:
Вот, кстати, правильно.
А то и так слишком групп всяких до хуя, когда слушать это все.…
Дед Аким:
Первые русские новинки
Новый клип и аранжировка песни
КИНО — Разреши мне (офиц�…
kvltist:
х.з. что тут слушать, а вот деда Акима кликнуть можно — он расскажет наверняка что по чём.…
Камерад Шайтан:
Дед Аким:
Песня реально классная, смесь миксов и жанров тяжелого метала, великолепно!!!…
Дед Аким:
Классная анимация появилась, летучие мышки — вампирки, паук или какой вид, не сильно в биологии разбираюсь, изображение Бэтмена, Настенька обновила привычную тему, …
Дед Аким:
Обожаю эту группу, считаю на одном уровне с великими Iron Maiden!!!
Ария «Ког…
Дед Аким:
Октябрь в плане музыке удался, много достойных релизов и альбомов вышло
От�…
Другой Александр.:
Христос Не Воскрес написал(а):
вроде и не употреблял ещёчертовы летучие мыши — теперь закрываю глаза так и продолжают метаться
Переборщили с мышами. Если …
Другой Александр.:
В марте говорили, что альбом почти записан и выйдет в 2026-м.…
Христос Не Воскрес:
вроде и не употреблял ещёчертовы летучие мыши — теперь закрываю глаза так и продолжают м�…
Вот, кстати, правильно.
А то и так слишком групп всяких до хуя, когда слушать это все.
Вполне европейская статья нынче
W8tan написал(а):
Вполне европейская статья нынче
Кого за такой текст за последний год в Европе в суд отправили ?