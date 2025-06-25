attachment the ataris vinyl record banned states
25.06.2025

Винил группы ATARIS запрещен к продаже в 8 штатах США; вы не угадаете, почему

Блог

Довольно необычная история произошла с малоизвестными панк-рокерами ATARIS из Индианы. В мае этого года коллектив записал новую тему «Car Song» и выпустил ее в виде семидюймового сингла. Причем не просто так: отец вокалиста Kris Roe некоторое время назад умер от осложнений, связанных с алкоголизмом, и под влиянием этого события часть вырученных от продаж релиза денег группа решила передать благотворительному фонду, помогающему людям с зависимостью. А прах покойного примешали в материал пластинки.

Грустная эксклюзивная промо-кампания стала виральной, и заказы немедленно посыпались на ATARIS; тираж они быстро распродали. Но… оказалось, что пересылать, продавать и распространять эти диски нельзя в восьми штатах США: Флориде, Джорджии, Массачусетсе, Миссури, Южной Каролине, Нью-Гэмпшире, Техасе и Вирджинии. По той простой причине, что продажа останков в них запрещена в принципе.

А вообще — в отличие от большинства стран мира, где кости, прах, черепа и прочие части умерших продавать или нельзя, или можно в ограниченных пределах (например, в медицинских целях, на анатомические выставки; либо разрешаются к распространению очень древние косточки — с соответствующими сопроводительными документами), в Штатах к этому вопросу относятся достаточно либерально. И на выставках, например, без проблем можно увидеть человеческие кости и черепа, можно их купить, сделать украшения и т.д. — то бишь, останки трактуются как обычная собственность, помимо названных выше восьми штатов, останков индейцев (это в силу исторических причин запрещено на федеральном уровне), а также разорения могил. Со своими можно. Хоть папу в пластинку, хоть маму на серьги.

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